Активисты SaveФОП во Львове обратились к Порошенко с просьбой защитить малый и средний бизнес. ФОТОрепортаж

В День предпринимателя пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с активистами объединения SaveФОП во Львове.

Он подчеркнул - фракция "Европейской Солидарности" будет защищать украинский микробизнес и не позволит превратить контролирующие органы в карательную машину для предпринимателей, говорится в сообщении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Я имею иные взгляды на то, для чего нужны ФЛП, и для чего нужны малые предприятия, чем действующая власть. И подчеркиваю, что цель эта - это не сбор налогов. Потому что в условиях упрощенного налогообложения проблемы не в том, чтобы повышать поступления бюджета от ФЛП. Это не интерес государства. Прежде всего, это рабочие места. На сегодня ФЛП работают там, куда крупный бизнес не добирается. Они являются конкурентоспособными и обеспечивают работой как себя, так и своих наемных работников. А это значит, что они выполняют свою задачу", - отметил Порошенко.

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Предприниматель Александр Яковына во время встречи с Петром Порошенко отметил: "Когда была введена упрощенная система налогообложения, я открыл свой бизнес. У меня уменьшились давление контролирующих органов, отчетность и бухгалтерский учет стало намного легче администрировать. Поэтому я создал рабочие места - официальные рабочие места. С отменой упрощенной системы налогообложения предприниматели будут вынуждены искать другие варианты для себя. Будут уходить в тень. Мы этого не хотим. Мы хотим быть легальными. Хотим платить налоги. Но для этого нам нужно, чтобы упрощенная система была сохранена".

Предприниматель Кетино Равлюк отметила, что ситуация, которая сейчас есть вокруг условий для малого бизнеса в Украине, подталкивает многих предпринимателей к трудовой миграции: "После тех законов, которые напринимало монобольшинство, я не вижу куда и как двигаться моему бизнесу. Сегодня большинство из нас думает о том, не лучше ли нам поехать за несколько километров в Польшу, Чехию, где есть все условия для таких, как мы. Там есть государственные программы для микробизнеса. Сейчас вопрос трудовой миграции стал актуальным для большинства из нас".

Порошенко заверил предпринимателей, что "ЕС" будет настойчиво отстаивать интересы микробизнеса.

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"На сегодняшний день есть несколько принципиальных позиций. Первая: пока есть карантин, вне зависимости вводится карантин или нет, должен быть 100-процентный запрет на проверки. Второе: мы выбираем специальные сферы, которые пострадали больше всего от COVID-19. И пока есть карантин - никто никакого осложнения ФЛП не имеет права делать. Мы выступаем за мораторий на любое ухудшение условий работы ФЛП", - отметил Петр Порошенко.

"В специальных сферах, а именно заведениях общественного питания, рынках, учреждениях туризма, там, где люди физически не выходят на работу, в тех заведениях, которые больше всего пострадали от COVID, необходима государственная помощь. Именно в этом должна быть антикоронавирусна поддержка экономики. Кроме этого, должен быть отменен драконовский закон для предпринимателей - 1210", - отметил во время встречи Петр Порошенко.





