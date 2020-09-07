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Активисты SaveФОП во Львове обратились к Порошенко с просьбой защитить малый и средний бизнес. ФОТОрепортаж

В День предпринимателя пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с активистами объединения SaveФОП во Львове.

Он подчеркнул - фракция "Европейской Солидарности" будет защищать украинский микробизнес и не позволит превратить контролирующие органы в карательную машину для предпринимателей, говорится в сообщении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Я имею иные взгляды на то, для чего нужны ФЛП, и для чего нужны малые предприятия, чем действующая власть. И подчеркиваю, что цель эта - это не сбор налогов. Потому что в условиях упрощенного налогообложения проблемы не в том, чтобы повышать поступления бюджета от ФЛП. Это не интерес государства. Прежде всего, это рабочие места. На сегодня ФЛП работают там, куда крупный бизнес не добирается. Они являются конкурентоспособными и обеспечивают работой как себя, так и своих наемных работников. А это значит, что они выполняют свою задачу", - отметил Порошенко.

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Предприниматель Александр Яковына во время встречи с Петром Порошенко отметил: "Когда была введена упрощенная система налогообложения, я открыл свой бизнес. У меня уменьшились давление контролирующих органов, отчетность и бухгалтерский учет стало намного легче администрировать. Поэтому я создал рабочие места - официальные рабочие места. С отменой упрощенной системы налогообложения предприниматели будут вынуждены искать другие варианты для себя. Будут уходить в тень. Мы этого не хотим. Мы хотим быть легальными. Хотим платить налоги. Но для этого нам нужно, чтобы упрощенная система была сохранена".

Предприниматель Кетино Равлюк отметила, что ситуация, которая сейчас есть вокруг условий для малого бизнеса в Украине, подталкивает многих предпринимателей к трудовой миграции: "После тех законов, которые напринимало монобольшинство, я не вижу куда и как двигаться моему бизнесу. Сегодня большинство из нас думает о том, не лучше ли нам поехать за несколько километров в Польшу, Чехию, где есть все условия для таких, как мы. Там есть государственные программы для микробизнеса. Сейчас вопрос трудовой миграции стал актуальным для большинства из нас".

Порошенко заверил предпринимателей, что "ЕС" будет настойчиво отстаивать интересы микробизнеса.

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"На сегодняшний день есть несколько принципиальных позиций. Первая: пока есть карантин, вне зависимости вводится карантин или нет, должен быть 100-процентный запрет на проверки. Второе: мы выбираем специальные сферы, которые пострадали больше всего от COVID-19. И пока есть карантин - никто никакого осложнения ФЛП не имеет права делать. Мы выступаем за мораторий на любое ухудшение условий работы ФЛП", - отметил Петр Порошенко.

"В специальных сферах, а именно заведениях общественного питания, рынках, учреждениях туризма, там, где люди физически не выходят на работу, в тех заведениях, которые больше всего пострадали от COVID, необходима государственная помощь. Именно в этом должна быть антикоронавирусна поддержка экономики. Кроме этого, должен быть отменен драконовский закон для предпринимателей - 1210", - отметил во время встречи Петр Порошенко.

Активисты SaveФОП во Львове обратились к Порошенко с просьбой защитить малый и средний бизнес 01
Активисты SaveФОП во Львове обратились к Порошенко с просьбой защитить малый и средний бизнес 02
Активисты SaveФОП во Львове обратились к Порошенко с просьбой защитить малый и средний бизнес 03

Автор: 

бизнес (1621) Львов (4585) Порошенко Петр (19606) предприниматели (1234) упрощенка (59)


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Топ комментарии
+38
Ага, так всегда, только петух в жопку клюнул, то сразу Порошенко спаси - помоги. А вот неча было голосовать за зебобов
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07.09.2020 14:02
+27
Так они себе хотят забрать Зеленского и сделать его премьер министром. С арабами войну закончит
Активисты SaveФОП во Львове обратились к Порошенко с просьбой защитить малый и средний бизнес - Цензор.НЕТ 6382
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07.09.2020 14:18
+26
Активисты SaveФОП во Львове обратились к Порошенко с просьбой защитить малый и средний бизнес - Цензор.НЕТ 1437
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07.09.2020 14:27
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Страница 3 из 3
Южаніну всі поважають, значить, заслужила. А до кого "обращаться"? До Верещучки, нахабної і безсовісної, яку вигнали з Рави-Руської, як злодійку, а вона ще лізе в мери Києва.
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08.09.2020 13:14 Ответить
Кто интересно 'все', которые уважают Южанину? Возможно, те олигархи, чьи интересы она лоббировала в раде? Интересы малого и среднего бизнеса защищала Александра Кужель. Она автор закона о едином налоге. А что для людей конкретно сделала Южанина? Растаможку авто за сумасшедшинка деньги?
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08.09.2020 13:25 Ответить
безкінечно можна на три речі-вогонь, воду та на палаючі ватні пердакі на шановного Петра Олексійовича! )))
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07.09.2020 18:12 Ответить
Який ідіот це написав???порох за свої каденції не сильно вболівав за малий та седній бізнес просто давав трохи дихати, більше турбувався за свій та ахметки. А це швидше за все предвиборча маячня.
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07.09.2020 18:22 Ответить
спшлоной трэш творится в стране - результат правления слуг народа со своим зе
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07.09.2020 18:43 Ответить
Опоздали.Полтора годика тому надо было просить.
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07.09.2020 19:42 Ответить
якщо взяти за приклад як порошенко підняв акциз( зміни про акциз від 01.01.2015) на вантажівки вік яких 5 і більше років , наприклад Даф бортовий 2013 року року з обємом двигуна12000літрів ( 12000 множим на 1.35є за кубік = 16200є лиш акцизу а ще мито і пдв і того 27 тис доларів , до порошенка було 2700 дол
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07.09.2020 20:11 Ответить
от і вся допомога
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07.09.2020 20:12 Ответить
Какие бедненькие активисты объединения "Кручу-верчу запутать хочу" и микробизнесмены, что Петра на арендованной помойке встречали и на фирменную маску для него еле-еле нашкребли мелочи.
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07.09.2020 21:28 Ответить
Так и не понял в чём проблема для ФОП во Львове ? Если из-за карантина , то это по всей Украине . Я сам ФОП микробизнеса на первой группе единого налога . Никаких проблем для себя не чувствую , - плати вовремя налоги и спи спокойно .
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07.09.2020 22:05 Ответить
В День предпринимателя пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с активистами объединения SaveФОП во Львове.
Он подчеркнул - фракция "Европейской Солидарности" будет защищать украинский микробизнес и не позволит превратить контролирующие органы в карательную машину для предпринимателей, говорится в https://eurosolidarity.org/2020/09/07/petro-poroshenko-na-zustrichi-z-***************-lvova-ne-dozvolymo-vladi-znyshhyty-malyj-ta-serednij-biznes-v-********/?fbclid=IwAR246YaEmd3Dwhf9HCOwT4ySavLuBuakxZNfH08LWvrGTqVVWoM2opBBJac сообщении политсилы,

Малі підприємці не розуміють,що звернулись до патологічного брехуна..
Котрий має у парламенті 30 "штиків" в опозиції без можливості ще пару років впливати на будь-що...
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08.09.2020 13:59 Ответить
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