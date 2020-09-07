Родители учеников в Черновцах пикетировали ОГА с требованием открыть школы несмотря на "красную" карантинную зону. ФОТОрепортаж
Участники пикета требуют от местных властей отменить дистанционную форму обучения в школах региона, введенную из-за опасности распространения COVID-19.
В Черновцах, которые находятся в "красной" карантинной зоне, около 100 человек пикетировали здание областной государственной администрации с требованием отменить дистанционное обучение в школах региона и перейти к очной форме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Родители школьников вышли к стенам ОГА с плакатами "Мы - за очное обучение". Среди участников пикета - жители Черновцов, а также соседних громад.
"Мы приехали из Великокучуровской ОТГ. Требуем от власти, чтобы дала возможность нашим детям учиться не дистанционно, а очно. Потому что дети должны нормально учиться. Не каждый способен, не каждый имеет гаджеты и Интернет", - рассказала одна из участниц акции.
По ее словам, группа родителей подписалась под обращением к председателю ОГА с требованием отменить ограничения на обучение школьников.
"Мы категорически против дистанционного обучения. Это - нереально, наши дети не воспринимают эту форму обучения. Ни первоклассники, ни 11 класс! Это просто абсурд! ", - добавила другая участница пикета.
Также родители жалуются, что из-за дистанционной формы обучения не могут уйти из дома, в частности на работу.
По состоянию на сегодня, 7 сентября, в Черновицкой области "красная" зона " , которая предусматривает наиболее строгие ограничения, действует в Черновцах, Выжницком, Глыбокском, Заставновском, Кицманском, Новоселицком и Сторожинецком районах. В указанных регионах все школы переведены на дистанционный режим работы.
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Эти "мёртвые зомбаки", которых "хоронить" некому, целыми днями по ул. О. Кобылянской косяками ходят. ))
Не пікетувати, а виносити на носилках для сміття.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvezha.ua%2Fobyrayemo-najvazhchyh-na-dev-yat-lizhok-11-hvoryh-persha-miska-likarnya-vinnytsi-zapovnena-hvorymy-na-koronavirus-video%2F&psig=AOvVaw3_Et1Exunvp2whv4WpzkdE&ust=1599588553809000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOC74PXR1-sCFQAAAAAdAAAAABAD
Команда журналістів отримала доступ до інфекційного відділення лікарні, де лежать хворі з COVID-19, і https://ua.korrespondent.net/ukraine/4235979-na-video-znialy-den-roboty-v-reanimatsii-chernivtsiv зняла роботу медиків .
Журналісти побували в "червоній зоні" Чернівецької обласної лікарні і зняли сюжет про роботу медиків. Про це повідомляється в сюжеті Радіо Свобода.
серьезно или это шутка такая?
я вообще с трудом представляю дистанционное обучение в младшей школе.
Верю... Ну сразу же видно "справедливые" решения суд выносит...
чого не скажеш про їх довбо..бів -батьків і вчителів...
а так им збс, сиди дома, зп начисляется.