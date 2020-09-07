Родители учеников в Черновцах пикетировали ОГА с требованием открыть школы несмотря на "красную" карантинную зону. ФОТОрепортаж

Участники пикета требуют от местных властей отменить дистанционную форму обучения в школах региона, введенную из-за опасности распространения COVID-19.

В Черновцах, которые находятся в "красной" карантинной зоне, около 100 человек пикетировали здание областной государственной администрации с требованием отменить дистанционное обучение в школах региона и перейти к очной форме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Родители школьников вышли к стенам ОГА с плакатами "Мы - за очное обучение". Среди участников пикета - жители Черновцов, а также соседних громад.

"Мы приехали из Великокучуровской ОТГ. Требуем от власти, чтобы дала возможность нашим детям учиться не дистанционно, а очно. Потому что дети должны нормально учиться. Не каждый способен, не каждый имеет гаджеты и Интернет", - рассказала одна из участниц акции.

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По ее словам, группа родителей подписалась под обращением к председателю ОГА с требованием отменить ограничения на обучение школьников.

"Мы категорически против дистанционного обучения. Это - нереально, наши дети не воспринимают эту форму обучения. Ни первоклассники, ни 11 класс! Это просто абсурд! ", - добавила другая участница пикета.

Также родители жалуются, что из-за дистанционной формы обучения не могут уйти из дома, в частности на работу.





По состоянию на сегодня, 7 сентября, в Черновицкой области "красная" зона " , которая предусматривает наиболее строгие ограничения, действует в Черновцах, Выжницком, Глыбокском, Заставновском, Кицманском, Новоселицком и Сторожинецком районах. В указанных регионах все школы переведены на дистанционный режим работы.