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Суд приговорил к 10 годам заключения агента ФСБ, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке, - СБУ. ФОТО

Суд приговорил к 10 годам заключения агента ФСБ, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке, - СБУ. ФОТО

В Луганской области суд приговорил к 10 годам лишения свободы агента ФСБ РФ, задержанного в июле во время подготовки к совершению диверсии.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По материалам Службы безопасности Украины осужден агент ФСБ РФ, который в июле этого года прибыл с временно оккупированной территории для выполнения задания по совершению диверсионного акта на объекте критической инфраструктуры Луганской области. Во время досудебного расследования вина злоумышленника полностью доказана", - указывается в сообщении.

Северодонецкий городской суд признал задержанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии), ч. 1 ст. 263 (приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушитель осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты имеет право на обжалование приговора в апелляционном порядке в течение месяца со дня оглашения приговора.

Отмечается, что 8 июля 2020 года контрразведчики СБУ задержали в районе проведения операции Объединенных сил агента ФСБ РФ при попытке изъятия средств совершения диверсии, 2 гранатометов РПГ-22 из заранее подготовленного врагом схрона.

Контрразведчики установили, что на выполнение задания своих кураторов из российской спецслужбы злоумышленник должен был совершить диверсионный акт, подорвав цистерны с аммиаком емкостью 3500 тонн на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот".

Было установлено, что злоумышленник является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. Впоследствии был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству.

По заключению экспертов, нарушение целостности хранилища аммиака привело бы к заражению территории площадью более 1200 квадратных километров, которая охватила бы 35 населенных пунктов с населением более полумиллиона человек.

Суд приговорил к 10 годам заключения агента ФСБ, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке, - СБУ 01Суд приговорил к 10 годам заключения агента ФСБ, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке, - СБУ 02
Суд приговорил к 10 годам заключения агента ФСБ, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке, - СБУ 03

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Автор: 

СБУ (19923) Северодонецк (605) диверсия (300)


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Топ комментарии
+9
А що через 10 років вже можна підривати? Чому не дали довічне за спробу теракту який міг призвести до екологічної катастрофи? Ці лугандонські суди просто знущаються над правосуддям! В Тернополі тільки за заклики йти в ДНР в Інтеренті дають 15 років тюрми. А тут за теракт 10 років! Всіх терористів потрібно судити в Тернополі!
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07.09.2020 17:43
+7
чортова толерантность!!! .. нужно было его уронить в ту самую ёмкость с амиаком..
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07.09.2020 17:41
+4
Суд приговорил к 10 годам заключения агента ФСБ, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке, - СБУ - Цензор.НЕТ 6147
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07.09.2020 17:46
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поменают
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07.09.2020 17:40 Ответить
А що через 10 років вже можна підривати? Чому не дали довічне за спробу теракту який міг призвести до екологічної катастрофи? Ці лугандонські суди просто знущаються над правосуддям! В Тернополі тільки за заклики йти в ДНР в Інтеренті дають 15 років тюрми. А тут за теракт 10 років! Всіх терористів потрібно судити в Тернополі!
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07.09.2020 17:43 Ответить
Я думаю по закону военного положения разстрел в самый раз.
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07.09.2020 19:58 Ответить
бо у нього бойового дрона не було, тому для початку 10, а от коли буде дрон, то огого, довічно дадуть. ну взагалі то санкція по тих статтях до 15 років, тому могли дати і пятнашку
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07.09.2020 20:16 Ответить
Так має бути зі всіма зрадниками і колаборантами !
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07.09.2020 17:40 Ответить
чортова толерантность!!! .. нужно было его уронить в ту самую ёмкость с амиаком..
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07.09.2020 17:41 Ответить
та помучиться років сім в тюрязі і здохне від туберкульозу.
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07.09.2020 17:43 Ответить
с нашим идиотом Малюськой, он выйдет на волю на УДО и проживет ещё лет 15..
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07.09.2020 18:03 Ответить
УДО не застосовується по цих статтях. шмаркля помилує і обміняють на таксиста якогось
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07.09.2020 20:17 Ответить
СБУ - молодцы!
Ни одного теракта не допустили за весь период войны.
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07.09.2020 17:44 Ответить
За предотвращенный взрыв емкости с аммиаком, что прогнозируемо бы привело к многочисленным жертвам, этой рашистской гниде дали десять лет, которые оно не отсидит. За подброшенное пейнтбольное оружие, за подброшенную гранату, рашистская мразь путем фальсификаций уголовных дел, дает украинцам 20 лет. Наш суд самый гуманный в мире.... к рашистам.
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07.09.2020 17:46 Ответить
Суд приговорил к 10 годам заключения агента ФСБ, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке, - СБУ - Цензор.НЕТ 6147
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07.09.2020 17:46 Ответить
Гуманен антиукраинский суд к врагам Украины.
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07.09.2020 17:49 Ответить
Театр СБУ.
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07.09.2020 17:49 Ответить
Was ?
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07.09.2020 19:00 Ответить
Это фактически сорванная попытка акта химической войны, по такому случаю разрывают дипотношения, хотя для Украины, которая ПОЗОРНО ТОРГУЕТ с агрессором и оккупантом и ядерная атака не будет поводом для разрыва торговли на крови!
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07.09.2020 17:52 Ответить
Надеюсь этого террориста не обменяют на какого - нибудь таксиста или зека - педофила.... А нашего пленного воина - героя кремлёвская крыса за этот биомусор не отдаст...
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07.09.2020 18:00 Ответить
Как гритса паренек из ровенек)
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07.09.2020 18:06 Ответить
а я бы посадил в бочку с аммиаком на пару дней.
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07.09.2020 18:07 Ответить
Если бы не СБУ, террористы взорвали бы сотни поездов, заводов, фабрик и пароходов. Но сотрудники СБУ в последний момент всегда оказываются рядом и хватают их.
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07.09.2020 18:30 Ответить
Ватный рашистский пдрс, ерничать будешь ерзая на чеченбутылке ...
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07.09.2020 18:57 Ответить
10 років В Чорнобилі без права на обмін та дострокове звільнення. У суддів толерастія зашкалює. Звідки такий гуманізм до терориста?
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07.09.2020 19:11 Ответить
Трепещите донецкие таксисты и наркоманы!
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07.09.2020 19:15 Ответить
10 лет - какая ерунда.
Его надо в бочку с амиаком всего на минутку, а затем на волю с чистой совестью.
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07.09.2020 19:45 Ответить
Олегу Сенцову дали 25, за то что только подумал.
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07.09.2020 19:48 Ответить
Наши бездельники из Верховной Рады за 30 лет не смогли новый уголовный кодекс создать. До сих пор максималка 15 лет из СССР тянется.
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07.09.2020 20:15 Ответить
Я буду давать за это расстрел через повешение, когда меня выберут.
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07.09.2020 20:39 Ответить
Краще заставити стати на табуретку та вкрутити перегорілу лампочку(згадайте нещасний випадок з кацапом засудженим за тероризм) бо його обміняють на вірменського таксиста з Донецька.
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07.09.2020 22:17 Ответить
что так мало? за такое в нормальных странах пожизненное.
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07.09.2020 21:57 Ответить
 
 