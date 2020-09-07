Силовики сообщили о подозрении и объявили в розыск двух участников НВФ "Самооборона Севастополя", - прокуратура АРК. ФОТО

Главное управление Национальной полиции Украины в Автономной Республике Крым сообщило о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и г. Севастополе сообщило о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что двое граждан Украины в составе НВФ "Самооборона Севастополя" в течение февраля-марта 2014 года, были вооружены и несли "службу" на незаконно созданном блокпосту "Терновка" вблизи Севастополя.

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По данным работников правоохранительных органов, подозреваемые во время "службы" осуществляли незаконные проверки документов граждан, обыск транспортных средств, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова.

Подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.



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