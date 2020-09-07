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Силовики сообщили о подозрении и объявили в розыск двух участников НВФ "Самооборона Севастополя", - прокуратура АРК. ФОТО

Главное управление Национальной полиции Украины в Автономной Республике Крым сообщило о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и г. Севастополе сообщило о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что двое граждан Украины в составе НВФ "Самооборона Севастополя" в течение февраля-марта 2014 года, были вооружены и несли "службу" на незаконно созданном блокпосту "Терновка" вблизи Севастополя.

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По данным работников правоохранительных органов, подозреваемые во время "службы" осуществляли незаконные проверки документов граждан, обыск транспортных средств, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова.

Подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.

Силовики сообщили о подозрении и объявили в розыск двух участников НВФ Самооборона Севастополя, - прокуратура АРК 01
Силовики сообщили о подозрении и объявили в розыск двух участников НВФ Самооборона Севастополя, - прокуратура АРК 02\

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Автор: 

Крым (26406) правоохранительные органы (2970) прокуратура (5017) силовики (2799) наемники рф (2085)


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Силовики сообщили о подозрении и объявили в розыск двух участников НВФ "Самооборона Севастополя", - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6996
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07.09.2020 17:48 Ответить
а почему на ***** уголовку не шьют?оно хто? калега или та сторона?
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07.09.2020 17:51 Ответить
Обьявили в розыск ,а морды закрыли.Их что по телосложению узнавать? Так у этого что справа телосложение как у сына Свинарчука.
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07.09.2020 18:27 Ответить
Силовики - это штангисты и дзюдоисты..

А о подозрении сообщают правоохранительные органы
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07.09.2020 18:27 Ответить
Ну ось скажіть мені заради Христа, навіщьо мені ця дурна інформація де ще і фото підозрюваних заретешували? Нахрена мені така пустота????? Пане, Бутусов, вже Порошенко вичерпався?
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07.09.2020 20:02 Ответить
Тут повно путінського лайна, беріть заарештовуйте - кернес, допкін, портнов, рабинович ... За що Майдан стояв і зараз на війні армія воює? За те щоб щури прокацапські українців підставляли ..
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07.09.2020 20:42 Ответить
Чому не арештовано ДБР або генпрокуротурою гр. Портнова - за шпигунську діяльність,Деркача - за відпрацювання диверсійного плану з таємними плівками, Єрмака - за розголошення державних таємниць на користь Росії. І так далі по списку ЗРАДНИКІВ і ДИВЕРСАНТІВ. Ну і головного друга північного Упиря - Медведчука за зраду Україні і не виконання присяги на вірність держави.
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07.09.2020 22:15 Ответить
 
 