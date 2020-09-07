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Главный раввин Украины Асман призвал приехавших в Умань на празднование Рош га-Шана сделать ПЦР-тесты. ДОКУМЕНТ

Прибывшие в Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана паломники должны безотлагательно пройти тестирование на коронавирусную инфекцию.

Об этом говорится в опубликованном с Facebook обращении главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана, передает Цензор.НЕТ.

"Наша святая Тора обязывает нас очень внимательно относиться к сохранению жизни и здоровья человека! Поэтому я призываю всех вас не пренебрегать Святым Писанием и требованием Минздрава и немедленно пройти ПЦР-тест ради безопасности вашего здоровья и здоровья окружающих", - говорится в документе.

Асман также подчеркнул, что тестирование необходимо для того, чтобы "иметь возможность не подвергая опасности себя и окружающих с радостью в сердце отпраздновать приход Нового года".

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Отмечается, что заявление сделано по итогам совещания с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой Нацполиции Игорем Клименко, мэром Умани Александром Цебрием, а также представителями МИД и Минкульта.

Главный раввин Украины Асман призвал приехавших в Умань на празднование Рош га-Шана сделать ПЦР-тесты 01

Напомним, 4 сентября мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что COVID-19 по результатам ПЦР-тестов диагностирован у шести паломников-хасидов, приехавших в город до введения запрета на въезд в Украину иностранцев.

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По состоянию на 2 сентября в Умани находилось около 50 паломников-хасидов. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила центральным органам ввести ряд запретов в местах паломничества хасидов в Умани в ходе празднования Рош ха-Шана с 15 до 21 сентября.

7 сентября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в 2020 году Умань для празднования Рош ха-Шана посетят около 3 тыс. паломников.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

Автор: 

карантин (16729) Умань (362) тест (285) Асман Моше Реувен (17) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
это какието палЫтические преследования "европейской салидарнасти".
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07.09.2020 19:40
+3
Моше Реувен Асман (івр. משה ראובן אסמן; рід. 14 березня 1966 Ленінград) - головний рабин Всесвітнього форуму російськомовного єврейства, головний рабин підрозділів спеціального призначення Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), головний рабин синагоги Бродського в Києві. Ы шо цікаво... не усі юдеї його"глафним" вважають
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07.09.2020 19:39
+3
и сми запестреют снимками послушных хасидов, выстроившився очередями на пцр-тесты
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07.09.2020 20:13
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Правила форума Совет форумчан
Вот и пришел праздник в лаборатории Умани! Там хлопают в ладоши от радости.
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07.09.2020 19:33 Ответить
А тупые гои требовали никого не пускать! Они хотели смерти от голода жителей Умани! Шана Това!
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07.09.2020 19:46 Ответить
и сми запестреют снимками послушных хасидов, выстроившився очередями на пцр-тесты
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07.09.2020 20:13 Ответить
Якщо цей Моше не хасід, то вони його сам знаєш на чому вертіли).
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08.09.2020 02:21 Ответить
є гарне, добре кіно про цих брацлавських хасідів, які живуть у ізраїлі і звідти приїжджають в умань - ушпизин (гості) 2004року
є добра співачка, яка приїжджала в умань - https://youtu.be/87HAEwP0v34
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08.09.2020 18:22 Ответить
Моше Реувен Асман (івр. משה ראובן אסמן; рід. 14 березня 1966 Ленінград) - головний рабин Всесвітнього форуму російськомовного єврейства, головний рабин підрозділів спеціального призначення Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), головний рабин синагоги Бродського в Києві. Ы шо цікаво... не усі юдеї його"глафним" вважають
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07.09.2020 19:39 Ответить
головний рабин підрозділів спеціального призначення Армії оборони Ізраїлю/ это как в Израиле был бы главным раввином гражданин Арабии. Израиль -военный союзник РФ.
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07.09.2020 20:49 Ответить
это какието палЫтические преследования "европейской салидарнасти".
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07.09.2020 19:40 Ответить
Скозали: "Рош а-Шана", а тобі почулося "Рошен"...😁
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07.09.2020 19:50 Ответить
мо на иврите это рошен?
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07.09.2020 20:25 Ответить
ашкєназі мають свою мову - ідіш.. А івріт це релегійна мова та модернізований івріт -держ мова ісраілофки Офіційною мовою там є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 іврит ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 арабська (вона теж семітська!! доречі) має особливий статус. Крім того, поширені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійська та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російська , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 французька , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 амхарська (ефіопська), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 іспанська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 румунська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 польська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B4%D0%B8%D1%88 ідиш , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BE ладіно , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 угорська . Всього, згідно з сайтом https://uk.wikipedia.org/wiki/Ethnologue Ethnologue , до мов Ізраїлю відносяться 39 мов і діалектів, включаючи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 мови жестів А для тебе це новина?
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08.09.2020 08:37 Ответить
Главный раввин Украины Асман призвал приехавших в Умань на празднование Рош га-Шана сделать ПЦР-тесты - Цензор.НЕТ 7706
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07.09.2020 19:41 Ответить
и так же сказано в книге про мертвого плотника, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем мыролюбцу оправдаться за свое мыролюбие и реформизм.
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07.09.2020 19:43 Ответить
Почин уже был,каков будет итог у факова-стебова...желтая пилять зона?
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07.09.2020 19:47 Ответить
раввин призвал / Ещё- не свинячить.Проблемы, связанные с паломничеством хасидов - это, прежде всего, засоренность города. Ведь в Израиле жителям строго запрещено мусорить, за это они платят большие штрафы. Приезжая в Украину, где законы не так щепетильны, евреи позволяют себе мусорить где угодно. Во время празднования Нового года городские службы не успевают убирать улицы города.- Паломничество хасидов в Умань: Зачем евреи едут в Украину
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07.09.2020 19:56 Ответить
Какой бардак.
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07.09.2020 19:57 Ответить
Еврейская семья, в целях экономии, решила больше не делать обрезание - будут подворачивать - зеленский подпишет указ.
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07.09.2020 20:19 Ответить
Возможно я ошибаюсь, но хасидам вроде насрать на украинского раввина. Они только слушают только своих хасидских раввинов.
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07.09.2020 20:59 Ответить
Им даже посрать на равинов других общин .
И вообще , в иудаизме нет иерархической структуры .
Как , кстати , и в исламе .
Так что у поклонников Нахмана нет никакого пиетета к равинам выходцев с Литвы или Белоруси . Не говоря уже про выходцев с Марокко или из Ирана ...
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07.09.2020 22:53 Ответить
такіЖда а сєфарди та фєлаша виходців з Європи=ашкєназі вважають самозванцями бо у них лише 25%семітської крові...
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08.09.2020 08:51 Ответить
що до сефардів з Мароко та Ірана.. то вони з ашкєназі і під один паркан не сідають бо вважают їх ґоями
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08.09.2020 08:52 Ответить
Kakого х-ра эту грязную жидву пускают в умань без тестов-
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07.09.2020 21:03 Ответить
Ну ти і...... *хвашист * ..
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07.09.2020 21:07 Ответить
Если ты серьёзно и не шутишь ,тогда едь им прислуживать
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07.09.2020 21:20 Ответить
Ты читать не научился. Написано: не пускать без тестов. Тебе закусить пора.
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07.09.2020 21:50 Ответить
Не фиг в карантин их пускать!
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07.09.2020 21:17 Ответить
та им насрать, тем более, что по-украински они не понимают
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07.09.2020 21:52 Ответить
Чхать хотели хасиды на какого-то равина из синагоги Бродского ... Оне даже его и не знают .
Тем более если он Цахале служил , то для Бней-Брака он никто и звать его никак .
Оне там в армии не служат , на запреты правительства Израиля кладут с прибором .
Будут оне слушаться какого-то "главного равина" ?!

Самое простое и честное решение -- не пускать их в Украину . Тупо не пускать и всё .

Любое государство имеет право не пускать к себе в страну кого угодно без особых разъяснений ! Вот запретить выезд из страны - это уже серьёзное нарушение гражданских прав ...
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07.09.2020 22:44 Ответить
 
 