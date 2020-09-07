Главный раввин Украины Асман призвал приехавших в Умань на празднование Рош га-Шана сделать ПЦР-тесты. ДОКУМЕНТ
Прибывшие в Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана паломники должны безотлагательно пройти тестирование на коронавирусную инфекцию.
Об этом говорится в опубликованном с Facebook обращении главного раввина Украины и Киева Моше Реувена Асмана, передает Цензор.НЕТ.
"Наша святая Тора обязывает нас очень внимательно относиться к сохранению жизни и здоровья человека! Поэтому я призываю всех вас не пренебрегать Святым Писанием и требованием Минздрава и немедленно пройти ПЦР-тест ради безопасности вашего здоровья и здоровья окружающих", - говорится в документе.
Асман также подчеркнул, что тестирование необходимо для того, чтобы "иметь возможность не подвергая опасности себя и окружающих с радостью в сердце отпраздновать приход Нового года".
Отмечается, что заявление сделано по итогам совещания с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой Нацполиции Игорем Клименко, мэром Умани Александром Цебрием, а также представителями МИД и Минкульта.
Напомним, 4 сентября мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что COVID-19 по результатам ПЦР-тестов диагностирован у шести паломников-хасидов, приехавших в город до введения запрета на въезд в Украину иностранцев.
По состоянию на 2 сентября в Умани находилось около 50 паломников-хасидов. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила центральным органам ввести ряд запретов в местах паломничества хасидов в Умани в ходе празднования Рош ха-Шана с 15 до 21 сентября.
7 сентября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в 2020 году Умань для празднования Рош ха-Шана посетят около 3 тыс. паломников.
В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.
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є добра співачка, яка приїжджала в умань - https://youtu.be/87HAEwP0v34
И вообще , в иудаизме нет иерархической структуры .
Как , кстати , и в исламе .
Так что у поклонников Нахмана нет никакого пиетета к равинам выходцев с Литвы или Белоруси . Не говоря уже про выходцев с Марокко или из Ирана ...
Тем более если он Цахале служил , то для Бней-Брака он никто и звать его никак .
Оне там в армии не служат , на запреты правительства Израиля кладут с прибором .
Будут оне слушаться какого-то "главного равина" ?!
Самое простое и честное решение -- не пускать их в Украину . Тупо не пускать и всё .
Любое государство имеет право не пускать к себе в страну кого угодно без особых разъяснений ! Вот запретить выезд из страны - это уже серьёзное нарушение гражданских прав ...