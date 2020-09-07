Соболеву придется в эфире канала Медведчука опровергнуть высказанное в 2018 году мнение, что Шокин - коррупционер, - решение суда. ДОКУМЕНТ

Участнику Революции Достоинства и нардепу прошлого созыва Егору Соболеву придется заплатить почти 7 тысяч гривен и выйти в эфир на канале кума Путина Медведчука, чтобы заявить экс-генпрокурор Виктор Шокин - не коррупционер.

Об этом со ссылкой на решение суда сообщил в Facebook Соболев, передает Цензор.НЕТ.

"Я должен заплатить почти семь тысяч гривен, выйти в эфир на канале Виктора Медведчука и там сказать, что Генпрокурор Виктор Шокин - не коррупционер. Такое решение суда, текст которого я сегодня получил", - заявил он, приложив фото документа.

Соболев напомнил, что в ноябре 2018 года его (тогда еще в статусе народного депутата) пригласила на разговор Татьяна Даниленко - на телепрограмму "Face2Face" на "тогда еще не купленном Медведчуком" телеканале ZIK.

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"Когда разговор коснулся назначенных тогдашним президентом Петром Порошенко генпрокуроров, я (цитирую по постановлению суда) сказал следующее: "Когда мы вместе добились его (Шокина) увольнения, назначение (Порошенко на эту должность Юрия) Луценко стало еще большим шагом назад. Потому что у Шокина все же каку у юриста - пусть коррумпированного, пусть зависимого - но было хоть какое-то понимание правил", - пишет Соболев.

Он удивляется, что Шокин по какой-то причине дождался апреля 2019 года и подал в суд с просьбой признать слова Соболева оскорблением его чести, достоинства и деловой репутации.

"К чести судей Шевченковского суда, в январе этого года они отклонили иск экс-генпрокурора, сославшись на то, что никто не может быть наказан за собственные оценочные суждения. Но Шокин пошел дальше - в Киевский апелляционный суд - и получил там решение в свою пользу", - пишет политик.

Соболев также указал, что уровень коррумпированности Шокина показала его первая имущественная декларация, которая легла в основу журналистского расследования программы "Схемы".

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"Конечно, это постановление суда "Именем Украины". И это для меня вызов. Я всегда пытался начинать выполнение любого закона с себя. Но в этой ситуации считаю аморальным это делать. Право на критику любого должностного лица должно оберегаться для каждого гражданина, не только для бывшего народного депутата. Хотя и нынешним и будущим представителям людей в парламенте так же важно всегда иметь право на публичную позицию и открытые политические оценки", - заявил он, отметив, что примет решение после консультаций с адвокатами.

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