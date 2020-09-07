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Новости Фото Правосудие
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Соболеву придется в эфире канала Медведчука опровергнуть высказанное в 2018 году мнение, что Шокин - коррупционер, - решение суда. ДОКУМЕНТ

Участнику Революции Достоинства и нардепу прошлого созыва Егору Соболеву придется заплатить почти 7 тысяч гривен и выйти в эфир на канале кума Путина Медведчука, чтобы заявить экс-генпрокурор Виктор Шокин - не коррупционер.

Об этом со ссылкой на решение суда сообщил в Facebook Соболев, передает Цензор.НЕТ.

"Я должен заплатить почти семь тысяч гривен, выйти в эфир на канале Виктора Медведчука и там сказать, что Генпрокурор Виктор Шокин - не коррупционер. Такое решение суда, текст которого я сегодня получил", - заявил он, приложив фото документа.

Соболеву придется в эфире канала Медведчука опровергнуть высказанное в 2018 году мнение, что Шокин - коррупционер, - решение суда 01

Соболев напомнил, что в ноябре 2018 года его (тогда еще в статусе народного депутата) пригласила на разговор Татьяна Даниленко - на телепрограмму "Face2Face" на "тогда еще не купленном Медведчуком" телеканале ZIK.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский суд обязал ОГП расследовать вмешательство Байдена в работу Шокина

"Когда разговор коснулся назначенных тогдашним президентом Петром Порошенко генпрокуроров, я (цитирую по постановлению суда) сказал следующее: "Когда мы вместе добились его (Шокина) увольнения, назначение (Порошенко на эту должность Юрия) Луценко стало еще большим шагом назад. Потому что у Шокина все же каку у юриста - пусть коррумпированного, пусть зависимого - но было хоть какое-то понимание правил", - пишет Соболев.

Он удивляется, что Шокин по какой-то причине дождался апреля 2019 года и подал в суд с просьбой признать слова Соболева оскорблением его чести, достоинства и деловой репутации.

"К чести судей Шевченковского суда, в январе этого года они отклонили иск экс-генпрокурора, сославшись на то, что никто не может быть наказан за собственные оценочные суждения. Но Шокин пошел дальше - в Киевский апелляционный суд - и получил там решение в свою пользу", - пишет политик.

Соболев также указал, что уровень коррумпированности Шокина показала его первая имущественная декларация, которая легла в основу журналистского расследования программы "Схемы".

Также читайте: Я надеюсь, что я еще вернусь генеральным прокурором по закону, - Шокин

"Конечно, это постановление суда "Именем Украины". И это для меня вызов. Я всегда пытался начинать выполнение любого закона с себя. Но в этой ситуации считаю аморальным это делать. Право на критику любого должностного лица должно оберегаться для каждого гражданина, не только для бывшего народного депутата. Хотя и нынешним и будущим представителям людей в парламенте так же важно всегда иметь право на публичную позицию и открытые политические оценки", - заявил он, отметив, что примет решение после консультаций с адвокатами.

Соболеву придется в эфире канала Медведчука опровергнуть высказанное в 2018 году мнение, что Шокин - коррупционер, - решение суда 02

Читайте также: Экс-заместитель генпрокурора Гузырь просит ОГП и ГБР провести расследование по факту "физического насилия" над Шокиным

Автор: 

Киев (25571) юстиция (758) Апелляционный суд (412) Соболев Егор (467) Шокин Виктор (731)


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Топ комментарии
+26
Шокин --- єто толстая старая тварь которая должна сидеть в тюрьме с конфискацией до 3 го колена !!! Он один из столпов коррупции
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07.09.2020 21:11
+25
Соболеву придется в эфире канала Медведчука опровергнуть высказанное в 2018 году мнение, что Шокин - коррупционер, - решение суда - Цензор.НЕТ 2162
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07.09.2020 20:50
+23
Головсвин зайнятий. Розсказує львівським ФОПам, як він їх захистить... Захистун...
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07.09.2020 20:56
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Правила форума Совет форумчан
а теперь главного свыню к обьяснению, почему уволен шокин
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07.09.2020 20:49 Ответить
Головсвин зайнятий. Розсказує львівським ФОПам, як він їх захистить... Захистун...
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07.09.2020 20:56 Ответить
Та не звезди! Голосвин с ****** сейчас общается насчет перемирия казачит Юльку и курит айкоксы!
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07.09.2020 20:59 Ответить
Обрати внимание на ТОП комментов.
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07.09.2020 21:29 Ответить
Позорники.
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07.09.2020 21:48 Ответить
"Заработало!" (с)
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07.09.2020 21:51 Ответить
Так он жеж пану Байдену прямым текстом сказал - "несмотря на отсутствие законных оснований, я постарался чтобы Шокин уволился ради вашей Милости"
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07.09.2020 21:09 Ответить
Шокин --- єто толстая старая тварь которая должна сидеть в тюрьме с конфискацией до 3 го колена !!! Он один из столпов коррупции
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07.09.2020 21:11 Ответить
хуже бенедиктовой?
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07.09.2020 21:25 Ответить
У тебя тоже есть лишние 7000 грн.? Из этого решения совершенно ясно, что столпом коррупции в Украине есть именно суды!!! Я все революции кричу, что этих упырей абсолютно всех нужно не просто люстрировать, а вытрусить до седьмого колена и закрыть пожизненно!
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07.09.2020 21:41 Ответить
про це треба кричати всім і скрізь, саме через суддівсько-прокурорську мафію країна тупцює на місці вже 25 років. саме завдяки цим продажним покидькам країною керують олігархи-злодії які і створили цю систему, саме завдяки цим пройдисвітам всі силові структури перетворилися в обслуговуючий персонал олігархів. і нічого не зміниться в цій країні поки цю мафію не розвалити і не знищити.
хіба цього не розуміють люди? та проводьте ви будь-які вибори, скільки завгодно і де завгодно, результат буде незмінним і все то за сценарієм олігархів, які вже давно розділили цю країну на зони впливу і грабують денно і нощно.
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08.09.2020 11:24 Ответить
В ТОПе комментов - глюк.
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07.09.2020 21:30 Ответить
Кому ты нах впал ,кнур?когда ты свой пестик последний раз видел,чмо жирное...
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07.09.2020 23:12 Ответить
Соболеву придется в эфире канала Медведчука опровергнуть высказанное в 2018 году мнение, что Шокин - коррупционер, - решение суда - Цензор.НЕТ 2162
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07.09.2020 20:50 Ответить
Чіста савпадєніє: прокурор-ставленик Свиночолого, вимагає вибачень на ТВ Мертвечука...
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07.09.2020 20:51 Ответить
Ты дебил? Потому что это звученно было по телеканалу ЗИК! На каком канале должно быть опровержение? По твоему на СИеННЕН?!
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07.09.2020 20:57 Ответить
Я защтщаю честь здравого смысла! Если у тебя мозга нет это не значит что его украл Порох!
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07.09.2020 21:05 Ответить
"Честь здравого смысла"
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07.09.2020 21:16 Ответить
Так там нечего было красть!
Он долго в лоб стучал перстом,
Забыв название тома...
Зачем стучать напрасно в дом,
Где никого нет дома?? (с)Роберт Бернс
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07.09.2020 23:37 Ответить
Вийди зі спаму, тебе не чути. 😁
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07.09.2020 21:26 Ответить
Это💩🤢🤡💩калоботы🤖 зельцмана -иуды рашистской на дежурстве , не общайтесь с прокаженными
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07.09.2020 21:01 Ответить
а что, только свынячим каналам верить?
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07.09.2020 21:38 Ответить
Недоумок ,буквы изучи или зубы вставь,да и памперсы смени .Сегодня ночью порох во сне придет.
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07.09.2020 21:23 Ответить
С косой?
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07.09.2020 21:45 Ответить
Таки да. Это к вопросу о непредвзятости украинских судов. Зинченко в 2005 году обвинил Порошенка в коррупции на посту главы РНБО. Печерский суд вынес решение, что Зинченко должен опровергнуть свои слова. Итак, прахоботы, в этой ветке вы тоже будете срать, что "украинский суд самый честный, непредвзятый и неподкупный суд в мире "? Чы концепция поменялась?
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07.09.2020 20:54 Ответить
А чего Пороха Венидиктова и Бубочка не садит? Беги к венидиктовой и Бубочке с доказухой на Пороха они тебе орден дадут и в попку поцелует. Бубочка даже может Юльку даст на одну ночь а может и Венедиктову!!
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07.09.2020 21:02 Ответить
Ave, Caesar, morituri te salutan...

слався Цезарь шокин, идущий на смерть эфир приветствует тебя ))))
Соболеву придется в эфире канала Медведчука опровергнуть высказанное в 2018 году мнение, что Шокин - коррупционер, - решение суда - Цензор.НЕТ 9247
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07.09.2020 20:54 Ответить
salutant. Приветствие гладиаторами императора.
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07.09.2020 23:10 Ответить
Кацап Соболев, ты так хитро порядочным прикидывался , что даже я тебе немного верила - ты подонок , плюю в твою продажную рожу , говнюк ,запроданец рашистский
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07.09.2020 20:57 Ответить
Віка, будьте обережні! Як можна вірити такому неприємно у типу з мімікою деґенерата? Я до нього відчував патологічну неприязнь - надто ховзкий був завжди.
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07.09.2020 21:36 Ответить
Верно выразился, ПРАХОботы, ПОРОХОботы громко звучит.
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07.09.2020 20:59 Ответить
Прикинул, прикольно, прахоботы, а я то еще подумал, почему в черном в последнее время чета. Комменты читаю в спаме, там больше правды, не надо весь бред читать.
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07.09.2020 21:12 Ответить
Ти і пишеш у спамі. Така ваша карма зебільна. 😊
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07.09.2020 21:38 Ответить
Элементарно!
По схеме:
Шокин не коррупционер.
Шокин не коррупционер???
Ну извините......
)
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07.09.2020 21:04 Ответить
Лучше так
На заявление что шокин коррупционер
суп постановил что Я должен согласится что шокин не коррупционер
с этим решением я не согласен и это мое Право соглашаться или нет
Пуска судебные исполнители его исполняют и взыскание штрафа и оглашение что шонина нужно считать не коррупционеров
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07.09.2020 21:20 Ответить
Хорошие дома у ПРОКУРОРОВ тогда были и сейчас, а какие были вилы на побережье Азовского моря и есть на...хорошие книги по законодательству подогнали депутаты ,депутатки и "матросы", по тем книгам можно за короткое время судьям и прокурорам сколотить большое состояние, блин нужно первичные суды переводить на электронных судей, тогда и прокуроры пролетят с приливом
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07.09.2020 21:08 Ответить
Судят динозаврика. Прокурор: ты почему папу съел?-Голодно было. Ты почему маму съел?-Голодно было.И кто ты после этого?-Сиротинушка-а-а./ Шокин декларировал, что не имеет ни семьи, ни детей. -Тайная жизнь Шокина: экс-генпрокурор утаил элитную виллу в Праге за 10 млн грн и несколько домов в Украине, записанные на его гражданскую жену и дочь. 29.07.16
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07.09.2020 21:09 Ответить
Генеральный проккурор Украины и не коррупционер, и не казнокрад, и не оборотень? Не рассказуйте сказки.
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07.09.2020 21:10 Ответить
Игры воров и коррупционеров миллионеров ну да и 7 тыс гривен штраф , что составляет заработок за одну -5 минут у подобных ,
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07.09.2020 21:11 Ответить
Всех судей и прокуроров начиная с 91 в тюрягу на пожитуху с полным конфискатом и поверьте не ошибётесь
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07.09.2020 21:13 Ответить
Теперь осталось Бинусов и остальных привлечь за "збагатывся в 85 раз", "свинарчуков", "липецкую фабрику", "афера Роттердам+" и пр. понос.
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07.09.2020 21:16 Ответить
Элементарно,Ватсон!
Прецедент есть! Можно подавать в суд!
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07.09.2020 23:43 Ответить
Эх, Нина, если бы в Украине было прецедентное право, как в США, то да. А тут у судей только 1 прецедент - кто более влиятельный позвонит и скажет какое решение надо выносить.
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07.09.2020 23:47 Ответить
нормально так. Коррупция в рядах зеленой влады кацапа Зимина-Соболева ну никак не интересует! Сидит засунув язык в -опу полтора года, а такого уровня коррупции и зрады при Порохе и близко не было! Тварь продажная, иди извиняйся, раз фактов не привел, трепло за бабки, вместе со своей женушкой с канала Г+Г! Вы привели зеленое дерьмо к власти ---ЖРИТЕ!
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07.09.2020 21:26 Ответить
Независимо от личности Шокина, Соболев продажный говномет которого "выключили" после достижения результата. И теперь его не слышно и не видно.
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07.09.2020 21:30 Ответить
Это чмо продажное соболев,с первых дней обливал грязью пороха,за деньги.Сейчас свой язык в дупло засунул.Не слышно и не видно,свои у власти лаять не разрешают.Только жонушка падалка,говноканала г+г бабло отрабатывает.Семейный подряд лжецов.Мало шокин у этого коррупционера отсудил,надо было просить ,хотя бы 800000,смотришь это чмо опять про Пороха ,через день брехал.
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07.09.2020 21:30 Ответить
Может Шокин и коррупционер, кто же их Генпрокуроров, включая Бенядиктову не берет взяток? Но, как минимум это доказать надо. Но, это ни как не изменяет,что сам Соболев-редкая мразь. Благодаря которой мы и имеет сегодня промосковскую, малоросскую власть. О которой правдолюбец "Бэтмэн" молчит, засунов язык в место. Как молчат такие же мрази:-Найомы, Лещенки, провокатор Гришин.
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07.09.2020 21:38 Ответить
неуж-то и гюгик брал!
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07.09.2020 22:54 Ответить
Не переживай за него. В Амстердаме в кафешке с Коломойским по Привату договаривался изьять у уже государственного Приватбанка документы по кредитам, которые Беня с Боголюбовым повыводили. И таки изьял, накануне судебного заседания. Они все хозяева собственного кошелька.
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07.09.2020 23:08 Ответить
пэтюшка захотел нагреть рученьки на привате, но облигация сделала фальшивую наводку.
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07.09.2020 23:14 Ответить
Не смешно. Власти не хотели национализировать Приватбанк, и правильно делали. Бегал бы Валерьевич, нося своего актера в рюкзаке, по всему миру от кредиторов. Блин, МВФ вынудил, падение такого банка вызвало бы цунами в экономике. А это была бы мечта! Пришлось бы им свое шапито где -нить в Бангладеште проворачивать. Токо там, Зеленский бы уже на президента не проканал. Он на велике ездил, а там на слоне надо уметь!
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07.09.2020 23:22 Ответить
https://gordonua.com/blogs/dmitriy-spivak/poroshenko-ne-mog-shantazhirovat-surkisov-v-odinochku-1516708.html

https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2017/07/27/627522/

https://112.ua/mnenie/zakonoproekt-po-privatbanku-eto-amnistiya-po-vsem-delam-na-finansovom-rynke-dlya-poroshenko-i-gontarevoy-530566.html
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07.09.2020 23:39 Ответить
Тебе за шо деньхи платют? За интеллектуальный и креативный троллинг.А ты подсовываешь детенышей соучастников расхищения Приватбанка. Ты бы лучче самого Валерьича в иксперды пригласил. Так смешнее будет. Как по мне денюх ты с ботофермы недостоин, топорно работаешь.
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08.09.2020 00:48 Ответить
Мне платят з/п за врачебную практику. И никому не смешно, как ни странно.
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08.09.2020 22:31 Ответить
Егора в президенты!
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07.09.2020 21:39 Ответить
Йо, Еголка ЗІмін (Соболев) змушений виправдовуватися та відповідати за слова. Доречно казати, що при Пороху такой херні не було?
І взагалі, Еголка ає бути вдячний таким розкладам, хоч хтось згадає нашого редутника та борцуна. Костя Грішин (Семен Семенченко) вже в кадр самого широкоформатного об'єктиву вже не влізе, так що уродженцю Сахаліну доведеться самому відбиватися.
Головне, аби під час ефіру він довго не виступав, а то займе час у відомого націоналіта та патріота Тягнибока, який з мураєвсько-медведчуківських каналів просто не вилазить.
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07.09.2020 21:41 Ответить
.Це той Шпокін ..що його барига мальдівський призначив ?
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07.09.2020 21:45 Ответить
Как дружбан шоколадного крестально чистый?? Бабло отмыло опять.
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07.09.2020 21:45 Ответить
Соболев, вспомни пример Олега Тягнибока. Когда рыгье в 2006 году подало на него в суд за фразу "Москалі й жиди захопили владу в Україні" и суд, ессесно присудил ему извиниться, он сказал: "Вибачаюсь, що москалів назвав москалями, а жидів жидами. Слава Україні!". Кстати, его за эти слова изгнали из порошенковско-дрыщавой Нашей Украины, панове порохоботы. Как все меняется! Правда?
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07.09.2020 21:49 Ответить
а де він зараз- стільки причин гучні заяви робити , невже Бєня не пускає ... 2010 рік Коломойский радуется успехам Тягнибока: "Лучше те националисты, которые прямо говорят, что думают, чем те, которые все делают за спиной"
Украинский магнат, президент Европейского еврейского совета Игорь Коломойский считает, что Тягнибок двіжется ближе к центру от национализма...
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07.09.2020 21:57 Ответить
Стесняюсь спросить, а какие такие успехи были у Тягнибока в 2010 году?
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07.09.2020 21:58 Ответить
такіе как і сейчас
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07.09.2020 22:02 Ответить
нічого не змінюється - судді , які на своїх місцях по 20 років сидять ...
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07.09.2020 21:58 Ответить
Справа не в суддях, а в бездоганному й кмітливому виконанні їх дурнуватого рішення
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07.09.2020 22:00 Ответить
продуктивна співпраця продажних суддів і прокурорів - запорука теперішнього , українського , правового беспрєдєла !
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07.09.2020 22:03 Ответить
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07.09.2020 22:02 Ответить
https://twitter.com/i/status/1303035169167880194

Соболеву придется в эфире канала Медведчука опровергнуть высказанное в 2018 году мнение, что Шокин - коррупционер, - решение суда - Цензор.НЕТ 1077
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07.09.2020 21:55 Ответить
Кацапский казачек соболев тот ещё знатный г@вн@ед. так что ему не привыкать ... и даже наоборот - он уже без этого жизнь не может...
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07.09.2020 22:19 Ответить
Єгорка засланий казачок.
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07.09.2020 22:40 Ответить
Так пусть опровергнет,как Галилео Галилей!
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07.09.2020 22:46 Ответить
Соболєву доведеться в ефірі каналу Медведчука спростувати висловлену в 2018 році думку, що Шокін - корупціонер, - рішення суду - Цензор.НЕТ 7890

Хатынка шокина.
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07.09.2020 22:52 Ответить
Шокин патриот и торгоаый портнер. пеця плохих не назначал - только потриотов😷
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07.09.2020 23:04 Ответить
Вы посмотрите.сколько противников Порошенко повылазило из щелей.,как тараканы и мокрицы!
И шпарят по старым методичкам 2018 года
Выборы скоро! Надо всех д..ом обмазать,а себя отмыть успеть...
А вы лучше напишите О ВАШИХ ДОСТИЖЕНИЯХ ЗА 1,5 ГОДА?
ЧТО ХОРОШЕГО СЛЕЛАНО В "ВАШЕ ВРЕМЯ"? НУ.... КРОМЕ "ДЫРЫ В БЮДЖЕТЕ СТРАНЫ И ОБВАЛА ВВП ?
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07.09.2020 23:58 Ответить
Та Сергей тот заплатит конечно, и скажет тоже. Но ведь ржать сильней будут с Шокина ведь и всем народом. и со всей системы прокурорской в стране. Как бы это кино не стало последним гвоздём терпения в крышку гроба власти. не подумали хорошо кто затеял шоу! Взрывом пахнет в стране!
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08.09.2020 00:14 Ответить
я уже забыл кто это. как вонял раньше, я щас его всё устраивает...
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08.09.2020 01:44 Ответить
Скоро дебилы по решению Печерского суда будут на каналах Медведчука , рассказывать, что путен не *****.
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08.09.2020 07:02 Ответить
я не удивлюсь если и ху..ло выиграет в наших честных судах компенсацию и суд присудит сказать что "их там на Донбасе нет".
только суд Линча
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08.09.2020 07:16 Ответить
Київська апелячка - відоме сєпарське кодло.
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08.09.2020 15:20 Ответить
 
 