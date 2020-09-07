Соболеву придется в эфире канала Медведчука опровергнуть высказанное в 2018 году мнение, что Шокин - коррупционер, - решение суда. ДОКУМЕНТ
Участнику Революции Достоинства и нардепу прошлого созыва Егору Соболеву придется заплатить почти 7 тысяч гривен и выйти в эфир на канале кума Путина Медведчука, чтобы заявить экс-генпрокурор Виктор Шокин - не коррупционер.
Об этом со ссылкой на решение суда сообщил в Facebook Соболев, передает Цензор.НЕТ.
"Я должен заплатить почти семь тысяч гривен, выйти в эфир на канале Виктора Медведчука и там сказать, что Генпрокурор Виктор Шокин - не коррупционер. Такое решение суда, текст которого я сегодня получил", - заявил он, приложив фото документа.
Соболев напомнил, что в ноябре 2018 года его (тогда еще в статусе народного депутата) пригласила на разговор Татьяна Даниленко - на телепрограмму "Face2Face" на "тогда еще не купленном Медведчуком" телеканале ZIK.
"Когда разговор коснулся назначенных тогдашним президентом Петром Порошенко генпрокуроров, я (цитирую по постановлению суда) сказал следующее: "Когда мы вместе добились его (Шокина) увольнения, назначение (Порошенко на эту должность Юрия) Луценко стало еще большим шагом назад. Потому что у Шокина все же каку у юриста - пусть коррумпированного, пусть зависимого - но было хоть какое-то понимание правил", - пишет Соболев.
Он удивляется, что Шокин по какой-то причине дождался апреля 2019 года и подал в суд с просьбой признать слова Соболева оскорблением его чести, достоинства и деловой репутации.
"К чести судей Шевченковского суда, в январе этого года они отклонили иск экс-генпрокурора, сославшись на то, что никто не может быть наказан за собственные оценочные суждения. Но Шокин пошел дальше - в Киевский апелляционный суд - и получил там решение в свою пользу", - пишет политик.
Соболев также указал, что уровень коррумпированности Шокина показала его первая имущественная декларация, которая легла в основу журналистского расследования программы "Схемы".
"Конечно, это постановление суда "Именем Украины". И это для меня вызов. Я всегда пытался начинать выполнение любого закона с себя. Но в этой ситуации считаю аморальным это делать. Право на критику любого должностного лица должно оберегаться для каждого гражданина, не только для бывшего народного депутата. Хотя и нынешним и будущим представителям людей в парламенте так же важно всегда иметь право на публичную позицию и открытые политические оценки", - заявил он, отметив, что примет решение после консультаций с адвокатами.
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хіба цього не розуміють люди? та проводьте ви будь-які вибори, скільки завгодно і де завгодно, результат буде незмінним і все то за сценарієм олігархів, які вже давно розділили цю країну на зони впливу і грабують денно і нощно.
Он долго в лоб стучал перстом,
Забыв название тома...
Зачем стучать напрасно в дом,
Где никого нет дома?? (с)Роберт Бернс
слався
Цезарьшокин, идущий на смертьэфир приветствует тебя ))))
По схеме:
Шокин не коррупционер.
Шокин не коррупционер???
Ну извините......
)
На заявление что шокин коррупционер
суп постановил что Я должен согласится что шокин не коррупционер
с этим решением я не согласен и это мое Право соглашаться или нет
Пуска судебные исполнители его исполняют и взыскание штрафа и оглашение что шонина нужно считать не коррупционеров
Прецедент есть! Можно подавать в суд!
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2017/07/27/627522/
https://112.ua/mnenie/zakonoproekt-po-privatbanku-eto-amnistiya-po-vsem-delam-na-finansovom-rynke-dlya-poroshenko-i-gontarevoy-530566.html
І взагалі, Еголка ає бути вдячний таким розкладам, хоч хтось згадає нашого редутника та борцуна. Костя Грішин (Семен Семенченко) вже в кадр самого широкоформатного об'єктиву вже не влізе, так що уродженцю Сахаліну доведеться самому відбиватися.
Головне, аби під час ефіру він довго не виступав, а то займе час у відомого націоналіта та патріота Тягнибока, який з мураєвсько-медведчуківських каналів просто не вилазить.
Украинский магнат, президент Европейского еврейского совета Игорь Коломойский считает, что Тягнибок двіжется ближе к центру от национализма...
Хатынка шокина.
И шпарят по старым методичкам 2018 года
Выборы скоро! Надо всех д..ом обмазать,а себя отмыть успеть...
А вы лучше напишите О ВАШИХ ДОСТИЖЕНИЯХ ЗА 1,5 ГОДА?
ЧТО ХОРОШЕГО СЛЕЛАНО В "ВАШЕ ВРЕМЯ"? НУ.... КРОМЕ "ДЫРЫ В БЮДЖЕТЕ СТРАНЫ И ОБВАЛА ВВП ?
только суд Линча