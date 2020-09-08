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Верховный Суд отказался перенести рассмотрение дела Стерненко из Одессы в Киев. ФОТОрепортаж

Верховный Суд Украины отклонил ходатайство активиста Сергея Стерненко о переносе рассмотрения дела в его отношении из Одессы в Киев.

"Дело против меня оставляют в Одессе. Полного текста решения нет. Верховный Суд оставляет мое судилище там, где всем управляет заказчик нападения на меня. Там, где меня напали прямо перед первым же заседанием", - написал Стерненко в Facebook во вторник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, таким образом Верховный Суд поддержал позицию прокурора, который заявил, что "перенос рассмотрения дела Стерненко в Киев не гарантирует, что покушения на него прекратятся". Активист также отметил, что суд удалился в совещательную комнату, не дав ему "сказать важную реплику".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция установила "мелкого хулигана", напавшего на Стерненко под судом в Одессе

Кроме того, Стерненко сообщил, что прокурором в его деле выступил тот же государственный обвинитель, что и в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Верховный Суд отказался перенести рассмотрение дела Стерненко из Одессы в Киев 01
Верховный Суд отказался перенести рассмотрение дела Стерненко из Одессы в Киев 02
Верховный Суд отказался перенести рассмотрение дела Стерненко из Одессы в Киев 03
Верховный Суд отказался перенести рассмотрение дела Стерненко из Одессы в Киев 04

Ранее Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Верховный Суд отказался перенести рассмотрение дела Стерненко из Одессы в Киев 05
Верховный Суд отказался перенести рассмотрение дела Стерненко из Одессы в Киев 06

Автор: 

Верховный Суд (1099) юстиция (758) Стерненко Сергей (403)


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Топ комментарии
+16
Суд над Стерненко это покушение антинародной и антиукраинской власти на право народа на самооборону и самозащиту! Так решение этого суда и нужно трактовать!
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08.09.2020 12:45
+10
Убийство нападавшего при самозащите от нападения группы лиц - не является преступлением и не наказуемо.
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08.09.2020 13:37
+9
Учитывая то, что судьи у нас судят не по закону - очень важно. Ибо в Одессе судьи подчиняются заказчику нападения - бандиту Труханову.
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08.09.2020 13:19
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Суд над Стерненко это покушение антинародной и антиукраинской власти на право народа на самооборону и самозащиту! Так решение этого суда и нужно трактовать!
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08.09.2020 12:45 Ответить
Догнал-убил- самооборона?
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08.09.2020 13:37 Ответить
не тупи - обезвредить нападавшего (в любом месте) - честь для любого гражданина, хотя для тебя самооборона это лечь на землю и раздвинуть булки
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08.09.2020 13:52 Ответить
Пэдриот виден по полёту!
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08.09.2020 14:43 Ответить
"Сосальное золото"
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08.09.2020 14:58 Ответить
Ну этого у тебя не отнимишь....
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08.09.2020 15:51 Ответить
Если вас кто-то ударит палкой и побежит выбирать дрын потолще, Вы ему вслед стихи Есенина декламировать будете?
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08.09.2020 15:49 Ответить
Догнал-убил -- дебилдетект.
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08.09.2020 17:35 Ответить
Без разницы где суд вынесет ему своё решение.
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08.09.2020 12:53 Ответить
Учитывая то, что судьи у нас судят не по закону - очень важно. Ибо в Одессе судьи подчиняются заказчику нападения - бандиту Труханову.
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08.09.2020 13:19 Ответить
А кому судьи подчиняются в Киеве?
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08.09.2020 13:30 Ответить
А в Киеве все сложнее - есть и те судьи, которые не подчиняются всяким Трухановым-Портновым и подобной мрази.
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08.09.2020 13:36 Ответить
Говори прямо.
Стерненко нужен Киев, т.к. там легче собрать толпу активистов для давления на суд.
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08.09.2020 13:45 Ответить
Говори прямо - бандитам огранизовавшим нападения на Стерненко, нужно судить его там, где они контролируют весь процесс обвинения.
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08.09.2020 13:55 Ответить
Говори прямо, Стерненко мне нравитися и значит он невиновен!
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08.09.2020 15:53 Ответить
Учи матчасть, то есть - законы Украины, невежда.
PS Какие же вы все-таки тупые, любители "русского мира"...
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08.09.2020 16:03 Ответить
99%, что посадят. Спасти парня может только массовый протест под зданием суда. В Киеве это было реально, в Одессе - сложнее, поэтому и не перенесли.
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08.09.2020 12:57 Ответить
Интересная судебная система, когда исход дела решает величина толпы у здания суда. Европейский подход.
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08.09.2020 13:15 Ответить
Для европейского подхода нужны европейские судьи.
А у нас все решается тем, сможет толпа заставить судью действовать по закону или же мафия заставить судью принять незаконное решение.
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08.09.2020 13:21 Ответить
Вот!
Всё дело именно в этом.
И не нужно рассуждать про европейский суд и европейские ценности.
В Европе Стерненко уже давно бы сидел.
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08.09.2020 13:47 Ответить
В Европе уже давно сидел бы Труханов и все его подопечные бандиты, а не Стерненко.
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08.09.2020 13:56 Ответить
Спасти убийцу???? Шутка?
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08.09.2020 13:34 Ответить
Убийство нападавшего при самозащите от нападения группы лиц - не является преступлением и не наказуемо.
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08.09.2020 13:37 Ответить
Расскажи это европейским судьям.
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08.09.2020 13:48 Ответить
На территории Украины действуют законы Украины и потому любой судья должен судить по законам Украины.

А согласно законов Украины при нападении на человека группы лиц он имеет неограниченное право на самооборону и никакого превышения пределов самообороны в таком случае быть не может.
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08.09.2020 13:53 Ответить
Это где ты такие законы нашёл? "Согласно законов Украины при нападении на человека группы лиц он имеет неограниченное право на самооборону и никакого превышения пределов самообороны в таком случае быть не может."
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08.09.2020 15:55 Ответить
В Украине, дурик такие законы. Просвещайся:

"Стаття 36. Необхідна оборона

5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."

И собратьям по разуму донеси, что в случае вашего нападения на людей - вас, титушню, согласно законов Украины дозволяется физически уничтожать.
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08.09.2020 16:02 Ответить
А тебе не кажется, умный ты наш, что вот это: """согласно законов Украины при нападении на человека группы лиц он имеет неограниченное право на самооборону и никакого превышения пределов самообороны в таком случае быть не может."""" и указанная тобою статья имют очень мало общего.
Этот бандит срок получит, вопрос только в том 5 или 12лет! Я бы, за такую самооборону, дал 12!
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08.09.2020 16:18 Ответить
Дурачек, прочитай статью внимательно - там один в один по смыслу то, что я писал выше. Я для тебя даже подчеркнул подходящие под данный случай части статьи.
Если ты плохо понимаешь на государственном языке - я тебе переведу по-простому:

"не является уголовно наказуемым применение оружия или любых других предметов при защите от нападения группы лиц независимо от тяжести причиненного нападавшим ущерба".
Это означает, что вас, нападающих на людей титушек, смело можно убивать - это не является уголовно наказуемым.

" Я бы, за такую самооборону, дал 12!"
Кому интересно, что там кому дал бы ссаный ватник? Я бы таких как ты вообще из Украины депортировал и лишал гражданства.
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08.09.2020 17:00 Ответить
Чмошник, Где здесь сказано про " неограниченное право на самооборону и никакого превышения пределов самообороны в таком случае быть не может", про если я, со своим другом сепаром, дам тебе в зыбы, то ты можешь завтра придти и меня убить? Ты дурак? (хотя о чём я, ты Пэдронутый, это хуже!!!)
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08.09.2020 17:06 Ответить
Дурик, читай по буквам: ""не является уголовно наказуемым...независимо от тяжести причиненного нападавшим ущерба"
Это означает, что причинение вреда нападающим абсолютно ничем не ограничено - можно даже убить и это не будет преступлением.
И не надо тут про "завтра" трындеть. Стерненко нападавшего наемника не на завтра прирезал, а сразу.
А проплаченную врагом Украины портянкой "экспертизу", противоречающую всем прочим экспертизам по этому делу про то, что якобы Стерненко добивал лежачего человека - можешь засунуть себе в задницу.

"про если я, со своим другом сепаром, дам тебе в зыбы, то ты можешь завтра придти и меня убить? "
Я тебя сразу могу убить и твоего друга-сепара тоже. И при этом по закону я буду прав и наказывать меня будет не за что.
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08.09.2020 17:36 Ответить
Во оно как ..Если с задачей не справились киллеры то -украинская фемида поставит точку окончательно ..Как с этим бороться хз потому как не борятся совсем
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08.09.2020 13:05 Ответить
Зубков знает.
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08.09.2020 13:21 Ответить
Стас Домбровский, которого сложно упрекнуть в отсутствии патриотизма, его хорошо разоблачил и рассказал про него немало интересного. Стерненко, оказывается, та ещё мразота. А теперь после того, как его облили мочой, он ещё и опущенный, так что нормальным людям с ним даже раговаривать западло, не говоря уже о том, чтобы за один стол садиться.
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08.09.2020 13:07 Ответить
Рабінович - кримінальна мерзота, рюцький фашист!
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08.09.2020 13:13 Ответить
Кива тоже ярым патриотом-правосеком был... А оказался та ещё мразота...
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08.09.2020 18:24 Ответить
Зараз т. з. правоохоронна система продемонструє, як легко можна навіть відомого і публічного громадянина ( з юридичною освітою до того ж) засадити в цугундер по надуманим звинуваченням.Пересічним громадянам пересторога на майбутнє.
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08.09.2020 13:12 Ответить
Догнал- убилил-невиновен??? А публичный преступник или нет это без разницы и образование до лампочки!
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08.09.2020 13:36 Ответить
Принял заказ на нападение - напал - умер - виноват исключительно сам.
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08.09.2020 13:45 Ответить
Тебе бы судьёй быть...
Или романы писать.
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08.09.2020 13:50 Ответить
Убил того, кто его убить пытался, и неоднократно.
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08.09.2020 14:03 Ответить
А, якщо так: смертельно поранив, догнав, бо нападаючий помер?
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08.09.2020 16:59 Ответить
Если при нападении смертельно ранил, то нужно разбираться шо и как, Но он сам сказал, что догнал и ударил ножом, это уже далеко не самооборона!
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08.09.2020 17:09 Ответить
Коли і де він це сказав? Я цілком можу допустити, що догнав і ще раз пирнув ножичком, бо перебував в стані афекту, але про таке відкрито ляпнути стороннім людям? Він не схожий на дебіла. А бачачи, як Портнов і решта проросійської наволочі сходять на какашку, я розумію, що кримінальна справа замовна.
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08.09.2020 17:26 Ответить
Він це визнав після того, як це встановила експертиза. Іщо ніж його він також визнав після цього.
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09.09.2020 20:37 Ответить
Його ніж не є холодною зброєю, є експертиза на аналогічний ніж, суд правда, до уваги не взяв.Ексертизу можна не визнавати, можна оскаржувати, можна забрати свої свідчення, а якщо дурень, то отримати термін за перевищення самооборони.Мало віриться, що він себе оговорив.
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09.09.2020 21:46 Ответить
та я знаю, що тут 90 % суддів кримінальної палати ВС. все просто по поличках розкладають. Практика ВС, до речі, така сама тупорила, як і тутешні коментарії. Там правда є питання, хто на кого взагалі напав. КОроче, для суда ця справа - лайно. Ні грошей, ні слави.
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10.09.2020 00:50 Ответить
Засудят улыбающегося юриста-убийцу.Несправедливо! Надо отпустить в назидание будущим поколениям.
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08.09.2020 13:40 Ответить
И наградить.
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08.09.2020 13:49 Ответить
Ти теж, як і https://censor.net/ru/user/89226, як і https://censor.net/ru/user/458193 як і https://censor.net/ru/user/418380, як і https://censor.net/ru/user/461887 - шнирь Авакяна?
Верховний Суд відмовився перенести розгляд справи Стерненка з Одеси до Києва - Цензор.НЕТ 714

Чи ви всі - дрочери з ОПЗДЖ від Іллюші Ківи?
YouTube: https://youtu.be/cTpwcyfeCeE Нардеп Кива мастурбировал в Раде после переписки с моделью из Одессы
Верховний Суд відмовився перенести розгляд справи Стерненка з Одеси до Києва - Цензор.НЕТ 9567
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08.09.2020 14:19 Ответить
У шнырей Парашеки все кто не лижет ********* "шнирь Авакяна"!
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08.09.2020 14:45 Ответить
Так ти, виходить, не шнирь Авакяна, а дрочер Ківи з ******** ?!
То так би й казав прямою мовою,... а то все "штани" та "штани"...
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08.09.2020 16:19 Ответить
А ты, похоже, помежбулок у Свына промышляеш?!
Так бы сразу и сказал, а то шЫколад, шЫколад!
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08.09.2020 16:30 Ответить
А что так можно? Я не знал!
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08.09.2020 17:46 Ответить
Судді гниди. Звільняти таких- надто мале покарання. роботи для народу ще дуже багато
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08.09.2020 14:52 Ответить
От то демократія. Можна людину вбити і ще вимагати від суда казнащо.
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08.09.2020 16:53 Ответить
Дебілдетект.
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08.09.2020 18:22 Ответить
Та можеш не представлятись більше . Тебе всі вже знають.
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09.09.2020 20:33 Ответить
О! Поціновувач петуШарія закукарікав! ))
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09.09.2020 22:10 Ответить
Не фантазуй, нещасна.
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10.09.2020 00:46 Ответить
Ти їбанько казав, що там "правда". І тільки порохоботам вона не до вподоби.
Усохни вже , гнидо.
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10.09.2020 00:53 Ответить
Знов фантазуєш? Дивись пропадеш.
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10.09.2020 20:26 Ответить
Верховний Суд відмовився перенести розгляд справи Стерненка з Одеси до Києва - Цензор.НЕТ 2746
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11.09.2020 07:36 Ответить
Твої думки плутані. Звернись до лікарів.
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11.09.2020 16:39 Ответить
То хто фантазує, уйобисько?
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11.09.2020 17:51 Ответить
Москальську лайку залиши для своїх братів по розуму.
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11.09.2020 20:08 Ответить
Не бачу сенсу метати тут бісер.
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11.09.2020 22:00 Ответить
Бидло всюди поводить себе по бидлячому. Що поробиш. Ординське виховання не сховати за псевдопатріотичною мішурою.
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11.09.2020 23:17 Ответить
Фанати Шмарія свій тупізм "ховають" за псевдоінтелігентність.
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11.09.2020 23:29 Ответить
В сусіда пес так само, як ти посітйно гавкає щось . На твоєму випадку можна вивчати тваринні рефлекси. Цікаво чим тебе годує хазяїн? Педігрі ?
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12.09.2020 00:33 Ответить
Споживач кацапської пропаганди, мені розповідає про тваринні рефлекси...
Класичний випадок коли дебіли не розуміють, що вони дебіли, тому, що вони дебіли.
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12.09.2020 07:45 Ответить
Ти на питання не відповів ! Забув ? Слабкий мозговий апарат не дає змоги зосередитись? Ну то нічо.
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12.09.2020 11:36 Ответить
Тільки після тебе, споживач московського лайна.
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12.09.2020 14:49 Ответить
добре. після то після. До то до. Ти головне не хвилюйся.
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12.09.2020 15:46 Ответить
Мотивация?
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08.09.2020 17:06 Ответить
Шоу має бути на центральній сцені, а не в провінції. Да і групу підтримки легше в Київі зібрати.
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10.09.2020 20:28 Ответить
 
 