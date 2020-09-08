Верховный Суд отказался перенести рассмотрение дела Стерненко из Одессы в Киев. ФОТОрепортаж

Верховный Суд Украины отклонил ходатайство активиста Сергея Стерненко о переносе рассмотрения дела в его отношении из Одессы в Киев.

"Дело против меня оставляют в Одессе. Полного текста решения нет. Верховный Суд оставляет мое судилище там, где всем управляет заказчик нападения на меня. Там, где меня напали прямо перед первым же заседанием", - написал Стерненко в Facebook во вторник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, таким образом Верховный Суд поддержал позицию прокурора, который заявил, что "перенос рассмотрения дела Стерненко в Киев не гарантирует, что покушения на него прекратятся". Активист также отметил, что суд удалился в совещательную комнату, не дав ему "сказать важную реплику".

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Кроме того, Стерненко сообщил, что прокурором в его деле выступил тот же государственный обвинитель, что и в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.









Ранее Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Потом суд смягчил меру пресечения.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.



