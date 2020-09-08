Верховный Суд отказался перенести рассмотрение дела Стерненко из Одессы в Киев. ФОТОрепортаж
Верховный Суд Украины отклонил ходатайство активиста Сергея Стерненко о переносе рассмотрения дела в его отношении из Одессы в Киев.
"Дело против меня оставляют в Одессе. Полного текста решения нет. Верховный Суд оставляет мое судилище там, где всем управляет заказчик нападения на меня. Там, где меня напали прямо перед первым же заседанием", - написал Стерненко в Facebook во вторник, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, таким образом Верховный Суд поддержал позицию прокурора, который заявил, что "перенос рассмотрения дела Стерненко в Киев не гарантирует, что покушения на него прекратятся". Активист также отметил, что суд удалился в совещательную комнату, не дав ему "сказать важную реплику".
Кроме того, Стерненко сообщил, что прокурором в его деле выступил тот же государственный обвинитель, что и в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Ранее Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Потом суд смягчил меру пресечения.
Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.
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Стерненко нужен Киев, т.к. там легче собрать толпу активистов для давления на суд.
PS Какие же вы все-таки тупые, любители "русского мира"...
А у нас все решается тем, сможет толпа заставить судью действовать по закону или же мафия заставить судью принять незаконное решение.
Всё дело именно в этом.
И не нужно рассуждать про европейский суд и европейские ценности.
В Европе Стерненко уже давно бы сидел.
А согласно законов Украины при нападении на человека группы лиц он имеет неограниченное право на самооборону и никакого превышения пределов самообороны в таком случае быть не может.
"Стаття 36. Необхідна оборона
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."
И собратьям по разуму донеси, что в случае вашего нападения на людей - вас, титушню, согласно законов Украины дозволяется физически уничтожать.
Этот бандит срок получит, вопрос только в том 5 или 12лет! Я бы, за такую самооборону, дал 12!
Если ты плохо понимаешь на государственном языке - я тебе переведу по-простому:
"не является уголовно наказуемым применение оружия или любых других предметов при защите от нападения группы лиц независимо от тяжести причиненного нападавшим ущерба".
Это означает, что вас, нападающих на людей титушек, смело можно убивать - это не является уголовно наказуемым.
" Я бы, за такую самооборону, дал 12!"
Кому интересно, что там кому дал бы ссаный ватник? Я бы таких как ты вообще из Украины депортировал и лишал гражданства.
Это означает, что причинение вреда нападающим абсолютно ничем не ограничено - можно даже убить и это не будет преступлением.
И не надо тут про "завтра" трындеть. Стерненко нападавшего наемника не на завтра прирезал, а сразу.
А проплаченную врагом Украины портянкой "экспертизу", противоречающую всем прочим экспертизам по этому делу про то, что якобы Стерненко добивал лежачего человека - можешь засунуть себе в задницу.
"про если я, со своим другом сепаром, дам тебе в зыбы, то ты можешь завтра придти и меня убить? "
Я тебя сразу могу убить и твоего друга-сепара тоже. И при этом по закону я буду прав и наказывать меня будет не за что.
Или романы писать.
Чи ви всі - дрочери з ОПЗДЖ від Іллюші Ківи?
YouTube: https://youtu.be/cTpwcyfeCeE Нардеп Кива мастурбировал в Раде после переписки с моделью из Одессы
То так би й казав прямою мовою,... а то все "штани" та "штани"...
Так бы сразу и сказал, а то шЫколад, шЫколад!
Усохни вже , гнидо.
Класичний випадок коли дебіли не розуміють, що вони дебіли, тому, що вони дебіли.