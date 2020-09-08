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Воин 35-й ОБрМП Руслан Волков умер вчера в больнице от ожогов, полученных в результате подрыва автомобиля в зоне ООС 6 сентября. ФОТО

Вчера, 7 сентября, в больнице от многочисленных ожогов, полученных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения ООС в районе населенного пункта Новгородское Донецкой области, умер Руслан Михайлович Волков, 2000 года рождения, матрос, огнеметчик огнеметного взвода рода радиационной химической биологической защиты 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом говорится на официальном Фейсбук-странице 35-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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Воин 35-й ОБрМП Руслан Волков умер вчера в больнице от ожогов, полученных в результате подрыва автомобиля в зоне ООС 6 сентября 01
Воин 35-й ОБрМП Руслан Волков умер вчера в больнице от ожогов, полученных в результате подрыва автомобиля в зоне ООС 6 сентября 02

Автор: 

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