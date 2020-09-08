Законопроект о статусе семей погибших защитников Украины уже разрабатывается и будет внесен в Раду, - встреча Зеленского с ветеранами и их семьями. ФОТОрепортаж
В ходе рабочей поездки в Сумскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с ветеранами АТО/ООС и их семьями.
Родственники участников войны обратились к Главе государства с просьбой предоставить статус семьям погибших защитников Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкойна пресс-службу ОП.
Присутствующий на встрече представитель Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при Президенте Евгений Терехов сообщил, что уже разрабатывается соответствующий законопроект, и он обязательно будет внесен в парламент.
Также участники встречи отметили, что дети-сироты, родители которых погибли на войне, часто не имеют возможности получить жилье.
"Нужно помогать детям погибших, чтобы этот ребенок, который вырастет, был защищен, чтобы у него был какой-то уголок", – сказал один из родственников военных.
Президент отметил, что этот вопрос можно решить на уровне областной власти, а государство со своей стороны поможет.
Кроме того, семьи участников боевых действий пожаловались Владимиру Зеленскому на несправедливые и фейковые обвинения относительно украинских военных на фронте, которые порой звучат в СМИ. В частности, присутствующая на встрече мать военного, который защищал Донецкий аэропорт и погиб в 20-летнем возрасте, подчеркнула, насколько важно сохранить память о ее единственном сыне и его поступках.
"Ваш сын – герой, мы это знаем. Все украинцы в этом уверены. Он защищал нашу страну, защищал наши границы. Поэтому чтим память и понимаем, что это великие люди. Не слушайте эту грязь. Мы вам благодарны за вашего сына. Берегите себя для памяти. Пока мы живем – мы помним", – призвал Глава государства в ответ.
Ветераны также рассказали Президенту о проблеме с трудоустройством военных после возвращения с фронта. Это вызывает тяжелое психологическое состояние у ветеранов.
"Я считаю, что бизнесмены, которые сохранили бизнес, должны быть благодарны ребятам, которые воевали на фронте. Поэтому простой вариант – стимулировать их создавать рабочие места и нанимать ветеранов", – заявил Владимир Зеленский.
Глава государства также посетил Мемориал героям Антитеррористической операции, который расположен на центральном кладбище областного центра. В настоящее время там похоронены 46 воинов АТО и один Герой Небесной Сотни Алексей Братушка.
Президент почтил память погибших и возложил цветы к мемориальной стеле.
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Если главком, вместо терминов война, российские войска, террористы из РФ... мычит про какую-то ту сторону, то это не Главком - это трус и предатель!
Цікаво... А кого з ветеранів бубочка особисто влаштує у своїх бізнес-проектах???
Пока одни "сидели" в окопах - эти "сражались" в лиге смеха....
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