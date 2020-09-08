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Законопроект о статусе семей погибших защитников Украины уже разрабатывается и будет внесен в Раду, - встреча Зеленского с ветеранами и их семьями. ФОТОрепортаж

В ходе рабочей поездки в Сумскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с ветеранами АТО/ООС и их семьями.

Родственники участников войны обратились к Главе государства с просьбой предоставить статус семьям погибших защитников Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкойна пресс-службу ОП.

Присутствующий на встрече представитель Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при Президенте Евгений Терехов сообщил, что уже разрабатывается соответствующий законопроект, и он обязательно будет внесен в парламент.

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Также участники встречи отметили, что дети-сироты, родители которых погибли на войне, часто не имеют возможности получить жилье.

"Нужно помогать детям погибших, чтобы этот ребенок, который вырастет, был защищен, чтобы у него был какой-то уголок", – сказал один из родственников военных.

Президент отметил, что этот вопрос можно решить на уровне областной власти, а государство со своей стороны поможет.

Кроме того, семьи участников боевых действий пожаловались Владимиру Зеленскому на несправедливые и фейковые обвинения относительно украинских военных на фронте, которые порой звучат в СМИ. В частности, присутствующая на встрече мать военного, который защищал Донецкий аэропорт и погиб в 20-летнем возрасте, подчеркнула, насколько важно сохранить память о ее единственном сыне и его поступках.

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"Ваш сын – герой, мы это знаем. Все украинцы в этом уверены. Он защищал нашу страну, защищал наши границы. Поэтому чтим память и понимаем, что это великие люди. Не слушайте эту грязь. Мы вам благодарны за вашего сына. Берегите себя для памяти. Пока мы живем – мы помним", – призвал Глава государства в ответ.

Ветераны также рассказали Президенту о проблеме с трудоустройством военных после возвращения с фронта. Это вызывает тяжелое психологическое состояние у ветеранов.

"Я считаю, что бизнесмены, которые сохранили бизнес, должны быть благодарны ребятам, которые воевали на фронте. Поэтому простой вариант – стимулировать их создавать рабочие места и нанимать ветеранов", – заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также посетил Мемориал героям Антитеррористической операции, который расположен на центральном кладбище областного центра. В настоящее время там похоронены 46 воинов АТО и один Герой Небесной Сотни Алексей Братушка.

Президент почтил память погибших и возложил цветы к мемориальной стеле.

Законопроект о статусе семей погибших защитников Украины уже разрабатывается и будет внесен в Раду, - встреча Зеленского с ветеранами и их семьями 01
Законопроект о статусе семей погибших защитников Украины уже разрабатывается и будет внесен в Раду, - встреча Зеленского с ветеранами и их семьями 02
Законопроект о статусе семей погибших защитников Украины уже разрабатывается и будет внесен в Раду, - встреча Зеленского с ветеранами и их семьями 03
Законопроект о статусе семей погибших защитников Украины уже разрабатывается и будет внесен в Раду, - встреча Зеленского с ветеранами и их семьями 04
Законопроект о статусе семей погибших защитников Украины уже разрабатывается и будет внесен в Раду, - встреча Зеленского с ветеранами и их семьями 05
Законопроект о статусе семей погибших защитников Украины уже разрабатывается и будет внесен в Раду, - встреча Зеленского с ветеранами и их семьями 06

Автор: 

ветераны (1107) Зеленский Владимир (20482) Сумская область (3164) Сумы (1152)


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Топ комментарии
+5
как с врачами сделаете? выплаты только в случае смерти от вражеского обстрела, а смерть от "провокации" не считается?
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08.09.2020 14:39
+1
А чогт тут вам, владі, моск висушувати??
Безкоштовна освіта, медицина та коммунальні пільги!!
Достатньо, нє??
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08.09.2020 14:41
+1
Збрехавший раз, хто тобі повірить?
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08.09.2020 14:41
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Правила форума Совет форумчан
как с врачами сделаете? выплаты только в случае смерти от вражеского обстрела, а смерть от "провокации" не считается?
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08.09.2020 14:39 Ответить
А чогт тут вам, владі, моск висушувати??
Безкоштовна освіта, медицина та коммунальні пільги!!
Достатньо, нє??
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08.09.2020 14:41 Ответить
И колхозы!
Плюс электрификация всей страны!
И БАМ строить!
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08.09.2020 14:59 Ответить
Збрехавший раз, хто тобі повірить?
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08.09.2020 14:41 Ответить
Одна из основных причин по которым мне как обычному гражданину хотелось бы завершение этой войны это каждодневное пополнение *армии* инвалидов , вдов и тд балластом ложащихся на бюджет и без того очень бедной страны.
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08.09.2020 14:43 Ответить
Не сказал главного - кто их всех убил!
Если главком, вместо терминов война, российские войска, террористы из РФ... мычит про какую-то ту сторону, то это не Главком - это трус и предатель!
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08.09.2020 14:46 Ответить
Фотки звідки то натягали, чомусь без панорами, напевне "ветеранв" не знайшли.
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08.09.2020 14:46 Ответить
"Я считаю, что бизнесмены, которые сохранили бизнес, должны быть благодарны ребятам, которые воевали на фронте. Поэтому простой вариант - стимулировать их создавать рабочие места и нанимать ветеранов"Источник: https://censor.net/ru/p3218159

Цікаво... А кого з ветеранів бубочка особисто влаштує у своїх бізнес-проектах???
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08.09.2020 14:51 Ответить
Сивохо,Полякова, Мохнатик.....
Пока одни "сидели" в окопах - эти "сражались" в лиге смеха....
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08.09.2020 15:06 Ответить
Некоторые семьи погибших еще и носом крутят. Одной знакомой, муж погиб в АТО. предлагали путевку на море в пансионат "Золотая нива" на 2 недели, так она отказалась, мол там "Совдеповские условия". Семьи Атошников тоже бывают разные.
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08.09.2020 15:06 Ответить
Обосранец наш. Вот небольшое видео:
https://www.facebook.com/FreeAntonenko/videos/654441695195726/
Сегодня, Сумы
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08.09.2020 15:08 Ответить
Уже разрабатывается 6 лет и будет внесен в Раду лет через ...дцать.
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08.09.2020 15:09 Ответить
 
 