Партия "За будущее" для рекламы кандидата в мэры Киева Гусовского взяла старый слоган Турчинова. ФОТО

Технологи политической партии "За будущее" не стали излишне напрягаться и просто одолжили для своего кандидата Сергея Гусовского чужой слоган времен выборов 2008 года.

Об этом информирует "ДС", передает Цензор.НЕТ.

На рекламе 2008 года с Александром Тручиновым фигрурирует слоган: "Киеву нужен умный мэр". В рекламной кампании 2020 года Сергей Гусовского, которого на должность киевского градоначальника выдвинула политическая партия "За будущее", красуется такой же слоган, практически без изменений: "Киеву — умного мэра!".

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Напомним, партия "За будущее" будет выдвигать кандидатом на должность городского головы Киева Сергея Гусовского. Также партия определилась с кандидатурами на соответствующую должность в Ровно, Полтаве, Луцке, Запорожье и Белой Церкви.