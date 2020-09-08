Партия "За будущее" для рекламы кандидата в мэры Киева Гусовского взяла старый слоган Турчинова. ФОТО
Технологи политической партии "За будущее" не стали излишне напрягаться и просто одолжили для своего кандидата Сергея Гусовского чужой слоган времен выборов 2008 года.
Об этом информирует "ДС", передает Цензор.НЕТ.
На рекламе 2008 года с Александром Тручиновым фигрурирует слоган: "Киеву нужен умный мэр". В рекламной кампании 2020 года Сергей Гусовского, которого на должность киевского градоначальника выдвинула политическая партия "За будущее", красуется такой же слоган, практически без изменений: "Киеву — умного мэра!".
Напомним, партия "За будущее" будет выдвигать кандидатом на должность городского головы Киева Сергея Гусовского. Также партия определилась с кандидатурами на соответствующую должность в Ровно, Полтаве, Луцке, Запорожье и Белой Церкви.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але воровитий.
к названиям "Партия войны", "Партия военной диктатуры", "хунта" и то больше доверия.
"Я умный а вы все..."
или
"Выбери меня, и я стану твоим будущим налогом!"
пора перестать удивляться этим полудуркам, ну хоть у умных свиснули
До октября 2019 года партия «За Майбутнє» именовалась «Україна Майбутнього»;
Учредительный съезд политсилы состоялся в мае 2020-го,
Согласно финотчету https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/PDF-26.pdf за 1-й квартал 2020 года , в партии официально никто не работает;
Все та же документация гласит, - политсила не владеет и не пользуется никаким имуществом.
Дублікат "слуг коломойского" .