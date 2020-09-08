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Новости Фото Местные выборы-2020
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Партия "За будущее" для рекламы кандидата в мэры Киева Гусовского взяла старый слоган Турчинова. ФОТО

Технологи политической партии "За будущее" не стали излишне напрягаться и просто одолжили для своего кандидата Сергея Гусовского чужой слоган времен выборов 2008 года.

Об этом информирует "ДС", передает Цензор.НЕТ.

На рекламе 2008 года с Александром Тручиновым фигрурирует слоган: "Киеву нужен умный мэр". В рекламной кампании 2020 года Сергей Гусовского, которого на должность киевского градоначальника выдвинула политическая партия "За будущее", красуется такой же слоган, практически без изменений: "Киеву — умного мэра!".

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Партия За будущее для рекламы кандидата в мэры Киева Гусовского взяла старый слоган Турчинова 01
Партия За будущее для рекламы кандидата в мэры Киева Гусовского взяла старый слоган Турчинова 02

Напомним, партия "За будущее" будет выдвигать кандидатом на должность городского головы Киева Сергея Гусовского. Также партия определилась с кандидатурами на соответствующую должность в Ровно, Полтаве, Луцке, Запорожье и Белой Церкви.

Автор: 

Киев (25575) местные выборы (2752) плагиат (133) реклама (643) Турчинов Александр (3336) Гусовский Сергей (39)


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Топ комментарии
+21
тебе умного президента мало?)
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08.09.2020 15:14
+20
Хтось домалював борди у Слов'янську.Партія "За майбутнє" для реклами кандидата в мери Києва Гусовського взяла старий слоган Турчинова - Цензор.НЕТ 9358
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08.09.2020 15:12
+19
последнее время все названия партии "За все хорошее" вызывают нервный тик.
к названиям "Партия войны", "Партия военной диктатуры", "хунта" и то больше доверия.
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08.09.2020 15:10
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якщо в окулярах, то вже і розумний ?
але воровитий.
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08.09.2020 15:03 Ответить
Ага, дайте Киеву умного мера, и у них будущее только начнется!!!
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08.09.2020 15:14 Ответить
БЕЗ ЛОХА ЖИЗНЬ ПЛОХА , не ?
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08.09.2020 15:07 Ответить
эпоха нелоха!
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08.09.2020 15:10 Ответить
эпохалоха
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08.09.2020 15:46 Ответить
последнее время все названия партии "За все хорошее" вызывают нервный тик.
к названиям "Партия войны", "Партия военной диктатуры", "хунта" и то больше доверия.
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08.09.2020 15:10 Ответить
партия должна называться в данном случае:
"Я умный а вы все..."
или
"Выбери меня, и я стану твоим будущим налогом!"
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08.09.2020 15:18 Ответить
сейчас партию как не назови погоды не сделает, нужно предьявить достижения и не такие что при нас был долларпавосимь и калбаса по двадвацать, а то чего не было но стало, заявления тип мы предотвратили тоже не сработают, потому что никто реально не видит что было бы если не предотвратили. что было, что стало, что планируем сделать еще. такое может выстрелить.
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08.09.2020 15:25 Ответить
про "нужно предьявить достижения" єто шутка такая? 73% зебилов голосуют даже не за обещания, - за персонажа НФ фильма)
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08.09.2020 15:30 Ответить
ну 73% от 46% проголосовавших это не так уж и много, половина от них еще меньше, а после того как зе кинул их всех через путина, многие на выборы не пойдут ближайшие лет 10.
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08.09.2020 15:32 Ответить
Хтось домалював борди у Слов'янську.Партія "За майбутнє" для реклами кандидата в мери Києва Гусовського взяла старий слоган Турчинова - Цензор.НЕТ 9358
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08.09.2020 15:12 Ответить
добре, що не роги
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08.09.2020 15:48 Ответить
поддерживаю. у швайне рогов нет.
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08.09.2020 21:14 Ответить
А шо, Киеву таки умный мер не нужен?
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08.09.2020 15:12 Ответить
тебе умного президента мало?)
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08.09.2020 15:14 Ответить
так этот вроде из другого серпентария
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08.09.2020 15:15 Ответить
якщо чужого не візьмеш - свого не буде АБО эта песня, дружище,твоя и моя
пора перестать удивляться этим полудуркам, ну хоть у умных свиснули
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08.09.2020 15:13 Ответить
зразу видно - українець)
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08.09.2020 15:15 Ответить
знову "за майбах"
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08.09.2020 15:15 Ответить
Пиар-контора одна и та же. Неудивительно что Турчинов ничего не выиграл.
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08.09.2020 15:16 Ответить
Не совсем тот, а бедная фантазия у политтехнологов, переставили слова, но смысла это не меняет, что все эти лозунги напоминают анекдот, про рекламу стоматологической клиники в Тель-Авиве: "Бесплатное лечение зубов до полугодовалого возраста".
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08.09.2020 15:18 Ответить
Что известно о «Будущем для Коломойского»?
До октября 2019 года партия «За Майбутнє» именовалась «Україна Майбутнього»;
Учредительный съезд политсилы состоялся в мае 2020-го,
Согласно финотчету https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/PDF-26.pdf за 1-й квартал 2020 года , в партии официально никто не работает;
Все та же документация гласит, - политсила не владеет и не пользуется никаким имуществом.
Дублікат "слуг коломойского" .
Партія "За майбутнє" для реклами кандидата в мери Києва Гусовського взяла старий слоган Турчинова - Цензор.НЕТ 3940
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08.09.2020 15:20 Ответить
Я почув їхню рекламу по радіо) - "Ми йшли то в Европу то в Росію, давайте стоятимем на місці". Видно щоб кацапам ще який кусок було зручніш зкримсити.
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08.09.2020 15:22 Ответить
І про війну та військових, жодного слова. Видно теж її закінчили в гАлАвАх та ментальності.
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08.09.2020 15:32 Ответить
краще б вони йшли на... окремою колоною.
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08.09.2020 21:39 Ответить
А чи не син це гендиректора заводу Арсенал? Хто раніше жив, той і зараз живе...
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08.09.2020 16:07 Ответить
Cын? Гусовскому было бы больше 100 лет.
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08.09.2020 19:41 Ответить
Кстати таки внук
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08.09.2020 19:42 Ответить
Так вони ж однієї національності і схожої зовнішності. І слоган схожий.
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08.09.2020 18:04 Ответить
дык, PR фирмы работают на тех, кто платит!)
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08.09.2020 19:20 Ответить
Просто епанутся - оказывается быть розумным запатентовал турчинов. Нами правит быдло.
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09.09.2020 00:07 Ответить
 
 