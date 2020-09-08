С погибшим на Донбассе воином 14-й ОМБр Тарасом Кубиевичем простятся завтра в Ивано-Франковской области. ФОТО
Завтра, 9 сентября, в селе Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области в 10.00 начнется церемония прощания с Тарасом Степановичем Кубиевичем, 1970 года рождения, младшим сержантом, военнослужащим 14-й отдельной механизированной бригады, который погиб 6 сентября около 17.10 в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного наемниками РФ.
Сегодня ночью тело погибшего военнослужащего привезут в Городенковский район, сообщает Цензор.НЕТ.
В городе Городенка возле часовни воина (территория военкомата) около 03:00 состоится поминальная молитва, после чего тело отвезут в родное село.
У Тараса Кубиевича остались мать, брат, сестра, жена и дочь.
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