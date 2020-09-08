С воином батальона "Донбасс" Владимиром Хоменко, погибшим в результате подрыва на мине во время тушения пожара в зоне ООС, простились на Донетчине. ФОТО
Сегодня, 8 сентября, в городе Доброполье Донецкой области состоялось прощание с Владимиром Петровичем Хоменко, 1985 года рождения, главным сержантом, военнослужащим 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс" 54-й отдельной механизированной бригады, который погиб ориентировочно 5 сентября во время тушения пожара в районе пгт Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области в результате подрыва на мине в "серой зоне". Вместе с Владимиром Хоменко погиб старший солдат Виталий Грицишин.
Об этом говорится в материале местного издания 06277.com.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 8 сентября, в Доброполье попрощались с 35-летним погибшим защитником Украины.
Добропольчанин Владимир Хоменко проходил службу в 54-й отдельной механизированной бригаде. Воин погиб несколько дней назад в результате взрыва мины под Авдеевкой.
Попрощаться с Владимиром пришли близкие, земляки и сослуживцы", пишет издание.
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