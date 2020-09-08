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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российские военные перекрыли плотиной реку Биюк-Карасу в оккупированном Крыму, чтобы поставлять воду в Симферополь, - СМИ. ФОТОрепортаж

Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло земляной плотиной реку Биюк-Карасу.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Из образовавшегося пруда военные начали качать воду на нужды Симферополя.

Российские военные перекрыли плотиной реку Биюк-Карасу в оккупированном Крыму, чтобы поставлять воду в Симферополь, - СМИ 01
Авторские права на изображение: Крым.Реалии
 

На месте проведения работ военные разбили палаточный городок, задействовано много техники.

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Российские военные перекрыли плотиной реку Биюк-Карасу в оккупированном Крыму, чтобы поставлять воду в Симферополь, - СМИ 02
Авторские права на изображение: Крым.Реалии
 

Специальные автомобили, оснащенные насосами, качают воду в смонтированные трубопроводы.

Российские военные перекрыли плотиной реку Биюк-Карасу в оккупированном Крыму, чтобы поставлять воду в Симферополь, - СМИ 03
Авторские права на изображение: Крым.Реалии
 

Река Биюк-Карасу ниже земляной дамбы, насыпанной военными, осталась без воды.

Российские военные перекрыли плотиной реку Биюк-Карасу в оккупированном Крыму, чтобы поставлять воду в Симферополь, - СМИ 04
Авторские права на изображение: Крым.Реалии
 

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"Известно, что вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжение не только Феодосии и Судака, но и лежащих в русле реки сел, а также такие крупные объекты, как арт-форум "Таврида" и Белогорская мега-теплица. Теперь все ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ направлены на обеспечение водой Симферополя. Вся эта ситуация грозит большими бедами, а власти нам снова говорят, что надо потерпеть", - прокомментировал ситуацию корреспонденту Крым.Реалии местный активист, имени которого редакция не раскрывает из соображений его безопасности.

Ранее сообщалось, что две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.

10 августа в Крыму руководство Минобороны России и местные оккупационные власти запустили водовод, который построили российские военные для перекачки запасов воды из Тайганского водохранилища Белогорского района в Симферополь.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

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С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

Автор: 

Крым (26411) водоснабжение (722)


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Топ комментарии
+109
"Подразделение российских трубопроводных войск" Плакал
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08.09.2020 21:24
+109
у них стопудово и говноотсосные войска есть
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08.09.2020 21:25
+70

Российские военные перекрыли плотиной реку Биюк-Карасу в оккупированном Крыму, чтобы поставлять воду в Симферополь, - СМИ - Цензор.НЕТ 8059

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08.09.2020 21:39
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ісконно російська земля, правда річка чогось називається Биюк-Карасу, а не якось по російськи.
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09.09.2020 11:12 Ответить
Исконно российское название ""Бирюк - Карасю". Бирюк - российское слово обозначающее искреннего российского патриота. А карась - российское слово обозначающее духовно-скрепную рыбу! Шах и мат!
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09.09.2020 21:50 Ответить
Російські військові вирішують військові задачі.
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09.09.2020 11:55 Ответить
Це називається: "переливати з пустого в порожнє".
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09.09.2020 16:49 Ответить
придурки
Реку перекрыли..
Гораздо проще каждому мацкалю член пережать электронным браслетом-тогда сцать не будут
и пить им незачем
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09.09.2020 18:33 Ответить
даешь каждому крысчанину уринотерапию,хоть соленую зато много!! а кто не хочет уринотерапии , тому камней с неба да побольше . вообще то не вижу проблемы , Крым с трех сторон омывает море, воды хоть залейся, пей не хочу. осталось только построить опреснители , помнится )(уйло обещало завалить опреснителями вес крым.
а еще "лас- вегас " обещал построить, ну что бы богатым крысчанам , просле того как продадут камни с неба , было где просадить шальные бабки .
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09.09.2020 19:31 Ответить
Я не понял , а что в Черном Море вода кончилась ? Так вроде нет , и кто им мешает от туда водичку пить как они обещали .Можно еще у ***** пососать , у него правда СИСЬКА только одна , но они могут сосать по очереди.
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09.09.2020 20:30 Ответить
Російські військові перекрили греблею річку Біюк-Карасу в окупованому Криму, щоб постачати воду до Сімферополя, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9581
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09.09.2020 21:08 Ответить
В Саудовской Аравии воды нет а нефть есть. Арабы - люди порядочные. Продали немного нефти и купили опреснители.
Россияне отжали Крым без воды и с нефтью. Крымскую нефть они продают. Но опреснители не ставят.
Жлобы
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09.09.2020 21:53 Ответить
В саудовской Аравии арабы продали нефть арабов и купили опреснители для арабов (для себя).
В РФ россияне продали нефть крымчан и купили вместо опреснителей ништяки для российской Москвы (для себя) потому что плевали они на крымчан с большой колокольни.
Так что все логично
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22.10.2020 11:01 Ответить
Если бы у евреев была нефть и арабы бы ее отжали, они бы тоже не покупали опреснители для евреев. Арабам не жалко евреев. Россиянам не жалко крымчан.
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22.10.2020 11:02 Ответить
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