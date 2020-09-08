Российские военные перекрыли плотиной реку Биюк-Карасу в оккупированном Крыму, чтобы поставлять воду в Симферополь, - СМИ. ФОТОрепортаж
Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло земляной плотиной реку Биюк-Карасу.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Из образовавшегося пруда военные начали качать воду на нужды Симферополя.
На месте проведения работ военные разбили палаточный городок, задействовано много техники.
Специальные автомобили, оснащенные насосами, качают воду в смонтированные трубопроводы.
Река Биюк-Карасу ниже земляной дамбы, насыпанной военными, осталась без воды.
"Известно, что вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжение не только Феодосии и Судака, но и лежащих в русле реки сел, а также такие крупные объекты, как арт-форум "Таврида" и Белогорская мега-теплица. Теперь все ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ направлены на обеспечение водой Симферополя. Вся эта ситуация грозит большими бедами, а власти нам снова говорят, что надо потерпеть", - прокомментировал ситуацию корреспонденту Крым.Реалии местный активист, имени которого редакция не раскрывает из соображений его безопасности.
Ранее сообщалось, что две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.
10 августа в Крыму руководство Минобороны России и местные оккупационные власти запустили водовод, который построили российские военные для перекачки запасов воды из Тайганского водохранилища Белогорского района в Симферополь.
Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.
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Реку перекрыли..
Гораздо проще каждому мацкалю член пережать электронным браслетом-тогда сцать не будут
и пить им незачем
а еще "лас- вегас " обещал построить, ну что бы богатым крысчанам , просле того как продадут камни с неба , было где просадить шальные бабки .
Россияне отжали Крым без воды и с нефтью. Крымскую нефть они продают. Но опреснители не ставят.
Жлобы
В РФ россияне продали нефть крымчан и купили вместо опреснителей ништяки для российской Москвы (для себя) потому что плевали они на крымчан с большой колокольни.
Так что все логично