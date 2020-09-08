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Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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+65 Павло ШОвте
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+45 KAISERWALD
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+45 Александр Бычик
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(с)
І як би ти, погань. була б на Марші Ветеранів. ти би погань побачила, скільки ветеранів і простих людей підтримували Пороха. Але ж ти, погань. ховалося . Не було на марші ні СН ..ні ЖоппоБлока...ні Свободи.... Був Корчинський, був Ярош...Білецький.... А деж мразота була?! Там де й ти... Одні на Софіі, інші ховалися!)))) Але саме смішне, побачиш 25 жовтня, хто де і як проголосує....)))) Тобі це точно не сподобається!!!))))
"Девочка, вы тут самые умные? Это вам кто-нибудь сказал, или вы сами решили?" (с)
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/09/08/119268/mirovye-uchennye-zayavili-o-falsifikatsii-dannykh-putinskoj-vaktsiny-ot-koronavirusa.shtml Мировые ученные заявили о фальсификации данных путинской вакцины от коронавируса
фальсификацией являются не только анализы мочи с "олимпиады" и Великая моцковская вакцина:
Главная фальсификация - это сама "Россия", переименовавшая себя в Россию, будучи в реальности азиатской Ордой.
утащу себе. буду зебабуинов тыкать