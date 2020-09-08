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Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Не для СМИ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об обострении ситуации на Донбассе: Мы сразу отреагировали, но есть вещи не для СМИ. ВИДЕО

Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

На прогулке

Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Очередной видос

Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Без лишних слов

Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Бизнес на крови

Читайте на "Цензор.НЕТ": В бундестаге назвали строительство "Северного потока-2" поощрением политики Путина и призвали к пересмотру отношений с РФ

Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Так отож...

Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Лукашенко предоставил доказательства...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил, что отравление Навального - фальсификация: Перехватили разговор Варшавы и Берлина, отчет отправим ФСБ

Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Подлость русского мира

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Мира не будет. Почему России нужна война с Украиной. ВИДЕО

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Лукашенко Александр (3613) Меркель Ангела (2125) путин владимир (31318) фотожаба (14418) Шарий Анатолий (227) Ермак Андрей (1265)


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+65
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4197
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08.09.2020 22:37
+45
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1276
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08.09.2020 22:48
+45
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5501
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08.09.2020 23:03
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Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1035
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08.09.2020 22:19 Ответить
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2958
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08.09.2020 22:47 Ответить
ну так вали
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09.09.2020 00:03 Ответить
бидло кацапське
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09.09.2020 20:42 Ответить
а я нет
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10.09.2020 22:25 Ответить
Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4609
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08.09.2020 22:20 Ответить
Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9499
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08.09.2020 22:25 Ответить
Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2128
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08.09.2020 22:27 Ответить
а!
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08.09.2020 22:28 Ответить
Р!
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08.09.2020 23:00 Ответить
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5649
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08.09.2020 22:46 Ответить
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підлість "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6902
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08.09.2020 22:31 Ответить
Такую страну просрали!
(с)
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4533
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08.09.2020 22:34 Ответить
на мыло тоже, плин, мыться так чтоб экономить мыло - это песец.

Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3865
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08.09.2020 23:45 Ответить
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4197
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08.09.2020 22:37 Ответить
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1276
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08.09.2020 22:48 Ответить
Секта "святого" педро - *******, психічно хворі істоти як, доречі, і їх кумир. Риги і ******* - одна шобла + блазні, це - біда для України.
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09.09.2020 06:06 Ответить
..ну тобі..ідіоте... до преЗЕрватива потрібно звертатися! Тут таким як ти ..придурковатим...не подають!))))
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09.09.2020 07:26 Ответить
.https://censor.net/ru/user/219571: ..."Тут таким як ти ... не подають!))))" /// Вся суть ****** в одній цій фразі. Продажні проплачені сивочолим педро-хряком шавки. "Працюють" - де подають. Це, походу, "коронка" така у "цинічного..." і його вірних ******: пересварити всі Патріотичні сили. Виконують ГНИДИ настанови ху...ла. Навіть на Марші Ветеранів, "хряк" своїм рилом все перебовдяв, приперся "великий котлотворець" зі своїми ПЕСами...
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09.09.2020 10:57 Ответить
... чуєш... українська гнида! А ще ж ти забув написати , що на Марші Ветеранів всі проплачені Порохом. Там ...біля пам*ятника Шевченку стояв Камаз і роздавали гроші!!!))))))))))) Ти що не бачив? Чи ти, гицлю, на Софіі слюни пускав , та заглядував під спідницю могилевській!?)))) Кого ти там партіотичними силами вважаєш? ЖоппоБлок та СН? Чи то бабцю, що короной боліє? А ти бачив, скільки народу на Марші було? Видно що до тепер штанці ще не висохли! Все сцишься ? Не бійся.. падаль... Тебе ніхто не зачіпить. Ти сам скоро зігнешься від страху!!))))
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09.09.2020 12:32 Ответить
Я ж кажу, ******* - психічно-хворі істоти. Саме хряк сивочолий, "святий педро" зі своїми *********, примазався до Маршу Ветеранів. Доречі, примазався як він і звик, на халяву. Не всі Ветерани були раді бачити там "цинічну мразоту", яка відвела їм роль массовки, заради свого піару. І не суди по собі, псих сексуально-стурбований на всю свою дурну голову, я на відміну від тебе, не знаю хто там на Софіївській площі був і в які "щілини" під спідницями ти заглядував. Лікуйся, лапоть ти обриганий. А псіхи тебе "колотять", тому що знаєш, пролітає твій "сивочолий ..." на виборах, як голий над банею. Завдяки вам, ********, які не поважають ні Україну, ні Українців, а тільки секту "святого *****". Лікуйтеся, мені вас жаль, ущербних.
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09.09.2020 15:01 Ответить
...да ти шо!!! ?? Так вже й пролітає!!!))) От дуже цікаво.... За кого ж ти підеш головувати? На обріі СН чи ЖоппоБлок?))))) Інших і згадувати нема сенсу.
І як би ти, погань. була б на Марші Ветеранів. ти би погань побачила, скільки ветеранів і простих людей підтримували Пороха. Але ж ти, погань. ховалося . Не було на марші ні СН ..ні ЖоппоБлока...ні Свободи.... Був Корчинський, був Ярош...Білецький.... А деж мразота була?! Там де й ти... Одні на Софіі, інші ховалися!)))) Але саме смішне, побачиш 25 жовтня, хто де і як проголосує....)))) Тобі це точно не сподобається!!!))))
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09.09.2020 15:07 Ответить
Воно юльконуте ,з Лисичанська . Хворе створіння . .
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09.09.2020 19:41 Ответить
Секта "святого" педро - *******, психічно хворі істоти як, доречі, і їх кумир. Риги і ******* - одна шобла + блазні, це - біда для України. Доказ цьому: "блазень" так само як в свій час сивочолий хряк, дозволив кацапо-ординським шісткам перевіряти наші передові позиції("сивочолий..." дозволив сепарам обшукувати наших "кіборгів" коли вони виходили на позиції в ДАП.) І хряк цинічний і блазень, однаково принижують Українських Воїнів і Україну. На таке здатні тільки вороги України.
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10.09.2020 08:09 Ответить
Ворог інспектуватиме передові позиції наших Героїв. Ганьба!Невже "надьожа нації", "сивочолий гетьман", "лідер опозиції", "батько нації" стерпить таку наругу над Армією і Україною в цілому? Невже не підніме Народ на протест? Ось при "пороху" такого не було! Ой ні! Було один раз, дозволив "батько нації" моторилу, нині дохлому, шмонати кармани нашим Героям. Ну то - таке. Один раз - не ...
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10.09.2020 12:16 Ответить
сотрудник ОПы детектед. шо там, за разнарядочку Дерьмак доплачивает?
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09.09.2020 08:19 Ответить
Улюблене зайняття кожного зеленого дебіла - набравши повний рот гівна, плювати на влансий монітор з дописами порохоботів.
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09.09.2020 09:15 Ответить
Им просто обидно. Они считают себя самыми умными, а тут их клоун уделал. Вот и психуют....
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09.09.2020 10:05 Ответить
клоун уделал вас,зесрань)а мы с самого начала понимали что оно такое
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10.09.2020 04:00 Ответить
Клоун уделал всех нас. "а мы" - живете в другой стране?
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10.09.2020 10:00 Ответить
мы -это умные люди .которые еще до первого тура были умными )так что уделать зебобе можно было только глупых, которые выбирали полного идиота и при этом на что то надеялись
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10.09.2020 10:31 Ответить
"мы -это умные люди" - спасибо, посмеялся.
"Девочка, вы тут самые умные? Это вам кто-нибудь сказал, или вы сами решили?" (с)
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10.09.2020 11:30 Ответить
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3851
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08.09.2020 22:41 Ответить
жирно
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09.09.2020 20:45 Ответить
А кремлевскому карлику неймется, мало этому бункерному неславянину полного рта мочи с "олимпиады":
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/09/08/119268/mirovye-uchennye-zayavili-o-falsifikatsii-dannykh-putinskoj-vaktsiny-ot-koronavirusa.shtml Мировые ученные заявили о фальсификации данных путинской вакцины от коронавируса
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08.09.2020 22:48 Ответить
Блистательный пост, Респект Дорогому Я:

фальсификацией являются не только анализы мочи с "олимпиады" и Великая моцковская вакцина:

Главная фальсификация - это сама "Россия", переименовавшая себя в Россию, будучи в реальности азиатской Ордой.
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23.09.2020 04:55 Ответить
Передача денег из дефицитного бюджета Украины Суркисам - это единственное дело, которое Зеленский взял под личный контроль и довёл до конца.Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2263
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08.09.2020 22:49 Ответить
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5501
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08.09.2020 23:03 Ответить
Жду рисунка "Зелупелло - пятая черепашка нинзя"
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08.09.2020 23:30 Ответить
первая жаба огонь!!!!!!
утащу себе. буду зебабуинов тыкать
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09.09.2020 00:10 Ответить
А вот если бы на том месте был бы бронепамперс...
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09.09.2020 07:12 Ответить
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 724
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09.09.2020 08:20 Ответить
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6986
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09.09.2020 14:28 Ответить
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4062
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09.09.2020 14:29 Ответить
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4232
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09.09.2020 14:30 Ответить
 
 