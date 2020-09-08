РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10870 посетителей онлайн
Новости Фото
12 787 20

Магазины B2B Jewelry работают, чтобы инвесторы могли обменять приобретенные сертификаты на продукцию, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Магазины B2B Jewelry, которые СБУ заблокировала 27 августа, продолжают работать, чтобы инвесторы могли обменять приобретенные сертификаты на продукцию - то есть на золотые или серебряные украшения.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Также в ведомстве сообщили, что трем причастным к организации B2B Jewelry объявили подозрение в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. Из них двум избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Магазины B2B Jewelry работают, чтобы инвесторы могли обменять приобретенные сертификаты на продукцию, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацкомиссия просит правоохранителей взяться за инвестпроект B2B Jewelery: "Имеет признаки сомнительного и незаконного"

Напомним, 27 августа в СБУ заявили, что заблокировали деятельность масштабной финансовой пирамиды, организаторы которой успели присвоить более $250 млн. Название правоохранители не уточнили, но на обнародованных ими фото фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и бумаги, похожие на "сертификаты" B2B Jewelry.

По данным СБУ, всего в пирамиду вложились 600 тысяч человек. К организации финансовой сделки причастны более 20 человек. Они привлекли более 100 подконтрольных юридических лиц.

Злоумышленники присвоили более $250 млн посредством покупки элитного движимого и недвижимого имущества, а также инвестирования в подконтрольный бизнес. В частности, они приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью свыше 100 тысяч долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

Позже в Офисе Генпрокурора сообщили, что организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УКУ).

Также читайте: Двое организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry - под домашним арестом, - СБУ

Автор: 

пирамида (29) СБУ (19924)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Магазины B2B Jewelry работают потому, что черти из СБУ и ОПы в доле.
показать весь комментарий
08.09.2020 22:24
+8
какая прелесть...
не ищите логику...ее там нет ! ))))
показать весь комментарий
08.09.2020 22:25
+7
Магазины B2B Jewelry работают, чтобы инвесторы могли обменять приобретенные сертификаты на продукцию, - СБУ - Цензор.НЕТ 3242
показать весь комментарий
08.09.2020 22:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.09.2020 22:23 Ответить
Магазины B2B Jewelry работают потому, что черти из СБУ и ОПы в доле.
показать весь комментарий
08.09.2020 22:24 Ответить
какая прелесть...
не ищите логику...ее там нет ! ))))
показать весь комментарий
08.09.2020 22:25 Ответить
ну це на перший погляд, насправді щоб свої з претензіями не ходили щоб отоварили свої т.з."сертифікати"
показать весь комментарий
09.09.2020 08:10 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2020 22:25 Ответить
Какой-то бл.. сюр!!
показать весь комментарий
08.09.2020 22:27 Ответить
Магазины B2B Jewelry работают, чтобы инвесторы могли обменять приобретенные сертификаты на продукцию, - СБУ - Цензор.НЕТ 3242
показать весь комментарий
08.09.2020 22:31 Ответить
Умер нищим на троллейбусной остановке.
показать весь комментарий
08.09.2020 22:33 Ответить
И от этого лохи переведутся?
показать весь комментарий
08.09.2020 22:36 Ответить
Нет конечно.Просто пример что не всем на пользу идёт.
показать весь комментарий
08.09.2020 22:38 Ответить
Просто он оказался не на самом верху пищевой цепочки. Или пирамиды. А значит тем же лохом.
показать весь комментарий
08.09.2020 22:51 Ответить
На автобусной. Мутные похороны, не исключаю, что он их сам себе организовал.
показать весь комментарий
09.09.2020 08:27 Ответить
А кто же эти 600 000 человек? Я уверен - это зетипиллы.
показать весь комментарий
08.09.2020 22:34 Ответить
Люмпены -барыги.
показать весь комментарий
08.09.2020 22:39 Ответить
ну и СБУ прибарахлилось)))
показать весь комментарий
08.09.2020 22:49 Ответить
Я уже давно говорил, что в Украине СБУ - служба безопасности уголовников...
показать весь комментарий
08.09.2020 23:09 Ответить
600тис дурнів, і це тільки початок. Потрібно було націоналізувати, дуже прибуткове діло лохів вчити.
показать весь комментарий
09.09.2020 00:34 Ответить
Лох не мамонт,не вымрет)))
показать весь комментарий
09.09.2020 01:24 Ответить
Магазины работают..... Товара просто нет!
показать весь комментарий
09.09.2020 11:41 Ответить
Умный ход от СБУ.
Что бы доказать пирамиду, нужны заявления потерпевших.
показать весь комментарий
09.09.2020 13:03 Ответить
 
 