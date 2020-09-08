Магазины B2B Jewelry работают, чтобы инвесторы могли обменять приобретенные сертификаты на продукцию, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Магазины B2B Jewelry, которые СБУ заблокировала 27 августа, продолжают работать, чтобы инвесторы могли обменять приобретенные сертификаты на продукцию - то есть на золотые или серебряные украшения.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Также в ведомстве сообщили, что трем причастным к организации B2B Jewelry объявили подозрение в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. Из них двум избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Напомним, 27 августа в СБУ заявили, что заблокировали деятельность масштабной финансовой пирамиды, организаторы которой успели присвоить более $250 млн. Название правоохранители не уточнили, но на обнародованных ими фото фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и бумаги, похожие на "сертификаты" B2B Jewelry.

По данным СБУ, всего в пирамиду вложились 600 тысяч человек. К организации финансовой сделки причастны более 20 человек. Они привлекли более 100 подконтрольных юридических лиц.

Злоумышленники присвоили более $250 млн посредством покупки элитного движимого и недвижимого имущества, а также инвестирования в подконтрольный бизнес. В частности, они приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью свыше 100 тысяч долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

Позже в Офисе Генпрокурора сообщили, что организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УКУ).

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