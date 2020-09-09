Революция в Беларуси: кадры задержания силовиками женщин, вышедших на протесты. ФОТОрепортаж
В сети обнародованы кадры с акций протеста в Беларуси.
Фотограф Евгений Ерчак опубликовал свежую подборку фотографий с протестов в Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
В частности на кадрах запетчатлены женщины, которые принимают участие в митингах, а также то. как их жестко задерживают силовики.
Фото: yerchak
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Стандартизованный вариант «коктейля Молотова», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE серийное производство которого было освоено в Великобритании во время войны, представлял собой наполненную горючей жидкостью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0 молочную бутылку , закрытую металлической https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0 кроненпробкой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-24 [24] .
наверное боятся, страшно, но выходят
так не долго и до таких фоточек
Неужели ты не помнишь как у нас было? В жестокие драки мы, правдо, полезли почти сразу, но именно применение огнестрела на поражение было до поры с обеих сторон табу.
Потом то же было, когда началась война с Хренлостаном - тоже на о. Крыс зорко следили кто кого первым примочит. Хотя Украина имела ВСЕ права отстаивать свою землю, уничтожая захватчиков и предателей Родины любыми способами и в любых количествах.
Уничтожали? НЕТ! А почему? А боялись чего-то почему-то. Боялись перейти черту.
Вот белорусы сейчас боятся свою черту перейти - взять в руки не плакаты, а дубины, баллончики, травматы и коктейли молотова.
Для белорусов это непросто. Для нас просто, для них нет. Для них и это уже революция.
То же и россиян касается - много и там хороших людей, но в общем и целом это рабские народы с фамильным ошейником на вые и генетической обусловленностью к смердству да холопству.
Тут даже если и захочешь, но уважать не сможешь.
Білорусам зараз підтримка потрібна, а не оце тявкання й знущання! Забули, як ми потребували її всі ці роки?!
Припиніть поводитися, як лаптєногі шавки!
А если я начну сябров нахваливать за то, что они плакатиками трусят, то многие из них решать вот какие они малаццы и значит дело сделано, они герои и все, харош пока бунта, пора вотку пить и байки во дворе травить про свои геройства.
Второе - а ты не забыл, когда у нас были все тяготы и лишения какую позицию занимали белорусы? Шли к нам в батальоны воевать? Да они в сети вместе с Хренлостанцами тогда против нас тусили. Я это все отлично помню. Так что именно мы, Украинцы, именно белорусам тут НИЧЕГО не должны абсолютно.
Это Европа им должна - там любят убогим помогать: то бармалеев со всего белого света себе на голову свезут, то еще мерзость какую-то.
Караев о том же.
- Профессионально подготовленному милиционеру видно координатора, организатора и наиболее активного участника, который ведет за собой толпу людей, иногда не понимающих, куда их ведут и зачем", - сказал Юрий Караев.
Министр подчеркнул: "Мы замечаем в протестных акциях, которые проходят по воскресеньям, группы молодых людей, которые неумело маскируются в толпе. Они тоже явно видны - такие боевики похожи на футбольных фанатов, анархистов, бойцов, назовем их так. Их было много 9-10 августа, потом они резко вдруг растворились. И в последующее время они стали прятаться за женщин. Кстати, примета нашего времени - девочки становятся в сцепку, охраняя мальчиков. По этому поводу даже пошли шутки: таких девочек в армию, а мальчиков, наверное, к плите. Конечно же, мы стремимся женщин и девочек вообще не трогать", - отметил он.
Юрий Караев добавил: "Если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем - мы не дрогнем. Мы сами провоцировать не стремимся, хотим, чтобы все решилось мирно".
Я к чему - в Белоруссии смотрю одна бабуся тоже нарывается стать звездой ютуба.
***** усатое и ***** плешивое, которое требует пролития кровушки, будут висеть на гилляках.