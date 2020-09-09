Революция в Беларуси: кадры задержания силовиками женщин, вышедших на протесты. ФОТОрепортаж

В сети обнародованы кадры с акций протеста в Беларуси.

Фотограф Евгений Ерчак опубликовал свежую подборку фотографий с протестов в Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

В частности на кадрах запетчатлены женщины, которые принимают участие в митингах, а также то. как их жестко задерживают силовики.

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Фото: yerchak