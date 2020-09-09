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Контрразведчики СБУ раскрыли схему легализации россиян в Украине: стоимость "услуг" составляла $5 тыс.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ раскрыли схему легализации россиян в Украине: стоимость

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и блокировали незаконную легализацию россиян в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам следствия СБ Украины, в одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности житель Харькова пообещал гражданину РФ, выходцу из одной из республик Северного Кавказа, безосновательно получить украинское гражданство. Он гарантировал клиенту изготовлениt комплекта поддельных документов, которые должны стать основанием для Государственной миграционной службы оформить легальные национальный и зарубежный биометрические паспорта гражданина Украины. Стоимость "услуг" составляла $ 5000.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора в пригороде Харькова после получения заказчиком биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу в отделе Государственной миграционной службы.

Контрразведчики СБУ раскрыли схему легализации россиян в Украине: стоимость услуг составляла $5 тыс. 01

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Организатор преступной схемы задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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Контрразведчики СБУ раскрыли схему легализации россиян в Украине: стоимость услуг составляла $5 тыс. 02

Мероприятия по пресечению преступной деятельности проводились во взаимодействии с ГУ Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Контрразведчики СБУ раскрыли схему легализации россиян в Украине: стоимость услуг составляла $5 тыс. 03
Контрразведчики СБУ раскрыли схему легализации россиян в Украине: стоимость услуг составляла $5 тыс. 04
Контрразведчики СБУ раскрыли схему легализации россиян в Украине: стоимость услуг составляла $5 тыс. 05
Фото: сайт СБУ

контрразведка (496) СБУ (19928) легализация (163)


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Топ комментарии
+7
Потрібно вивчити всі випадки легалізації росіян та роздати реальні строки, а не підозри. Почати з Новінського!
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09.09.2020 10:50
+4
СБУ занялась безопасностью Украины? Шо случилось? Обнальные центры закончились?
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09.09.2020 10:41
+3
За это расстреливать надо!
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09.09.2020 10:36
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За это расстреливать надо!
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09.09.2020 10:36 Ответить
Про3 бюстик Сралина, а потом накати за Жюкова.
Ты не уверен шо тя не расстреляют вместо товарища, который подкупит гебню, чтобы "заменить тело"?
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09.09.2020 10:41 Ответить
А почему расстреливать должна гэбня?
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09.09.2020 12:10 Ответить
А вы?:
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09.09.2020 12:13 Ответить
Стоимость "услуг" составляла $ 5000. Источник: https://censor.net/ru/p3218308\\\\\\\\\


с такой машиной и давать 5000 за паспорт? Украины? Да это или ФСБ-шник, или дурак.
Просто ФСБ через Ермака тупо бы тихонько дала паспорт без того шоп СБУ отвлекалась от крышевания всякого разного.
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09.09.2020 10:39 Ответить
Кацапи розбігаються вже з Мордорії. Знайомий з Алтаю каже, що жопа повна настає у них )
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09.09.2020 10:41 Ответить
они бегут с сибири в краснодар просто толпами . кстати и в Украину много ваты хочет переехать. особенно в Одессу .
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09.09.2020 11:01 Ответить
Ну так надо же обживаться потихоньку, хихихх там квартира есть, ещё и в одессе будет
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09.09.2020 16:36 Ответить
Их китайсы уже последние лет 10 выжимают Китаезы все скупили, от предприятий до земли и привозят свою рабочую силу, а местные нах.)
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09.09.2020 15:40 Ответить
СБУ занялась безопасностью Украины? Шо случилось? Обнальные центры закончились?
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09.09.2020 10:41 Ответить
Потрібно вивчити всі випадки легалізації росіян та роздати реальні строки, а не підозри. Почати з Новінського!
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09.09.2020 10:50 Ответить
С-ка миграционке цены сбивает!!!!
Все знают что эта услуга стоит 15 000 уе и это курирует зам главы https://www.obozrevatel.com/entity/gosudarstvennaya-migratsionnaya-sluzhba/ Государственной миграционной службы Украины !!!!
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09.09.2020 11:29 Ответить
а что те кто получил паспорт украины не где не регистрируются вот по спискам и проверьте а то голову нам марочете вы граждане продажные
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09.09.2020 12:42 Ответить
а что те кто получил паспорт украины не где не регистрируются вот по спискам и проверьте а то голову нам марочете вы граждане продажные
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09.09.2020 12:44 Ответить
Что, ломанулись хачи из Хренлостана на заработки в Украину?
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09.09.2020 14:24 Ответить
не, не на зароботки - ларьки строить, шаурму продавать. Ты ж придёшь купить самсу?
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09.09.2020 16:39 Ответить
Приду дань собрать с черножопых
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09.09.2020 17:48 Ответить
ты смори, наш пачпорт еще и стоит прилично)) Румынский за пару штук можно сварганить - настоящий. А это все ж таки ЕС.
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09.09.2020 15:38 Ответить
 
 