Группу "закладчиков", зарабатывавшую от 400 до 700 тыс. грн в месяц, задержали на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Злоумышленники сбывали жителям Каменского метадон. "Работали" исключительно ночью, оплату принимали на оформленные на подставных лиц банковские карты. При задержании у них изъяли наркотиков на 800 тыс. грн.

Задержаны организатор и трое участников группировки. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские несколько месяцев следили за деятельностью участников группировки, чтобы установить организатора. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Днепра.

В состав группировки входило еще пять человек - жители городов Днепр, Никополь и Каменское в возрасте от 18 до 33-х лет. Также правоохранители установили и личность поставщика метадона.

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"Наркозависимые жители города делали заказы по телефону, им сообщали номер телефона или карты для оплаты "товара". После оплаты "оператор" - участник группировки - сообщал адрес и в дальнейшем, когда "покупатель" находился непосредственно по указанному адресу, в телефонном режиме указывал место укрытия "закладки". Как правило, банковские карточки оформляли на подставных лиц", - сказано в сообщении полиции.

Оперативники выяснили дату и время развозки по городу очередной партии "закладок" и задержали злоумышленников, когда они как раз собирались выехать в Каменское и сделать очередную партию "закладок".

"По результатам проведения санкционированных обысков по местам проживания злоумышленников и в автомобиле полицейские изъяли 89 пакетов и 4 емкости с порошкообразным кристаллическим веществом, 37 мобильных телефонов, 13 банковских карточек, весы, а также 8500 гривен и 1400 долларов США. Всего изъято 650 граммов "порошка", стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет 800 000 гривен", - добавили в полиции.

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Задержанным сообщили о подозрении по по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.









