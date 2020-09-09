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Группу "закладчиков", зарабатывавшую от 400 до 700 тыс. грн в месяц, задержали на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Злоумышленники сбывали жителям Каменского метадон. "Работали" исключительно ночью, оплату принимали на оформленные на подставных лиц банковские карты. При задержании у них изъяли наркотиков на 800 тыс. грн.

Задержаны организатор и трое участников группировки. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские несколько месяцев следили за деятельностью участников группировки, чтобы установить организатора. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Днепра.

В состав группировки входило еще пять человек - жители городов Днепр, Никополь и Каменское в возрасте от 18 до 33-х лет. Также правоохранители установили и личность поставщика метадона.

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"Наркозависимые жители города делали заказы по телефону, им сообщали номер телефона или карты для оплаты "товара". После оплаты "оператор" - участник группировки - сообщал адрес и в дальнейшем, когда "покупатель" находился непосредственно по указанному адресу, в телефонном режиме указывал место укрытия "закладки". Как правило, банковские карточки оформляли на подставных лиц", - сказано в сообщении полиции.

Оперативники выяснили дату и время развозки по городу очередной партии "закладок" и задержали злоумышленников, когда они как раз собирались выехать в Каменское и сделать очередную партию "закладок".

"По результатам проведения санкционированных обысков по местам проживания злоумышленников и в автомобиле полицейские изъяли 89 пакетов и 4 емкости с порошкообразным кристаллическим веществом, 37 мобильных телефонов, 13 банковских карточек, весы, а также 8500 гривен и 1400 долларов США. Всего изъято 650 граммов "порошка", стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет 800 000 гривен", - добавили в полиции.

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Задержанным сообщили о подозрении по по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Группу закладчиков, зарабатывавшую от 400 до 700 тыс. грн в месяц, задержали на Днепропетровщине 01
Группу закладчиков, зарабатывавшую от 400 до 700 тыс. грн в месяц, задержали на Днепропетровщине 02
Группу закладчиков, зарабатывавшую от 400 до 700 тыс. грн в месяц, задержали на Днепропетровщине 03
Группу закладчиков, зарабатывавшую от 400 до 700 тыс. грн в месяц, задержали на Днепропетровщине 04
Группу закладчиков, зарабатывавшую от 400 до 700 тыс. грн в месяц, задержали на Днепропетровщине 05

Автор: 

наркотики (2148) Нацполиция (16496) борьба с наркотиками (135) Днепропетровская область (3994)


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Топ комментарии
+3
Участковый , Корд и СБУ ...Ну еще б ВСУ подключили что б опасных нариков задержать ..Анекдот просто про черепаху вспомнил ..Нарик сторожом устроился в зоопарк. ..Утром пропали черепахи ..к нарику гдее они ?
-я только дверь открыл а они как ломонулись
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09.09.2020 10:58
+2
На больных, дурных, зависимых и одураченных политикой и религией, всегда будут зарабатывать.
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09.09.2020 10:57
+1
в любому населеному пункті під мєнтами "работають" викривають зажерливих і зальотних, таксісти підстраховують...
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09.09.2020 11:12
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Правила форума Совет форумчан
На больных, дурных, зависимых и одураченных политикой и религией, всегда будут зарабатывать.
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09.09.2020 10:57 Ответить
А де ж 400-700 тисяч? Чи це реклама наркоторгівців які шукають "работящіє" рукі....
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09.09.2020 10:57 Ответить
це презентація новостворених високооплачуваних робочих місць від Шмигаля. Це добре, що накрили, але головні не закладчики а ті, хто возить та їх наймає.... Будь-ласка поряд з такою новиною публікуйте статистику, скільки заарештовано, випущено під залог, та скільки справ дойшло до суду, які були вироки? щоб ставало зрозуміло, куди крокує держава, судова система, правоохоронна система...
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09.09.2020 11:05 Ответить
Участковый , Корд и СБУ ...Ну еще б ВСУ подключили что б опасных нариков задержать ..Анекдот просто про черепаху вспомнил ..Нарик сторожом устроился в зоопарк. ..Утром пропали черепахи ..к нарику гдее они ?
-я только дверь открыл а они как ломонулись
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09.09.2020 10:58 Ответить
Цыганва...
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09.09.2020 10:59 Ответить
Можно подумать что в других городах по другому, начали чистку так доведите до конца по всему региону и по всей стране.
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09.09.2020 11:01 Ответить
и почем у них опиум для народа?
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09.09.2020 11:10 Ответить
в любому населеному пункті під мєнтами "работають" викривають зажерливих і зальотних, таксісти підстраховують...
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09.09.2020 11:12 Ответить
А если взял "закладку" и поймали? Вроде "админка" может быть?(ну да, просто "пятка" ВНЕЗАПНО превращается в "пакет" и статья из "без"(распространения) превращается в "в"(распространение))
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09.09.2020 11:12 Ответить
Главный "ЗеЗакладочник" сейчас с рабочим визитом прибыл на Хмельниччину!!!
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09.09.2020 11:13 Ответить
у нас такі "кладери" пачками ходять по вулицях,
і ніхто їх не шукає..

і після них ідуть халявщики-наркомани і перевертають
усе, що можна перевернути, шукають закладки..
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09.09.2020 11:15 Ответить
https://vivabus.com.ua/ Пистолет Януковича?
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09.09.2020 11:17 Ответить
Как-то с трудом верится про такие доходы закладчиков ... это надо мешками закладывать ...
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09.09.2020 12:14 Ответить
Авакянская показуха, как с и с вором ребенка и метро
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09.09.2020 13:34 Ответить
 
 