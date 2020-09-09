112 кг кокаина стоимостью 17 млн долларов обнаружили в прибывшем в Одессу контейнере с бананами, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет примерно 17 млн долларов США по теневым расценкам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Нелегальный груз прибыл в Морской торговый порт "Южный" в контейнере с бананами. Во время углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили в середине контейнера 2 сумки с 112 кг кокаина, расфасованными в брикеты", - сказано в сообщении.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина.

Операция проводилась совместно с Государственной пограничной и таможенной службами под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.





Фото: сайт СБУ