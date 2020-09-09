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112 кг кокаина стоимостью 17 млн долларов обнаружили в прибывшем в Одессу контейнере с бананами, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет примерно 17 млн долларов США по теневым расценкам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Нелегальный груз прибыл в Морской торговый порт "Южный" в контейнере с бананами. Во время углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили в середине контейнера 2 сумки с 112 кг кокаина, расфасованными в брикеты", - сказано в сообщении.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина.

112 кг кокаина стоимостью 17 млн долларов обнаружили в прибывшем в Одессу контейнере с бананами, - СБУ 01

Операция проводилась совместно с Государственной пограничной и таможенной службами под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

112 кг кокаина стоимостью 17 млн долларов обнаружили в прибывшем в Одессу контейнере с бананами, - СБУ 02
112 кг кокаина стоимостью 17 млн долларов обнаружили в прибывшем в Одессу контейнере с бананами, - СБУ 03
Фото: сайт СБУ

контрабанда (2409) наркотики (2148) правоохранительные органы (2970) СБУ (19928) силовики (2799)


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Топ комментарии
+16
Брехня!!! Сколько раз бананы в АТБ покупал - кокаин мне ни разу не попадался!!!
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09.09.2020 11:34
+14
для зєльоной абізяни...?
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09.09.2020 11:30
+9
и где теперь ваЗелин харчеватся будет?
112 кг кокаина стоимостью 17 млн долларов обнаружили в прибывшем в Одессу контейнере с бананами, - СБУ - Цензор.НЕТ 5272
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09.09.2020 11:36
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Правила форума Совет форумчан
для зєльоной абізяни...?
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09.09.2020 11:30 Ответить
и где теперь ваЗелин харчеватся будет?
112 кг кокаина стоимостью 17 млн долларов обнаружили в прибывшем в Одессу контейнере с бананами, - СБУ - Цензор.НЕТ 5272
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09.09.2020 11:36 Ответить
в смысле? а для кого по твоему изъяли?
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09.09.2020 12:25 Ответить
На цитрусниках это нормальное явление
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09.09.2020 11:31 Ответить
Капець. Кловану цього до кінця життя вистачить... Керуватиме...
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09.09.2020 11:31 Ответить
С 2000 года хоть раз в год цитрусник выстреливает
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09.09.2020 11:32 Ответить
За давнім колумбійським звичаєм, раз на рік треба здати один банановоз. А то щастя не буде.
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09.09.2020 13:47 Ответить
якось так, але колись була передача, що майже всі бананові плантації належать кацапам
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10.09.2020 14:18 Ответить
Десь в куточку заплакав ЗЕкацманавт.
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09.09.2020 11:32 Ответить
Бананов подогнал товар..... (ждем зашкваров )
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09.09.2020 11:32 Ответить
Тех. кто эти сумки на корабле прятал, в Южной Америке уже, наверное, через мясорубку пропустили.
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09.09.2020 11:33 Ответить
Брехня!!! Сколько раз бананы в АТБ покупал - кокаин мне ни разу не попадался!!!
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09.09.2020 11:34 Ответить
опаздывал... Надо дождаться, когда грузчик вынесет новый ящик и успеть первым
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09.09.2020 11:52 Ответить
да вобщем то и нормальные бананы там редкое явление...
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09.09.2020 15:06 Ответить
бери контейнером - фартнёт
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09.09.2020 12:52 Ответить
Зате ціна у бананів залишається на рівні кокса!
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09.09.2020 13:48 Ответить
Теп5рь ясно,почему падает Зе-рейтинг!
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09.09.2020 11:36 Ответить
ой, вы бананчики, да вы, бананчике,
растете вы у зели на диванчике
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09.09.2020 11:37 Ответить
Может это средство от фруктовой моли или зеленых мух?
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09.09.2020 11:37 Ответить
скорее для зелёных мух
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09.09.2020 12:26 Ответить
Отвлекающий маневр, а тонны 2 под шумок завезли.
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09.09.2020 11:39 Ответить
Також одразу про це подумав...
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09.09.2020 11:59 Ответить
а теперь - банановьій!
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09.09.2020 11:40 Ответить
вернуть бананы,они для зе-обеьзяны!
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09.09.2020 11:40 Ответить
Прочитал сегодня новость о том, что СБУ накрыло схему легализации иностранных граждан в Украине. Очень удивился. Денег нет, а СБУ есть. Несколько часов ходил сам не свой: неужели СБУ занялось вопросами безопасности?! Но нет, чудес не бывает. Вот вам миллионы $, и конечно, "доблестная" Служба Бабла Украины тут как тут. И пусть вас не смущает слово "кокаин". Не имеет значения: наркотики, контрабанда, обнальные центры, "жирные" коррупционеры и пр. Главное для СБУ - это БАБЛО!
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09.09.2020 11:43 Ответить
галоперидол закончился?
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09.09.2020 11:46 Ответить
партийная поддержка Филимонову прибыла?
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09.09.2020 11:50 Ответить
Вот так тупо загрузить два мешочка на глаза...
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09.09.2020 11:55 Ответить
+ сумочка 🙂
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09.09.2020 11:56 Ответить
Кокаин и бананы-всё,что нужно Зе-фану
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09.09.2020 12:02 Ответить
Короче кокс попал по назначению ...
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09.09.2020 12:10 Ответить
Вчера съел бананчик - до вечера пёрло словно от героина..
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09.09.2020 12:25 Ответить
видать кока рядом с банановым деревом росла.
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09.09.2020 12:33 Ответить
предприниматели хотели в нагрузку раздавать..
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09.09.2020 12:25 Ответить
Черновецкого не было в контейнере ?? и не встречали ли добкины этот контейнер ???
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09.09.2020 12:27 Ответить
Я и моя молодая команда.
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09.09.2020 12:32 Ответить
Стоимость изъятых наркотиков составляет примерно 17 млн долларов США по теневым расценкам, полистал прессу и нашел что стоимость изьятого должна составлять от 25 до 35 млн. долларов, как это, мы что демпингуем, и следует ожидать десант коксобаронов для разборок, а оно нам надо?
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09.09.2020 12:37 Ответить
Операцией напроч сорвана работа офиса Зеленского.

Еще великий реформатор Саакашвили теперь сильно скучать будет.
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09.09.2020 12:37 Ответить
Не,это какая-то инсталляция,там не хватает только "кравчучки".
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09.09.2020 12:44 Ответить
Зеленский ты задолбал, кокс в бананах прятать ,придумай что нибудь поинтересней 😏
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09.09.2020 13:05 Ответить
152000 за 1кг , а где расценки узнать, хороший бизнес ,может заняться?🤔
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09.09.2020 13:15 Ответить
Авакянская показуха, как с пойманными закладчиками, с вором ребенка и метро
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09.09.2020 13:35 Ответить
Наркота адресована в Хренлостан.
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09.09.2020 14:13 Ответить
Так это же преЗЕдента, он ******** только айкосы курить, верните а то и так тупит
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09.09.2020 14:29 Ответить
От чого воно таке сумненьке по ХАЕС ходило.
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09.09.2020 14:41 Ответить
Ждём хитов от Вовы, он без кокса здорово на видео выступает
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09.09.2020 15:14 Ответить
главный кондитер страны не получил свой "агар-агар".
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10.09.2020 01:01 Ответить
 
 