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Житель Умани среди бела дня отобрал у хасида кошелек с $1000, - полиция. ФОТО

Полицейские "по горячим следам" задержали жителя Умани, ограбившего паломника из Израиля.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В Уманский отдел полиции поступило сообщение от гражданина Израиля о том, что на улице Садовой неизвестный мужчина отобрал у него кошелек, в котором было 1000 долларов и 2600 гривен.

Получив детальное описание грабителя, все экипажи полиции начали обследовать улицы города. Полицейским удалось оперативно обнаружить и задержать лицо, которое узнал пострадавший", - сказано в сообщении.

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Грабителем оказался ранее судимый житель города Умань. При осмотре у него обнаружили вещи, которые принадлежат хасиду.

Мужчину задержали, ему собираются сообщить о подозрении по части 1 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Житель Умани среди бела дня отобрал у хасида кошелек с $1000, - полиция 01

Автор: 

ограбление (1369) Нацполиция (16496) Умань (362) хасиды (255) Черниговская область (1139)


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Топ комментарии
+19
зачем лица скрывать, ворье должно быть знаменитым
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09.09.2020 13:32
+10
А зачем хасиду доллары в Украине тута у нас гривна ...
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09.09.2020 13:38
+8
Нельзя, еще к Йом-кипуру обрезание ему сделают.
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09.09.2020 13:33
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зачем лица скрывать, ворье должно быть знаменитым
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09.09.2020 13:32 Ответить
Нельзя, еще к Йом-кипуру обрезание ему сделают.
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09.09.2020 13:33 Ответить
До решения суда он не виновен.
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09.09.2020 13:37 Ответить
до рішення суду.... ну да, сміємось вмєстє))))
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09.09.2020 13:42 Ответить
Згоден, українці повинні впізнавати наступного президента в лице.
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09.09.2020 14:01 Ответить
Хасид виноват
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09.09.2020 13:32 Ответить
Я тоже так думаю. Это он сам подарил, а потом в полицию помчался. И теперь будет требовать откуп от бедного украинца.
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09.09.2020 13:37 Ответить
Не просто подарил, а заставил взять, под угрозой применения силы. Насильно подарил - для этого хасида еще статью не придумали.
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09.09.2020 13:39 Ответить
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09.09.2020 14:16 Ответить
сто пудов!
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09.09.2020 13:50 Ответить
для хасидов уманьчане все на одно лицо...и как только хасид мог узнать?
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09.09.2020 13:53 Ответить
Хасидами не рождаются, а становятся. Этот хасид может быть родом с Черкасской области, несколько лет назад эмигрировал в Израиль и влился в ряды браславских хасидов.
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09.09.2020 16:37 Ответить
стань, влейся
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09.09.2020 18:47 Ответить
так он может и не отбирал, а просто взял подержать, потом хотел вернуть, но не успел
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09.09.2020 13:34 Ответить
і як це він ночі не дочекався ?? )))
Напевно, не дуже раді уманці зараз тим маланцям ортодоксальним з їх ковідом)
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09.09.2020 13:36 Ответить
уманчани...
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09.09.2020 13:44 Ответить
звісно, так ))
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09.09.2020 13:57 Ответить
Фулюган, панімашш.
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09.09.2020 13:37 Ответить
Херой ***!!
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09.09.2020 13:38 Ответить
А зачем хасиду доллары в Украине тута у нас гривна ...
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09.09.2020 13:38 Ответить
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09.09.2020 14:19 Ответить
Ну тож чоловік прагнув допомогти щоб обміняти в обміннику на нац.валюту)
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09.09.2020 19:51 Ответить
Чтобы не носить вещмешок...
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09.09.2020 20:24 Ответить
руки волосатые,говорят на деньги
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09.09.2020 13:40 Ответить
трюк извесный давно.... украл кошелек с мелочью... а "пострадавший" заявил про кражу 1000 долларов... украл, докажи, что там не было такой суммы... - наказание для злодия нормальное и вполне заслуженное.
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09.09.2020 13:45 Ответить
поколение Пепси ? ..ранее судимый, и держал при себе вещи терпилы! чего его там учили (на лагере)
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09.09.2020 13:47 Ответить
Онтесемид!!!
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09.09.2020 13:48 Ответить
Йудофорбс
Житель Умані серед білого дня відібрав у хасида гаманець із $1000, - поліція - Цензор.НЕТ 509
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09.09.2020 14:34 Ответить
Таки да - на шо вам те деньги! Дедушка Мордехай таки учил, шо с деньгами надо расставаться легко!
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09.09.2020 13:52 Ответить
..прикольно.. буквально вчера три таких (только покрупнее) присмотрели издалека "терпилу-клиента", но когда подошёл поближе (стало даже интересно, Зеля держит в тонусе, злость накопилась) и "познакомился", то молча "пішли у справах, кинувши пост", хотя было видно (подходил долго, с полкилометра видел, степь), что кого-то ждали, по-специальности..)
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09.09.2020 13:59 Ответить
Это началась выплата компенсаций за Голодомор.
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09.09.2020 14:01 Ответить
Це не характерно для України. Переважно, з точністю до навпаки.
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09.09.2020 14:03 Ответить
Ничего страшного, переживёт пейсатый)
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09.09.2020 14:05 Ответить
Компенсация за обоссанную Умань, а не кража
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09.09.2020 14:05 Ответить
ничче страшного, у хасида их много, нужно делиться
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09.09.2020 14:11 Ответить
На фото - 100%-ный зебил!
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09.09.2020 14:12 Ответить
не отобрал, а взял посмотреть на иностранные деньги.
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09.09.2020 14:14 Ответить
Еврея ограбили. Самый короткий анекдот.
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09.09.2020 14:17 Ответить
Нашел еврей пачку денег,а там не хватает.
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09.09.2020 14:52 Ответить
Ну просто агалтєлейший антісемітізьм...
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09.09.2020 14:18 Ответить
Присмотритесь.....У парня нет штанов и ходит в тапочках. Довели беднягу попередники,зато полиция на месте. (Наши люди в булочную с 1 000 000 $ не ходють!
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09.09.2020 14:20 Ответить
З 1000 дол в кишені мають ходити уманчани, та і всі українці, а не хасіди.
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09.09.2020 14:20 Ответить
Тю, подумаешь. Не в печке ж он его спалил. Взял деньгами. Потомучто гуманист!
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09.09.2020 14:27 Ответить
Дебил, нужно было миллиарды в офшоры выводить, потом бы еще через суд миллиардную компенсацию получил. А так лет 5 парашу нюхать будет. Пацан к успеху шел, не фартануло.
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09.09.2020 14:28 Ответить
Анекдот. Нашел еврей Моня на улице кошелек, пересчитал, не хватает.
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09.09.2020 14:29 Ответить
Пацан не виноват, нельзя ходить с деньгами по Украине, это как бегать с мясом через волчью стаю.
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09.09.2020 14:32 Ответить
При нем нашли весчи хасида 1000 доларов США. ..Наверно меченых или хасид ксерокопию всех денег делают на всякий случай ..Если у вас есть 1000 купюры , всегда делайте ксерокопию
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09.09.2020 14:36 Ответить
чё сразу ограбил...взял кошелёк у хасида поносить...
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09.09.2020 14:39 Ответить
Алах завещал делиться с местными урками и наркалыгами😊
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09.09.2020 14:53 Ответить
молодець
мусора не люди
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09.09.2020 14:59 Ответить
Портсигар серебряный, 3 штуки...
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09.09.2020 16:30 Ответить
Порошенко с Байденом украли у православньіх 100 млрд. долларов. И ходят в софитах и фанфарах либерастических масс-медиа, тех же самьіх, которьіе клеймят уличного грабителя.
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09.09.2020 17:27 Ответить
Нужно разобраться, почему у хасида есть 1000 долларов, а у уманьчанина нет. Наверно потому что хасидизм культивирует труд.
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09.09.2020 17:32 Ответить
И совсем не потому, что Ротшильдьі махинациями подчинили мир своей долларораспределительной системе.
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09.09.2020 17:41 Ответить
Чого він так поспішав? Дочекався б вечора, взяв дрючка у ліву руку, молоток у праву, одягнув би балаклаву і завітав "в гості" до "гостей"... І ніхто б ніколи його не знайшов і не впізнав, а хапнув би більше... Дурило...
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09.09.2020 20:40 Ответить
 
 