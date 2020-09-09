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Горсовет Черновцов собирается подать на правительство в суд за то, что город отнесли к "красной" зоне карантина. ФОТОрепортаж

Черновицкий городской совет планирует подать в суд на Кабинет министров Украины с требованием отменить установление на территории города "красной" карантинной зоны.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

В среду, 9 сентября жители Черновцов вышли на митинг против дистанционного обучения и просили власти разрешить открыть школы и детсады, отметили в горсовете.

"Нам важно защитить наших директоров и учителей от давления центральной власти и полиции. Они действительно боятся наложения штрафов – 17 тыс. или 34 тыс. Поэтому я думаю, что нам всем обязательно их надо поддержать ", - сказал секретарь городского совета Василий Продан.

Читайте на Цензор.НЕТ: Родители учеников в Черновцах пикетировали ОГА с требованием открыть школы несмотря на "красную" карантинную зону. ФОТОрепортаж

Чиновник добавил, что Черновицкий горсовет планирует подать в суд на Кабмин с требованием отменить установление на территории города "красной" карантинной зоны.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 7 сентября. Согласно ему, Черновцы находятся в "красной" зоне карантина.

Также на Цензор.НЕТ: На Буковине за сутки выявили 159 новых случаев COVID-19. Заболеваемость в Черновцах достигла 350 активных больных на 100 тыс. населения, - ОГА

Горсовет Черновцов собирается подать на правительство в суд за то, что город отнесли к красной зоне карантина 01
Горсовет Черновцов собирается подать на правительство в суд за то, что город отнесли к красной зоне карантина 02
Горсовет Черновцов собирается подать на правительство в суд за то, что город отнесли к красной зоне карантина 03
Горсовет Черновцов собирается подать на правительство в суд за то, что город отнесли к красной зоне карантина 04
Горсовет Черновцов собирается подать на правительство в суд за то, что город отнесли к красной зоне карантина 05

Автор: 

карантин (16729) суд (25111) Черновцы (677) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
А Стёпа каждое утро докладывает, что там уже и людей не осталось.
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09.09.2020 15:10
+6
Давно пора п*издить степашку, ляшечку, да всю верхушку
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09.09.2020 15:13
+5
Бляха вся Беларусь месяц уже бушует на улицах, и никакой вирус их не берёт...
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09.09.2020 15:07
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Правила форума Совет форумчан
А вы побольше толпой без масок собирайтесь (как на фото).
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09.09.2020 15:06 Ответить
Бляха вся Беларусь месяц уже бушует на улицах, и никакой вирус их не берёт...
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09.09.2020 15:07 Ответить
https://censor.net/ua/news/3217891/smertnist_u_bilorusi_za_pershe_pivrichchya_2020_roku_pobyla_pyatyrichnyyi_rekord_oon_infografika
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09.09.2020 16:21 Ответить
ще раз нагадую вашу основну помилку...
Ви вважаєте ,що Лахті зреагує на якісь ваші докази.
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09.09.2020 16:48 Ответить
Не переймайтеся, Павло. Я вкотре пояснюю Вам: я це пишу не для переконання данного дописувача, а для того, щоб під маніпулятивними і неправдивими постми була і правдива інформація. Тоді зусилля лахтинців і корисних ідіотів будуть набагато менш небезпечними.
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09.09.2020 16:53 Ответить
А Стёпа каждое утро докладывает, что там уже и людей не осталось.
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09.09.2020 15:10 Ответить
теперь степанов сглотнёт и обьявит "техническую ошибку"
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09.09.2020 15:11 Ответить
Давно пора п*издить степашку, ляшечку, да всю верхушку
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09.09.2020 15:13 Ответить
Есть решение Конституционного суда и конституция, нах всех посылайте, и живите по закону. Эти долбаёпы просто не читали конситуцию
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09.09.2020 15:15 Ответить
так на красной зоне кум-закон!
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09.09.2020 15:18 Ответить
Дурантинофіли,ще треба ще згадати Загальну ДЕкларацію Прав Людини...
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09.09.2020 16:49 Ответить
1986 рік: "Зупиніть радіобєсіє! ЦК КПСС правильно зробили - усіх на травневу демонстрацію, і ніяких там радіацій! Ви її бачили, ту радіацію? Казки дідуся Панаса! Тільки боягузи бояться отих рентгенів та зівертів-х*ївертів! Від ОРВІ помирає більше, ніж від променевої хвороби! А лейкемією та іншими раками постійно хворіють, то просто куплені американцями лікарі пишуть, що від Чорнобиля! Горілкою треба лікуватися - радіонукліди від шпирту як побіжуть, не встигнеш статевою ганчіркою їх ганяти по кухні!"
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09.09.2020 15:16 Ответить
Статевою ганчіркою)))))
Слыш ты)))Сурдопереводчик)))
Ты баран так и не выучил українську мову?)))
Все пишешь через транслит))))
Ты кацапчик зеленожопый хоть проверяй то что напереводил)))))
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09.09.2020 15:27 Ответить
Нема сечі розпізнати сарказм? Майже співчуваю - це ж суцільні борошна так мешкати на білому світлі. Можна взяти стовбур і застрелитись, особливо з качаном ЗЕлених годинників нашої історії.
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09.09.2020 15:34 Ответить
да ******* уже здесь статисикой гнилой,все болячки но коварную степаляшкину ириску подганяют...
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09.09.2020 15:31 Ответить
 
 