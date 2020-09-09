Горсовет Черновцов собирается подать на правительство в суд за то, что город отнесли к "красной" зоне карантина. ФОТОрепортаж
Черновицкий городской совет планирует подать в суд на Кабинет министров Украины с требованием отменить установление на территории города "красной" карантинной зоны.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
В среду, 9 сентября жители Черновцов вышли на митинг против дистанционного обучения и просили власти разрешить открыть школы и детсады, отметили в горсовете.
"Нам важно защитить наших директоров и учителей от давления центральной власти и полиции. Они действительно боятся наложения штрафов – 17 тыс. или 34 тыс. Поэтому я думаю, что нам всем обязательно их надо поддержать ", - сказал секретарь городского совета Василий Продан.
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Чиновник добавил, что Черновицкий горсовет планирует подать в суд на Кабмин с требованием отменить установление на территории города "красной" карантинной зоны.
Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 7 сентября. Согласно ему, Черновцы находятся в "красной" зоне карантина.
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Слыш ты)))Сурдопереводчик)))
Ты баран так и не выучил українську мову?)))
Все пишешь через транслит))))
Ты кацапчик зеленожопый хоть проверяй то что напереводил)))))