С воином 35-й ОБрМП Русланом Волковым, умершим от ожогов, полученных в результате подрыва автомобиля в зоне ООС, простятся завтра на Одесчине. ФОТО

Завтра, 10 сентября, в городе Ананьев Одесской области в 11.00 на площади Победы начнется церемония прощания с Русланом Михайловичем Волковым, 04.01.2000 года рождения, жителем города Ананьев, матросом, огнеметчиком огнеметного взвода роты радиационной, химической и бактериологической защиты 35-й отдельной бригады морской пехоты, который 6 сентября в районе пгт Новгородское Донецкой области получил многочисленные ранения и ожоги в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве авторозливочной станции АРС-14, которая направлялась к месту тушения пожара. Руслан Волков умер на следующий день, 7 сентября, в больнице от многочисленных ожогов.

Об этом говорится на официальном сайте Ананьевского РГА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласно распоряжению председателя Ананьевской районной государственной администрации от 08.09.2020г. № 155 / А-2020 "Об объявлении в Ананьевском районе Дня траура", 10 сентября 2020 года, в 11.00, на площади Победы города Ананьев состоится церемония прощания и похороны погибшего военнослужащего в зоне проведения операции объединенных сил Волкова Руслана Михайловича". - отмечается в сообщении.

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