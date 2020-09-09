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На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

В Черниговской области правоохранителями задокументирован факт незаконного хранения бывшим работником одной из воинских частей арсенала нарезного огнестрельного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия, - военная прокуратура 01

Досудебным расследованием установлено, что указанный гражданин до этого работал мастером по ремонту оружия в воинской части. После увольнения он устроил по месту жительства мастерскую, в которой продолжил заниматься незаконным ремонтом и переоборудованием разнообразной нарезного огнестрельного оружия, запрещенного в свободном обращении.

9 сентября в ходе обыска по месту жительства фигуранта был обнаружен пистолет ПМ, пистолет Марголина, автомат АК-74, значительное количество боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию калибра 9 мм., 5.45 мм. и 7,62 мм., а также промышленное оборудование для переработки и ремонта оружия.Владелей арсенала был задержан.

На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия, - военная прокуратура 02

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На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия, - военная прокуратура 03На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия, - военная прокуратура 04

На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия, - военная прокуратура 05

В настоящее время продолжаются обыски по месту жительства задержанного.

На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия, - военная прокуратура 06

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На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия, - военная прокуратура 07

Согласно ч. 1 ст. 263 УК Украины злоумышленнику грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Автор: 

оружие (10224) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Черниговщина (1485) Военная прокуратура (933)


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Топ комментарии
+9
Работу на дом взял
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09.09.2020 18:06
+5
вооружился на случай появления возле дома вагнеровцев
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09.09.2020 18:33
+5
промышленное оборудование для переработки и ремонта оружия""-
Ниче се как обычный токарный станок назвали)))
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09.09.2020 20:47
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Работу на дом взял
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09.09.2020 18:06 Ответить
Зрада! Мужик для партизанского отряда оружие заготавливал на случай вторжения орков-ихтамнетов!
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09.09.2020 18:49 Ответить
Сама страшна зброя в тому арсеналі-токарний верстат!.
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10.09.2020 19:55 Ответить
Копайте глубже .
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09.09.2020 18:10 Ответить
Это все наградное, народным слугам можно, а "хозяину" из народа выбиравшему их - нельзя ?..
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09.09.2020 18:14 Ответить
Наша история. На складе боеприпасов в Черниговской области пожар и взрывы: тысячи местных эвакуируют.
На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3767
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09.09.2020 18:16 Ответить
про титуханов кивы, видимо, дбав..
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09.09.2020 18:22 Ответить
К чему акцент, что «у бывшего ... и воинской части...»?! Он, что: воздушки и двустволки дробовик из военной части «крал»???
А патронов по пм 9х18 и для карабинов на базе ак в калибре 7,62/5,45х39 - что ни в одном охотничьем магазе нельзя найти???
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09.09.2020 18:33 Ответить
Акцент, тот который нужен акцент.
Без этого акцента ты бы сейчас другую муйню написал.
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09.09.2020 18:37 Ответить
вооружился на случай появления возле дома вагнеровцев
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09.09.2020 18:33 Ответить
Таких спеціалістів потрібно берегти і охороняти. Бо хто ж буде це робити в отрядах по боротьбі з московією.
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09.09.2020 18:53 Ответить
не вберегли...
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09.09.2020 19:55 Ответить
Это на складе у ААА (Анатолий Анатолиевич Анатольев). г. Нежин
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09.09.2020 18:59 Ответить
А як ти здогадався? От тільки "шефа" не треба "палить"... Він там, скоріш всього, "не при ділах"... Тим більше, вже давно на пенсії...
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09.09.2020 19:09 Ответить
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09.09.2020 19:26 Ответить
Умелец умело заработал срок, но на фига в общую кучу оружия положили пневматические винтовки (обычные "воздушки")? Это, наверное, самое страшное для ментов. Из них так больно в ж.пу мусорам преступники стреляют!
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09.09.2020 19:11 Ответить
Возможно этот мужик занимался ремонтом и модернизацией оружия: устанавливал прицельные планки, нарезал резьбу под ДТК и глушители, ну и так далее.
Не у всех таких специалистов есть разрешение на подобную работу (получить такое разрешение, которого юридически нет, но по факту оно требуется, самый настоящий геморрой).
Вот и застукали мастера с кучей "незарегистрированных" стволов, у которых вероятно есть законные владельцы.
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09.09.2020 19:16 Ответить
а тепловизор там есть?
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09.09.2020 19:17 Ответить
просто не ділився з аваком
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09.09.2020 19:35 Ответить
нифига се..... !!!! ахренеть !!!!
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09.09.2020 19:46 Ответить
Мужик робив з рабів вільних громадян. Тому влада так перелякалась. Замість прийняття закону про зброю знову репресії від тих хто в 2014 найбільше зрадив Україну.
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09.09.2020 20:44 Ответить
промышленное оборудование для переработки и ремонта оружия""-
Ниче се как обычный токарный станок назвали)))
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09.09.2020 20:47 Ответить
Заряженный на полную охотник на уточку зайчика , хозяйский ****...
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10.09.2020 14:12 Ответить
"Згідно з ч. 1 ст. 263 КК України зловмиснику загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років."
Это если забить на Конституцию, по которой нельзя осудить человека без указания нарушенного закона.
Впрочем, у нас на Конституцию забили все, в том числе и её гарант. Самый нарушаемый в Украине закон - основной...
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10.09.2020 21:19 Ответить
 
 