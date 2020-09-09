На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж
В Черниговской области правоохранителями задокументирован факт незаконного хранения бывшим работником одной из воинских частей арсенала нарезного огнестрельного оружия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
Досудебным расследованием установлено, что указанный гражданин до этого работал мастером по ремонту оружия в воинской части. После увольнения он устроил по месту жительства мастерскую, в которой продолжил заниматься незаконным ремонтом и переоборудованием разнообразной нарезного огнестрельного оружия, запрещенного в свободном обращении.
9 сентября в ходе обыска по месту жительства фигуранта был обнаружен пистолет ПМ, пистолет Марголина, автомат АК-74, значительное количество боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию калибра 9 мм., 5.45 мм. и 7,62 мм., а также промышленное оборудование для переработки и ремонта оружия.Владелей арсенала был задержан.
В настоящее время продолжаются обыски по месту жительства задержанного.
Согласно ч. 1 ст. 263 УК Украины злоумышленнику грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет.
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А патронов по пм 9х18 и для карабинов на базе ак в калибре 7,62/5,45х39 - что ни в одном охотничьем магазе нельзя найти???
Без этого акцента ты бы сейчас другую муйню написал.
Не у всех таких специалистов есть разрешение на подобную работу (получить такое разрешение, которого юридически нет, но по факту оно требуется, самый настоящий геморрой).
Вот и застукали мастера с кучей "незарегистрированных" стволов, у которых вероятно есть законные владельцы.
Ниче се как обычный токарный станок назвали)))
Это если забить на Конституцию, по которой нельзя осудить человека без указания нарушенного закона.
Впрочем, у нас на Конституцию забили все, в том числе и её гарант. Самый нарушаемый в Украине закон - основной...