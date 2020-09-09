Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 24-й ОМБр Вячеславу Куцмаю открыли во дворе школы №46 в Киеве. ФОТОрепортаж

Во дворе Киевской средней общеобразовательной школы №46 9 сентября прошло торжественное открытие мемориальной доски погибшему на Донбассе в 2018 году разведчику Вячеславу Куцмаю (позывной Цинк).

Об этом говорится на официальном сайте Соломенской РГА города, сообщает Цензор.НЕТ.

"9 сентября 2020 в средней общеобразовательной школе № 46 города Киева состоялось торжественное открытие мемориальной доски выпускнику школы, патриоту своей страны, воину АТО/ООС, который погиб 21 мая 2018 года, Вячеславу Куцмаю. Во дворе школы собрались почтить память погибшего представители союза ветеранов АТО, военного комиссариата, собратья погибшего, руководство Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации, педагоги, учащиеся школы, жители района. На торжествах присутствовала мама Вячеслава", - говорится в сообщении.

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Фото: solor.gov.ua

Вячеслав Васильевич Куцмай родился 7 ноября 1986 года в Киеве.

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В батальон "Донбасс" пришел в мае 2014 года. Служил во 2-й роте, участвовал в боевых действиях в районах Попасной, Артемовска, Лисичанска и Иловайская. При выходе из Иловайского котла, вблизи поселка Червоносельское попал в плен, откуда был освобожден 26 декабря 2014 года.

Впоследствии он перешел в 16-й отдельный мотопехотный батальон 58-й отдельной мотопехотной бригады, участвовал в блокаде торговли с оккупантами, после чего перевелся в разведывательный взвод 3-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, с которой участвовал в боевых действиях в районе Авдеевки.

В июле 2017 года на шахте "Бутовка" он получил ранение от взрыва 120 мм мины.

Погиб 21 мая 2018 года около 5 часов утра в боестолкновении с вражеской ДРГ на окраине пгт Пивденне недалеко от оккупированной Горловки.

Похоронен Вячеслав Куцмай 25 мая 2018 года в Киеве. У него остались мать и брат.

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