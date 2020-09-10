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Под МВД проходит акция "Кто поднял руку на Балуха?": Это атака на ценности. ФОТОрепортаж

Под стенами Министерства внутренних дел началась акция "Кто поднял руку на Балуха?".

Активисты, побратимы Владимира Балуха, народные депутаты Украины требуют от правоохранителей оперативного, честного и незаангажированного расследования нападения на известного политзаключенного Кремля, крымского патриота, члена политической команды "Европейской Солидарности" Владимира Балуха, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"То, что произошло с Владимиром Балухом - это не просто какой-то рядовой случай. Это очень серьезное событие, это - элемент реванша. Если в нашей с вами стране активистов, волонтеров, ветеранов будут бить и эти люди не будут найдены, не будут наказаны, это тоже элемент реванша. Мы с вами здесь для того, чтобы привлечь еще большее внимания к тому, что нашу с вами великую страну пытаются снова вернуть в стойло страны-агрессора. Но мы этого не допустим", - отметил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

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"Когда больше года назад говорили о том, что пророссийский реванш надвигается на Украину, многие люди не воспринимали это всерьез. И что мы видим сейчас? Пророссийский реванш, возвращение и разворот в сторону России - это не только отведение так называемое, а в реальности отступление наших войск с земли, за которую отдали жизнь много наших воинов. Это также и то, что происходит на улицах. Это давление на активистов, это избиение активистов, это поджоги машин", - подчеркнул Герасимов.

"Владимиру Балуху давайте сейчас пожелаем, чтобы прежде всего он поскорее выздоровел и чтобы все у него было хорошо и крепкого ему здоровья и будем все за него молиться", - отметил сопредседатель фракции.

"Я обращаюсь к руководству полиции и Министерства внутренних дел. Владимир в тюрьме боролся за Украину и за вас, боролся за достоинство нашего народа, когда его пытались поставить на колени. И на колени не стал", - добавляет политический заключенный Кремля, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ахтем Чийгоз.

Чийгоз предостерег, что при власти Зеленского агрессия против активистов и патриотов стала нормой. "Это следствие мы будем контролировать, чтобы ответить не только, как это случилось, а последний год в Украине это явление стало нормальным. Когда ты борешься и отстаиваешь символы этой борьбы, пытаются мерзавцы отследить и убить, а новая власть делает вид, что это бытовой вопрос. Это недопустимо. Мы этого не позволим", - сказал он.

"Я верю в то, что он столько прошел и он обязан выздороветь. Все отслеживают, что дальше и хотят помочь чем-то. Есть очень большая потребность, чтобы это дело не слили. Когда мы будем видеть, что все идет к тому, то будем всех призывать помочь не допустить этого", - призвал Чийгоз.

Народные депутаты Украины пошли к руководству Министерства внутренних дел, чтобы обсудить состояние расследования нападений на патриотов и защитников Украины.

Под МВД проходит акция Кто поднял руку на Балуха?: Это атака на ценности 01
Под МВД проходит акция Кто поднял руку на Балуха?: Это атака на ценности 02
Под МВД проходит акция Кто поднял руку на Балуха?: Это атака на ценности 03

Автор: 

МВД (9321) митинг (2556) нападение (2220) пикет (697) Герасимов Артур (313) Чийгоз Ахтем (318) Балух Владимир (349) Европейская Солидарность (1055)


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Топ комментарии
+18
Если бы, как Стерненко подрезал нападающих, сейчас бы под процессуальным руководством Венедиктоыой шёл по статье "умышленное убийство".....
Не смог за себя постоять (государство не защитило !) - лежи в реанимации....
Короче, для активистов засада: защитился - иди под статью, не смог - умирай!
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10.09.2020 12:21
+12
Из бытовухи делают политику.
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10.09.2020 12:18
+10
спросите у его друзей, которые бросили его одного в гидропарке, где полно всяких маргиналов, не совсем трезвого
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10.09.2020 12:18
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русские в лондоне)
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10.09.2020 12:20 Ответить
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10.09.2020 12:23 Ответить
Не русские ,а русскоязычные.
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10.09.2020 12:29 Ответить
На эту ветку повылазили все недобитые сепары типа "скрепы" и прочие ********** гандоны.
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10.09.2020 14:05 Ответить
Почесна справа.
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10.09.2020 12:17 Ответить
Под МВД проходит акция "Кто поднял руку на Балуха?": Это атака на ценности - Цензор.НЕТ 2789
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10.09.2020 12:27 Ответить
Под МВД проходит акция "Кто поднял руку на Балуха?": Это атака на ценности - Цензор.НЕТ 7826
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10.09.2020 12:28 Ответить
Напьёшься-будешь!©
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10.09.2020 12:30 Ответить
спросите у его друзей, которые бросили его одного в гидропарке, где полно всяких маргиналов, не совсем трезвого
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10.09.2020 12:18 Ответить
Из бытовухи делают политику.
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10.09.2020 12:18 Ответить
Це коли Блазень хайпанув на справі Гандзюк?
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10.09.2020 12:22 Ответить
Не страдай фигней.
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10.09.2020 12:26 Ответить
Передивись як твій Блазень на стадіоні метав бісер з цього приводу перед своїми бидловиборцями.
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10.09.2020 12:31 Ответить
Я же сказал, не страдай фигней. Гражданин бухнул на гидропарке (нашёл, блин, где бухать вообще), с кем-то там чего-то не поделил, да ещё и ночью, получил физическую травму (финал немного предсказуем ) А тут чуть ли не политические репрессии в отношении его приписывают, ха.
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10.09.2020 12:37 Ответить
Ти преш проти генеральної лінії партії?
https://censor.net/ua/news/3218189/politsiya_maye_pereviryty_politychnu_versiyu_pid_chas_rozsliduvannya_pobyttya_baluha_op
Чи розслідування вже закінчилося?
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10.09.2020 12:46 Ответить
Так хай проверяют, кто-то против?Я только сомневаюсь, что те, кто начистил ему фейс, спрашивали перед этим документы)))Говорю же, бытовуха, ну а эти, как их, Чийгоз с Герасимовым уже тут как тут, рЫпрЭссии!))
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10.09.2020 12:52 Ответить
Та я ж і кажу, так само як Блазень на стадіоні перед своїми бидловиборцями хайпанув на справі Гандзюк?
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10.09.2020 12:58 Ответить
А ты упорно про Гандзюк, хотя тема о Балухе...
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10.09.2020 13:03 Ответить
Це було перше питання котре я тобі задав. Не відморожуйся.
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10.09.2020 13:06 Ответить
Вот в теме о Гандзюк и спросишь. Тут обсуждается другое. Не стоит злоупотреблять приёмом "переключение внимания" чересчур явно.
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10.09.2020 13:09 Ответить
Майстер клас як тактично визнати що обісрався. Набрид, ходи здоровий.
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10.09.2020 13:11 Ответить
Отваливай.
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10.09.2020 13:16 Ответить
ну так замовники в тюрмі, шо не так?
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10.09.2020 13:03 Ответить
Ти не плутай в'язницю із СІЗО.
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10.09.2020 13:08 Ответить
?? хіба не те саме??
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10.09.2020 13:49 Ответить
Знову "скрепи" за битовуху. А що вже встановлено, що битовуха? Чому всі так розганають цю брехню і ще гадять, що не має ходити в парку. А що вже встановили, що хотіли вбити Балуха в парку? А можливо його тіди привезли? Чи вже малороські експерти все встановили? А є просто факти, що за останній рік при цій владі побили багато волонтерів, добровольців, АТОшників і патріотів. То і версія сама виходить з цього.
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10.09.2020 13:00 Ответить
Принцип бритвы/скальпель Оккама, слышал про такое?
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10.09.2020 13:04 Ответить
а нет лозунга "кто не дал петьке "избраться" второй раз??", было б забавно
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10.09.2020 12:20 Ответить
Если бы, как Стерненко подрезал нападающих, сейчас бы под процессуальным руководством Венедиктоыой шёл по статье "умышленное убийство".....
Не смог за себя постоять (государство не защитило !) - лежи в реанимации....
Короче, для активистов засада: защитился - иди под статью, не смог - умирай!
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10.09.2020 12:21 Ответить
если б активист не бухал по злачным местам, всё б нормально было
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10.09.2020 12:24 Ответить
Завтра это может случится с тобой.
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10.09.2020 12:52 Ответить
я не бухаю в стрьомних місцях
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10.09.2020 13:04 Ответить
Тут некоторые умничают и пытаются связать активиста и алкоголь....
Стерненко шёл домой трезвым, с молоком и кефиром - и шо ???
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10.09.2020 12:57 Ответить
і з ножем
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10.09.2020 13:04 Ответить
Тому що у Авакова рильце в пушку. Звідки вам відомо про "не очень"? Чи це стандартний прийомчик ? )
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10.09.2020 12:29 Ответить
Ну а вчерашнее взять, когда к хмырю пришли отключать электрику?Так он такой слезливый пост написал, чуть не политические преследования. А потом показали видос, где он размахивает Чайной, и материи тех несчастных электриков. Такой же хайп.
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10.09.2020 12:32 Ответить
Сайгой т.е.
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10.09.2020 12:33 Ответить
есть такая профессия - активист.)))
Балуха жаль,выздоровления.
НО...ночью....один....в гидропарке???
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10.09.2020 12:27 Ответить
Немає такої професїї. Тому всі ваші слова , після цих, - блюзнірство . Проте чого ще чекати від кацапа звичайнісенького?
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10.09.2020 12:31 Ответить
... да еще учить мове русскоязычную гопоту. Ему вообще повезло, что жив остался.
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10.09.2020 12:35 Ответить
Может лучше кровь сдать для Балуха ? С такими будками можно смело по пол литра с каждого слитьПід МВС проходить акція "Хто підняв руку на Балуха?": це атака на цінності - Цензор.НЕТ 9761
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10.09.2020 12:32 Ответить
Де медики писали, що для Балуха не вистачає крові?
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10.09.2020 12:54 Ответить
оне не для этого - " активисты")))))
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10.09.2020 13:51 Ответить
Операция по отвлечению внимания.
Пока выясняют кто,зачем и почему покалечил Балуха, НВФ совместно с ВС РФ проверяют и инспектируют позиции ВСУ.
А журнашлюхи молчат,это ж не Порох! Зеленому чмошнику можно?
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10.09.2020 12:32 Ответить
Так ми тут про Пороха балакаємо чи про недолуге чмо?
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10.09.2020 12:43 Ответить
разница??
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10.09.2020 12:51 Ответить
то есть патриоты отвлекают внимание от зелёной зрады, изнтит??
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10.09.2020 12:50 Ответить
То есть ПАТИОТОВ отвлекают от РЕАЛЬНОЙ зрады зеленых терпил.
Пиши правиьно!
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11.09.2020 09:38 Ответить
ненене, то есть пороховатные патриоты, которые от зелёных(а почему "терпил"??, сейчас терпилы все, кроме пе-зе массы) ничем не отличаются.... ну, дальше придумаешь чем они занимаются
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11.09.2020 12:37 Ответить
Что за цирк? Спросите его собутылькиков, они точно знают кто его от3.14...Бухали, бухали затем дошли до кондиции, а пошли в ход кулаки.
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10.09.2020 12:33 Ответить
Избиение проходило в рамках предвыборной компании песиков.....видимо шыкаладный цех нанял расейских полит-технологов Балух походу еще не знает што участвовал в пиар акции самой проевропейской политсилы.....
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10.09.2020 12:34 Ответить
Так в Гидропарке частенько собираются политические дискуссии, особенно ночью. У кого кулаки, в смысле, политические аргументы оказываются тяжелее - те "поднимают руку" на политические взгляды оппонента.
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10.09.2020 12:40 Ответить
А вы, Арамис? Почему деретесь?
У нас с ним разногласие... ...по поводу цитаты из блаженного Августина.(с)
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10.09.2020 12:57 Ответить
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10.09.2020 12:52 Ответить
Гандзюк облили кислотою при Авакові. І тоді ж поліція Херсона встановила спочатку невинну особу, і мала мету на нього все повісити. Аж після мітингів розслідування пішло в правильному напраямку і якраз при Порошенко всіх встановили, частину суд "закрив", а частину випустив. Але були відомі всі до одного. Чи не так?
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10.09.2020 13:04 Ответить
скільки же тут ворогів України і злорадних зебілів...
Всіх заспамив
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10.09.2020 12:56 Ответить
Вся армия марширует не в ногу, один Ан Мур шагает правильно)))
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10.09.2020 13:00 Ответить
Маладець! Зеля теперь долго не протянет.
Насчет заспамил:
Заходя в комментарии сразу открываю спам,только там дельные мысли.
Порохоботский сырач идет открытым текстом,на него внимания не обращаю
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10.09.2020 13:05 Ответить
порийся, порийся в гіні; ти же - ****** 73/43%зебіл
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10.09.2020 16:26 Ответить
"Душили-душили, душили-душили..." (с)
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10.09.2020 13:17 Ответить
Слава герою!
Дякую.
Завжди починаю читати з тих постів, які подібні до тебе заспамлюють.
Саме там адекватні думки написані.
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10.09.2020 13:21 Ответить
завжди?
касап, а який логін в тебе був до нової щойної реєстрації тут, на форумі Цензора?
От ти паскуда ворожа... навіть адміни Цензора тебе вже банили...
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10.09.2020 16:42 Ответить
Завжди.
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10.09.2020 17:13 Ответить
порахував??
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10.09.2020 13:44 Ответить
"...Поручик Лукаш стал читать статью, которую автор с большим усердием разукрасил фразами вроде: "веление государственной мудрости", "государственный порядок", "человеческая извращенность", "втоптанное в грязь человеческое достоинство и чувство", "пиршество каннибалов", "избиение лучших представителей общества", "свора мамелюков", "закулисные махинации". Далее все было изображено в таком духе, точно мадьяры на родной земле преследуются больше всех других национальностей. Словно дело обстояло так: пришли чешские солдаты, повалили редактора, били его своими солдатскими башмаками в живот, он, несчастный, кричал от боли, а кто-то все застенографировал.,." (с)
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10.09.2020 13:06 Ответить
Вот примерно то же, но скорее о журналистах))

Как вам сегодняшняя передовая, пан Новотный?
- Крепкая передовая, - отозвался метранпаж, - но нам пора набирать завтрашнюю.
- Сей момент будет завтрашняя, - заверил патер Йошт. - По-моему, наверху остались довольны утренним выпуском. Вот увидите, нас посетит Его Преосвященство. «Йошт, - скажет он, - это ты здорово завернул». А было у нас «Исступленное буйство»?
- Было.
- Какая жалость! Придется зарядить новую обойму. «Йошт, - обратится ко мне Его Преосвященство, - вали на них! Все они временно, только мы навеки». Вам ничего подходящего в голову не приходят, пан Новотный?
- Ну, скажем, «Преступная ограниченность» или «Распутная злоба».
- Прекрасно, - с облегчением вздохнул патер Йошт, - И откуда у вас столько прекрасных идей, пан Новотный?
- Из старых подборок «Друга народа». Однако передовичка за вами, Ваше преподобие.
- Сей момент. «Преступная ограниченность и распутная злоба определенных кругов, которые Вааловыми идолами [32] мутят чистые родники скалы Петровой…» Ага… Сию секунду: «Скалы Петровой… мутят чистые родники… так… ставят на золотого тельца… именуемого Дьявол, или Абсолют».©
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10.09.2020 13:22 Ответить
Надо меньше пить.
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10.09.2020 13:14 Ответить
нене, надо знать с кем меньше пить....
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10.09.2020 13:45 Ответить
Закусывать надо!©
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10.09.2020 13:55 Ответить
респект организаторам и участникам, у зелени и гнили страны подгорает.
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10.09.2020 15:30 Ответить
Ти диви, скільки наволочі понабігало на біді потоптатися!
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10.09.2020 15:36 Ответить
Обьясните пожалуйста нормально - кто такой Балух и что полезного и героического он сделал для Украины.
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10.09.2020 16:01 Ответить
Аваков не сможет раскрыть это дело. ой, что я говорю? обнон даст 10 доз какому-то наркоману, и дело сразу раскроется (еще и пообещают, что на зоне наркота бесплатно будет)
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10.09.2020 19:38 Ответить
 
 