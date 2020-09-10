Под МВД проходит акция "Кто поднял руку на Балуха?": Это атака на ценности. ФОТОрепортаж
Под стенами Министерства внутренних дел началась акция "Кто поднял руку на Балуха?".
Активисты, побратимы Владимира Балуха, народные депутаты Украины требуют от правоохранителей оперативного, честного и незаангажированного расследования нападения на известного политзаключенного Кремля, крымского патриота, члена политической команды "Европейской Солидарности" Владимира Балуха, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"То, что произошло с Владимиром Балухом - это не просто какой-то рядовой случай. Это очень серьезное событие, это - элемент реванша. Если в нашей с вами стране активистов, волонтеров, ветеранов будут бить и эти люди не будут найдены, не будут наказаны, это тоже элемент реванша. Мы с вами здесь для того, чтобы привлечь еще большее внимания к тому, что нашу с вами великую страну пытаются снова вернуть в стойло страны-агрессора. Но мы этого не допустим", - отметил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.
"Когда больше года назад говорили о том, что пророссийский реванш надвигается на Украину, многие люди не воспринимали это всерьез. И что мы видим сейчас? Пророссийский реванш, возвращение и разворот в сторону России - это не только отведение так называемое, а в реальности отступление наших войск с земли, за которую отдали жизнь много наших воинов. Это также и то, что происходит на улицах. Это давление на активистов, это избиение активистов, это поджоги машин", - подчеркнул Герасимов.
"Владимиру Балуху давайте сейчас пожелаем, чтобы прежде всего он поскорее выздоровел и чтобы все у него было хорошо и крепкого ему здоровья и будем все за него молиться", - отметил сопредседатель фракции.
"Я обращаюсь к руководству полиции и Министерства внутренних дел. Владимир в тюрьме боролся за Украину и за вас, боролся за достоинство нашего народа, когда его пытались поставить на колени. И на колени не стал", - добавляет политический заключенный Кремля, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ахтем Чийгоз.
Чийгоз предостерег, что при власти Зеленского агрессия против активистов и патриотов стала нормой. "Это следствие мы будем контролировать, чтобы ответить не только, как это случилось, а последний год в Украине это явление стало нормальным. Когда ты борешься и отстаиваешь символы этой борьбы, пытаются мерзавцы отследить и убить, а новая власть делает вид, что это бытовой вопрос. Это недопустимо. Мы этого не позволим", - сказал он.
"Я верю в то, что он столько прошел и он обязан выздороветь. Все отслеживают, что дальше и хотят помочь чем-то. Есть очень большая потребность, чтобы это дело не слили. Когда мы будем видеть, что все идет к тому, то будем всех призывать помочь не допустить этого", - призвал Чийгоз.
Народные депутаты Украины пошли к руководству Министерства внутренних дел, чтобы обсудить состояние расследования нападений на патриотов и защитников Украины.
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https://censor.net/ua/news/3218189/politsiya_maye_pereviryty_politychnu_versiyu_pid_chas_rozsliduvannya_pobyttya_baluha_op
Чи розслідування вже закінчилося?
Не смог за себя постоять (государство не защитило !) - лежи в реанимации....
Короче, для активистов засада: защитился - иди под статью, не смог - умирай!
Стерненко шёл домой трезвым, с молоком и кефиром - и шо ???
Балуха жаль,выздоровления.
НО...ночью....один....в гидропарке???
Пока выясняют кто,зачем и почему покалечил Балуха, НВФ совместно с ВС РФ проверяют и инспектируют позиции ВСУ.
А журнашлюхи молчат,это ж не Порох! Зеленому чмошнику можно?
Пиши правиьно!
У нас с ним разногласие... ...по поводу цитаты из блаженного Августина.(с)
Всіх заспамив
Насчет заспамил:
Заходя в комментарии сразу открываю спам,только там дельные мысли.
Порохоботский сырач идет открытым текстом,на него внимания не обращаю
Дякую.
Завжди починаю читати з тих постів, які подібні до тебе заспамлюють.
Саме там адекватні думки написані.
касап, а який логін в тебе був до нової щойної реєстрації тут, на форумі Цензора?
От ти паскуда ворожа... навіть адміни Цензора тебе вже банили...
Как вам сегодняшняя передовая, пан Новотный?
- Крепкая передовая, - отозвался метранпаж, - но нам пора набирать завтрашнюю.
- Сей момент будет завтрашняя, - заверил патер Йошт. - По-моему, наверху остались довольны утренним выпуском. Вот увидите, нас посетит Его Преосвященство. «Йошт, - скажет он, - это ты здорово завернул». А было у нас «Исступленное буйство»?
- Было.
- Какая жалость! Придется зарядить новую обойму. «Йошт, - обратится ко мне Его Преосвященство, - вали на них! Все они временно, только мы навеки». Вам ничего подходящего в голову не приходят, пан Новотный?
- Ну, скажем, «Преступная ограниченность» или «Распутная злоба».
- Прекрасно, - с облегчением вздохнул патер Йошт, - И откуда у вас столько прекрасных идей, пан Новотный?
- Из старых подборок «Друга народа». Однако передовичка за вами, Ваше преподобие.
- Сей момент. «Преступная ограниченность и распутная злоба определенных кругов, которые Вааловыми идолами [32] мутят чистые родники скалы Петровой…» Ага… Сию секунду: «Скалы Петровой… мутят чистые родники… так… ставят на золотого тельца… именуемого Дьявол, или Абсолют».©