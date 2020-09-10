Венедиктова представила нового замгенпрокурора Якубовского, который работает юристом у Медведчука: "Он усилит наши профессиональные ряды". ФОТОрепортаж
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила в четверг коллективу Офиса Генерального прокурора недавно назначенного на должность заместителя генерального прокурора Украины Максима Якубовского.
Об этом говорится в сообщении на сайте ОГП, передает Цензор.НЕТ.
"Я знаю Максима Викторовича как патриота, настоящего украинского офицера, человека, который занимался созданием военных прокуратур, был в АТО и имеет боевую награду. Поэтому убеждена, что он усилит наши профессиональные ряды", - сказала Венедиктова в ходе представления.
Якубовский с 1996 года работал в органах прокуратуры, занимал должность помощника Одесского транспортного прокурора. После этого был старшим следователем Одесской транспортной прокуратуры.
С августа 2014 он был заместителем главного военного прокурора - начальником управления процессуального руководства. В марте 2015 года Якубовский возглавил военную прокуратуру Южного региона. Он также имеет звание генерал-майора юстиции, которое присвоил экс-президент Петр Порошенко.
В 2017 году Якубовский стал заместителем главного военного прокурора ГПУ.
Кроме того, он работал в партии Виктора Медведчука "Украинский выбор". По словам журналиста Дмитрия Гнапа, по состоянию на 2015 год в официальном профайле юриста Якубовского на сайте Союза адвокатов был указан номер телефона, который совпадал с центральним офисом "Украинский выбор". Также с 2011 по 2013 гг. Якубовский работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который тоже связан с Виктором Медведчуком.
Еще в 2017 году PROSUD писали, что согласно декларациям Якубовского, средства на покупку и содержание элитных автомобилей, которые были у него в то время, невозможно объяснить официальными доходами. В частности, только для покупки Audi Q7 всей его семье нужно было бы по меньшей мере 5 лет не тратить ни копейки ни на что другое. Несмотря на это в материале также говорилось о том, что Максим Якубовский выстроил дом под Одессой и покупал другие автомобили. Сам же прокурор, отвечая на запрос журналистов, объяснил, что средства на приобретение автомобилей он заработал за два года, во время которых не работал в прокуратуре.
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"Он также имеет звание генерал-майора юстиции, которое присвоил экс-президент Петр Порошенко"
только Луценко.
Возьми любого, кто пишет про пьянство Луценко, основанное на одном случае
и окажется, что этот критик обязательно когда-то или обосрался по пьяни в компании, или пьяный блевонул на платье невесты, или в невменяемом состоянии вступил в половую связь в пассивной форме с товарищем.
Аскеты, мать их ...
хіба могло бути якось іначє ?
Висмоктана з пальця справа проти Савченко в здихотному стані.
Навіть наші "суди" футболять цю справу, як заразу.
Коли присвоювали Савченко звання Героя України щось не чутно було жодного голосу проти.
Вякати на неї почали потім, і по команді.
Не говоря уже о том, что посидел такой жиробас кабинетный подальше от нуля (или вобще проездом был) и получил УБД.
тобто венедиктова така тупа, що не може впоратися без підказок
мертвечука і пуйла..
а зеля її так нахвалював
Имел контакт со старым товарищем из ОГПУ. Он уже практически на пенсии, поэтому был довольно откровенен. Даю прямую речь (уровень доверия: 80-90%):
1.Зеленский жалеет, что уволил Рябошапку. Венедиктова по сравнению с ним - дилетант и ватная фиалка, откровенно работающая на пророссийское крыло СН. Ею уже открыто руководит Медведчук, что ревностно воспринимается Зе, который стремится позиционировать себя единоличным центром принятия решений. И то, что она назначила вчера своим замом Максима Якубовского, юриста путинского кума, в очередной раз подтверждает эту информацию. С Рябошапкой даже велись переговоры о возвращении в старое кресло, но тот отказался, т.к. обижен и занят созданием нового политпроекта, основными бенефициарами которого выступят он, Богдан, Гончарук и некие "западные фонды". Зовут туда и Лероса, но последний взял паузу. Венедиктова продержится до выборов, но потом будет заменена - на кого, пока думают, но это будет не публичная и максимально управляемая фигура (уже на 400% свой генпрокурор).
2. Видя обратный ожидаемому эффект, Зермак дал команду ДБР и ОГПУ постепенно спустить на тормозах ВСЕ дела в отношении Порошенко. С одной стороны, Зеленского убедили, что они (дела) имеют очень слабую судебную перспективу, с другой - в ОПУ посчитали, что момент "посадки" уже упущен, и любые телодвижения в отношении Пятого президента будут играть только против рейтинга Зе.
3.Буквально вчера из ОПУ спущена задача "раскрыть" и довести до обвинений ЛЮБОЕ коррупционное дело в отношении одного из "слуг" - это должно накануне выборов продемонстрировать пиплу, что для Зе нет "своих и чужих" - мол, все перед законом равны. Также этот факт планируется использовать для держания на коротком поводке тех депутатов, которые, по мнению Зермака, почувствовали себя "излишне независимыми".
4. Всё больше неудовольствия Зе проявляет и по отношению к Авакову. Во-первых, не может простить ему подставу с Антоненко и Кузьменко; во-вторых, реальное увеличение преступности и коррупции в МВД начало напрягать потерпевшего. Но на Авакова настолько завязана вся силовая система (как официальная, так и "титушечная"), что Зе тупо боится обратки со стороны Рюкзаковича. Снимут его только в случае судебного оправдания вышеназванных патриотов. И в ОГПУ уверены, что такой исход неизбежен.
5. Если раньше задачи ОГПУ ставил лично Ермак, то сейчас всё чаще этим занимается Подоляк. Роль последнего в президентском PR-окружении возросла, и он по некоторым пунктам вытеснил из ближайшей орбиты Зе не только К.Тимошенко, но и (частично) Ермака.
6. По Портнову. Этот мерзавец уже достал даже зелёных. Если некоторое время в ОПУ его рассматривали в качестве потенциального генпрокурора, то сейчас отмахиваются как от назойливой мухи. Причина: он зациклен исключительно на личной мести Порошенко - другие направления ему не интересны. А так как этот кейс (посадить Порошенко) в ОПУ сочли бесперспективным, от услуг Портнова было решено отказаться. По крайней мере, на время.
Ничего из написанного не комментирую - передаю информацию в чистом виде и без оценочных суждений. Выводы делайте сами.
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А взагалі то, тепер в якого сєпара не плюнь - кожний з них був учасником АТО і має нагороди.
Зhttps://ua.news/ua/yuryst-medvedchuka-yakubovskyj-budet-zanymatsya-delamy-majdana-v-ogpu/ а словами журналістів, новопризначений заступник генерального прокурора Максим Якубовський, який працював на Віктора Медведчука та його партію «Український вибір», очолить Департамент у справах Майдану в ОГПУ.