Погибшего на Донбассе матроса Руслана Волкова похоронили в Одесской области. ФОТО

10 сентября, в городе Ананьев Одесской области состоялась церемония прощания с погибшим украинским воином Русланом Михайловичем Волковым,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь Фейсбука Владимир Седов.

Руслан Волков, 04.01.2000 года рождения, житель города Ананьев, матрос, огнеметчик огнеметного взвода роты радиационной, химической и бактериологической защиты 35-й отдельной бригады морской пехоты, который 6 сентября в районе пгт Новгородское Донецкой области получил многочисленные ранения и ожоги в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве авторозливочные станции АРС-14, которая направлялась к месту тушения пожара. Руслан Волков умер на следующий день, 7 сентября, в больнице от многочисленных ожогов.

"В Ананьеве простились с 20-летним военнослужащим ООС, жителем города Русланом Волковым, который погиб на востоке нашего государства, защищая территориальную целостность Украины", - отметил он.



