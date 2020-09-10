7 директоров лесхозов задержаны на Ивано-Франковщине за подкуп полицейского, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали семерых руководителей государственных лесохозов, которые предлагали взятку руководителю одного из отделов Управления стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, группа лиц в составе 7 руководителей государственных предприятий в сфере лесохозяйственной деятельности предлагали начальнику одного из отделов УСР в Ивано-Франковской области ДВР Нацполиции ежемесячную взятку в сумме 1000 долларов с каждого предприятия. Взятка предоставлялась за невмешательство правоохранительных органов в хозяйственную деятельность предприятий и не реагирование на выявленные правонарушения.





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10 сентября правоохранители в порядке статьи 208 УПК Украины задержали 7 руководителей гослесхозов одновременно, после предоставления взятки каждым по 1 000 долларов на общую сумму 7 000 долларов.







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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение содеянном по предварительному сговору группой (ч.3 ст.369 УК Украины). В случае доказательства вины, руководителям лесхозов грозит наказание в лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.