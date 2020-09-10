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7 директоров лесхозов задержаны на Ивано-Франковщине за подкуп полицейского, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали семерых руководителей государственных лесохозов, которые предлагали взятку руководителю одного из отделов Управления стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

7 директоров лесхозов задержаны на Ивано-Франковщине за подкуп полицейского, - ГБР 01

По предварительной информации, группа лиц в составе 7 руководителей государственных предприятий в сфере лесохозяйственной деятельности предлагали начальнику одного из отделов УСР в Ивано-Франковской области ДВР Нацполиции ежемесячную взятку в сумме 1000 долларов с каждого предприятия. Взятка предоставлялась за невмешательство правоохранительных органов в хозяйственную деятельность предприятий и не реагирование на выявленные правонарушения.

7 директоров лесхозов задержаны на Ивано-Франковщине за подкуп полицейского, - ГБР 02
7 директоров лесхозов задержаны на Ивано-Франковщине за подкуп полицейского, - ГБР 03

Читайте: СБУ задокументировала масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины. О подозрении сообщено 21 человеку. ФОТОрепортаж

7 директоров лесхозов задержаны на Ивано-Франковщине за подкуп полицейского, - ГБР 04

10 сентября правоохранители в порядке статьи 208 УПК Украины задержали 7 руководителей гослесхозов одновременно, после предоставления взятки каждым по 1 000 долларов на общую сумму 7 000 долларов.

7 директоров лесхозов задержаны на Ивано-Франковщине за подкуп полицейского, - ГБР 05
7 директоров лесхозов задержаны на Ивано-Франковщине за подкуп полицейского, - ГБР 06
7 директоров лесхозов задержаны на Ивано-Франковщине за подкуп полицейского, - ГБР 07

Также смотрите: На Одесчине чиновник лесхоза попался на взятке 93 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение содеянном по предварительному сговору группой (ч.3 ст.369 УК Украины). В случае доказательства вины, руководителям лесхозов грозит наказание в лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

взятка (6160) лес (630) Ивано-Франковская область (921) ГБР (2990)


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Топ комментарии
+4
Главное побольше икон в кабинетах...
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10.09.2020 20:43
+3
А шоколад не поймал ни одного вора, значит уже старый, плохо бегает, блазень моложе, и ходит на тренажеры, есть какие никакие результаты.
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10.09.2020 20:54
+3
Совершенно верно. И будучи в новом, более высоком звании, он удостоится более крупных предложений. А то какие-то жалкие 1000 долларов... Это называется дальновидность.)
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10.09.2020 21:22
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Главное побольше икон в кабинетах...
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10.09.2020 20:43 Ответить
Фамилия полицейского случайно не Белоснежка?))))
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10.09.2020 20:48 Ответить
Це полiтичнi переслiдування. Лiсгосам волю.
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10.09.2020 20:48 Ответить
Не того Бога иконы в кабинетах, надо было Мамону вешать
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10.09.2020 20:50 Ответить
Они что в очереди стояли,или все вместе принесли и занесли?
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10.09.2020 20:50 Ответить
А шоколад не поймал ни одного вора, значит уже старый, плохо бегает, блазень моложе, и ходит на тренажеры, есть какие никакие результаты.
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10.09.2020 20:54 Ответить
Звичайнісінька рутинна , робота гаїшника . Тепер піде на підвищення.
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10.09.2020 20:55 Ответить
Совершенно верно. И будучи в новом, более высоком звании, он удостоится более крупных предложений. А то какие-то жалкие 1000 долларов... Это называется дальновидность.)
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10.09.2020 21:22 Ответить
Він мабуть теж , янілох !!!
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10.09.2020 21:26 Ответить
Семеро на одного, еле отбился. Ни стыда у людей, ни совести.
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10.09.2020 21:16 Ответить
В рекламный ролик полициянта. Стоит с такими чееестными глазами, и твердо так говорит:
- Деньги - ничто.. Имидж - ВСЁ !!!
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10.09.2020 21:32 Ответить
Ну нельзя же всемером и на одного.
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10.09.2020 21:33 Ответить
Ці лісгоспи своєю непосильною працею від Карпат вже мало що залишили. З керонами довбаними на чолі. Відкупляться. Тільки суддям доведеться наколядувати вже значно більше, ніж одному поліціянту. Коли красти стане економічно невигідно, то може крастимуть тільки з любові до цього мистецтва, як цигани.
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10.09.2020 22:58 Ответить
хорошая новость.
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11.09.2020 00:02 Ответить
 
 