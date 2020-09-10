Выставка "Свободные" об украинцах, побывавших в плену оккупантов, открылась в Киеве. ФОТОрепортаж

На территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" открылась выставка "Свободные" об украинцах, которые были осуждены оккупантами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Здесь представлены личные вещи, корреспонденция, фото, баннеры и другие свидетельства борьбы наших земляков.

Выставка "Свободные" рассказывает о наших гражданах, которые из-за проукраинских взглядов вынуждены были пройти через пытки, показательные суды, застенки, но не сломались, вернулись на Родину во время обменов между Российской Федерацией, ОРДЛО и Украиной. Это Станислав Асеев, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Анастасия Мухина, Евгений Панов, Богдан Пантюшенко, Олег Сенцов, Алексей Сизонович, Елена Сорокина и Роман Сущенко. Некоторые из героев выставки были на открытии лично. А некоторые из них до сих пор находятся в неволе. В частности, Валентин Выговский, Виталий Маркив и сотни других заключенных остаются за решеткой.

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Во время открытия проекта присутствующие говорили о том, что значит свобода для тех, кто познал ее "цену" сполна, и для каждого из нас лично. Пространство выставки стало площадкой для актуализации темы украинских пленников.

"Чувствую холод в области позвоночника, мурашки по коже, потому что настолько концепция этого мероприятия удалась. Я - свободный, но когда попадаешь в эту игру света и тени, то сразу накрывают волны воспоминаний не очень приятных. Мы переживаем за наших побратимов, граждан, которые до сих пор находятся в плену", - поделился впечатлениями о выставке Роман Сущенко.

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