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Новости Фото Украинские заложники в РФ
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Выставка "Свободные" об украинцах, побывавших в плену оккупантов, открылась в Киеве. ФОТОрепортаж

На территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" открылась выставка "Свободные" об украинцах, которые были осуждены оккупантами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Здесь представлены личные вещи, корреспонденция, фото, баннеры и другие свидетельства борьбы наших земляков.

Выставка "Свободные" рассказывает о наших гражданах, которые из-за проукраинских взглядов вынуждены были пройти через пытки, показательные суды, застенки, но не сломались, вернулись на Родину во время обменов между Российской Федерацией, ОРДЛО и Украиной. Это Станислав Асеев, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Анастасия Мухина, Евгений Панов, Богдан Пантюшенко, Олег Сенцов, Алексей Сизонович, Елена Сорокина и Роман Сущенко. Некоторые из героев выставки были на открытии лично. А некоторые из них до сих пор находятся в неволе. В частности, Валентин Выговский, Виталий Маркив и сотни других заключенных остаются за решеткой.

Также на Цензор.НЕТ: Сенцов о годовщине освобождения: День, который желают пережить еще сотни украинцев в российском плену

Во время открытия проекта присутствующие говорили о том, что значит свобода для тех, кто познал ее "цену" сполна, и для каждого из нас лично. Пространство выставки стало площадкой для актуализации темы украинских пленников.

"Чувствую холод в области позвоночника, мурашки по коже, потому что настолько концепция этого мероприятия удалась. Я - свободный, но когда попадаешь в эту игру света и тени, то сразу накрывают волны воспоминаний не очень приятных. Мы переживаем за наших побратимов, граждан, которые до сих пор находятся в плену", - поделился впечатлениями о выставке Роман Сущенко.

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Выставка Свободные об украинцах, побывавших в плену оккупантов, открылась в Киеве 01
Выставка Свободные об украинцах, побывавших в плену оккупантов, открылась в Киеве 02
Выставка Свободные об украинцах, побывавших в плену оккупантов, открылась в Киеве 03
Выставка Свободные об украинцах, побывавших в плену оккупантов, открылась в Киеве 04
Выставка Свободные об украинцах, побывавших в плену оккупантов, открылась в Киеве 05
Выставка Свободные об украинцах, побывавших в плену оккупантов, открылась в Киеве 06
Выставка Свободные об украинцах, побывавших в плену оккупантов, открылась в Киеве 07
Выставка Свободные об украинцах, побывавших в плену оккупантов, открылась в Киеве 08
Выставка Свободные об украинцах, побывавших в плену оккупантов, открылась в Киеве 09
Выставка Свободные об украинцах, побывавших в плену оккупантов, открылась в Киеве 10
Выставка Свободные об украинцах, побывавших в плену оккупантов, открылась в Киеве 11
Выставка Свободные об украинцах, побывавших в плену оккупантов, открылась в Киеве 12

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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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10.09.2020 21:57 Ответить
А про Савченко что-то есть?
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10.09.2020 21:58 Ответить
Тебе без неё цирка мало?
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10.09.2020 22:35 Ответить
мдя
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10.09.2020 22:19 Ответить
ЗЄлю туди на годинку, щоб вкурив хто там і як на "той старане" і чи "такие же они люди".
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10.09.2020 23:10 Ответить
О зверствах кацапских оккупантов нужно кричать на весь мир, на каждом заседании ООН,ПАРЕ и прочих международных организаций, нужно чтобы узники кацапских нацистов посещали школы и рассказывали детям про то, что представляет из себя сруцкий мир. А у нас все это сливают (впрочем как всю войну), и делают вид, что этого нет, тема неудобная, "слабонервным и беременным" ватникам нельзя смотреть. Борьба с ватанизмом общества должна проходить аналогично борьбе с нацизмом в послевоенной Германии, когда немцев заставляли вручную раскапывать могильники концлагерей и рядовым бюргерам и фрау на очно показывали что они так же виновны в зверствах нацистов. Так же и любая ватная мразь, даже просто срущая в инете и восхваляющая кацапских нацистов виновна в зверствах и пытках украинцев в застенках современного кацапского нквд-гетапо.
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11.09.2020 00:01 Ответить
 
 