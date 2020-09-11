Воины-танкисты - это стальной кулак армии, способный больно "дать по зубам" врагу, - Наев поздравил бойцов с профессиональным праздником. ФОТО

Накануне празднования Дня танкистов, командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил с профессиональным праздником военнослужащих танкового батальона, который выполняет боевые задачи в рамках операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее поздравление опубликовано на странице Командования ОС ВС в Facebook.

"Воины-танкисты - это стальной кулак украинской армии, который способен метко, вовремя и больно "дать по зубам" врагу. Благодаря мужеству танкистов в 2014 году нам удалось сдержать коварные планы противника и остановить дальнейшее его продвижение вглубь украинской территории", - отметил генерал-лейтенант Наев.

Как отметил командующий, от мощи танковых подразделений зависит успешность как ведения обороны, так наступательного боя.

"Вы с честью выполняете свой конституционный долг, демонстрируя верность Военной присяге, высокий профессионализм и боевое мастерство", - добавил он.

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Приветствуя военнослужащих, командующий пожелал всем воинам-танкистам Вооруженных Сил Украины крепкого здоровья, военной характера, стремления к победе и непоколебимой веры в светлое будущее Украины!

"Вместе победим!", - резюмировал Наев.





Фото: Командование ОС ВС/Facebook