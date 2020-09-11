РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13540 посетителей онлайн
Новости Фото Операция Объединенных сил
4 150 37

Воины-танкисты - это стальной кулак армии, способный больно "дать по зубам" врагу, - Наев поздравил бойцов с профессиональным праздником. ФОТО

Накануне празднования Дня танкистов, командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил с профессиональным праздником военнослужащих танкового батальона, который выполняет боевые задачи в рамках операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее поздравление опубликовано на странице Командования ОС ВС в Facebook.

"Воины-танкисты - это стальной кулак украинской армии, который способен метко, вовремя и больно "дать по зубам" врагу. Благодаря мужеству танкистов в 2014 году нам удалось сдержать коварные планы противника и остановить дальнейшее его продвижение вглубь украинской территории", - отметил генерал-лейтенант Наев.

Как отметил командующий, от мощи танковых подразделений зависит успешность как ведения обороны, так наступательного боя.

Воины-танкисты - это стальной кулак армии, способный больно дать по зубам врагу, - Наев поздравил бойцов с профессиональным праздником 01

"Вы с честью выполняете свой конституционный долг, демонстрируя верность Военной присяге, высокий профессионализм и боевое мастерство", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Танковые и десантно-штурмовые подразделения ООС на юге Украины проводят занятия по боевой подготовке и готовы к действиям по назначению, - Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Приветствуя военнослужащих, командующий пожелал всем воинам-танкистам Вооруженных Сил Украины крепкого здоровья, военной характера, стремления к победе и непоколебимой веры в светлое будущее Украины!

Воины-танкисты - это стальной кулак армии, способный больно дать по зубам врагу, - Наев поздравил бойцов с профессиональным праздником 02

"Вместе победим!", - резюмировал Наев.

Воины-танкисты - это стальной кулак армии, способный больно дать по зубам врагу, - Наев поздравил бойцов с профессиональным праздником 03
Воины-танкисты - это стальной кулак армии, способный больно дать по зубам врагу, - Наев поздравил бойцов с профессиональным праздником 04
Фото: Командование ОС ВС/Facebook

Воины-танкисты - это стальной кулак армии, способный больно дать по зубам врагу, - Наев поздравил бойцов с профессиональным праздником 05

праздник (1691) Наев Сергей (347) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Воины-танкисты - это стальной кулак армии, способный больно "дать по зубам" врагу, - Наев поздравил бойцов с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 5378
показать весь комментарий
11.09.2020 09:12
+11
Воины-танкисты - это стальной кулак армии, способный больно "дать по зубам" врагу, - Наев поздравил бойцов с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 9531
показать весь комментарий
11.09.2020 09:14
+11
С ПРАЗДНИКОМ МУЖИКИ!!!!!
показать весь комментарий
11.09.2020 09:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воины-танкисты - это стальной кулак армии, способный больно "дать по зубам" врагу, - Наев поздравил бойцов с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 5378
показать весь комментарий
11.09.2020 09:12 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2020 09:32 Ответить
😂👍👍
показать весь комментарий
11.09.2020 09:41 Ответить
Сейчас смешно, а потом "схиляю голову" ............
показать весь комментарий
11.09.2020 09:47 Ответить
за своєю тиковкою наглядай, троляка..
показать весь комментарий
11.09.2020 10:43 Ответить
Vater B,
що сказати то хотіли?.......
показать весь комментарий
11.09.2020 12:21 Ответить
зелю позравьте, он тоже танкист, всегда в танке...
показать весь комментарий
11.09.2020 09:14 Ответить
зєля бамбардіровщік.
показать весь комментарий
11.09.2020 09:15 Ответить
1.Вживаємо
2.Починає бомбить
3.Відчуваємо себе сильними

(с)
показать весь комментарий
11.09.2020 09:19 Ответить
Воины-танкисты - это стальной кулак армии, способный больно "дать по зубам" врагу, - Наев поздравил бойцов с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 9531
показать весь комментарий
11.09.2020 09:14 Ответить
Прогиб защитан. Возьми канхвету ,,Тузік вкусний. (Клавдій гидотно плямка, ізображая вкусний ********* Тузік.) ... Я канхвету хорошу очєнь, вкусную, єму давав.)
показать весь комментарий
11.09.2020 10:35 Ответить
я з вас угораю зєбілів!

Воїни-танкісти - це сталевий кулак армії, здатний боляче "дати по зубах" ворогові, - Наєв привітав бійців із професійним святом - Цензор.НЕТ 9320
показать весь комментарий
11.09.2020 10:45 Ответить
Всяким зелям с юзиками лучше там не появляться.
показать весь комментарий
11.09.2020 09:16 Ответить
В современной войне толку от них 0. Нужны пакеты, беспилотники и пр. вооружение, позволяющее не вступать в прямые боестолкновения.
показать весь комментарий
11.09.2020 09:18 Ответить
а вас не игорь зовут?
показать весь комментарий
11.09.2020 09:22 Ответить
Ты дедаваиватель?
показать весь комментарий
11.09.2020 09:31 Ответить
точно игорь
показать весь комментарий
11.09.2020 09:33 Ответить
Смешно
показать весь комментарий
11.09.2020 09:34 Ответить
орест , это от тебя на БД толку ноль , а танк ( коробка , кулак , мишка ) на раз выносит огневые точки , а если он ( танк ) прыкрыт то хер ты его чем возмеш ( ну кроме другого танка) , радует одно , че таких как ты в нашей армии немного , таранная мошть брони всегда нужна , и в поле , и в населенном пункте ( да и в городах танки работают очень даже неплохо )
но откуда тебе это знать
Адама почитай на досуге ( здесь на цензоре )
показать весь комментарий
11.09.2020 15:15 Ответить
Президент Зеленский восстановил украинскую армию для отражения любого агрессора.
показать весь комментарий
11.09.2020 09:23 Ответить
остановил
показать весь комментарий
11.09.2020 09:31 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2020 09:33 Ответить
С ПРАЗДНИКОМ МУЖИКИ!!!!!
показать весь комментарий
11.09.2020 09:24 Ответить
Зеля сдал Украину,Путлер восстанавливает геополитическу катастрофу в августе 1991 года...Зеля совок тухлый...
показать весь комментарий
11.09.2020 09:29 Ответить
Вітання.......🇺🇦
показать весь комментарий
11.09.2020 09:30 Ответить
Хорошая новость из Японии.Новое правительство страны закупит F-35 в неграниченном количестве..сигнальчик Хмырям Мавзолея...и Пекина...
показать весь комментарий
11.09.2020 09:32 Ответить
На "Булаты" колиматоры. и прочие прицелы.
Ну а потом эти, "Ятаганы выдать", скажем так. хотя это "Оплоты".
тогда сепары(буряты), гораздо крупней пойдут на капусту.
смешно как дристали кадыровцы : "мы против таких солдат не подписывались воевать то, эвакуируйте нас отсюдова, вах"
показать весь комментарий
11.09.2020 09:43 Ответить
Премьер Японии Синдзо Абэ уходит в оставку,думаю новое правительство Японии наваляет кремлевским нацистам по зубам и забере свои острова домой...
показать весь комментарий
11.09.2020 09:46 Ответить
Крысы кремля,где ваша НовоОтсоссия от Харькова до Одессы?Быдло пля тупое...
показать весь комментарий
11.09.2020 09:48 Ответить
Нефть пошел вниз,Принц Салман и Султан Эрдолган делают свою работу на ОТЛИЧНО.... Мавзолей сдохни...
показать весь комментарий
11.09.2020 10:01 Ответить
Красави, головне щоб регулярно відпрацьовували стрільби.
показать весь комментарий
11.09.2020 11:01 Ответить
Дякую!
показать весь комментарий
11.09.2020 12:26 Ответить
У мене тато танкіст. Служив в НДР. Всіх танкістів зі святом!
показать весь комментарий
11.09.2020 14:47 Ответить
Гауляйтер Украины Ермак-Козырь не разделяет Вашей точки зрения.
показать весь комментарий
11.09.2020 19:47 Ответить
 
 