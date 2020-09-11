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Новости Фото ДТП
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Масштабное ДТП с пятью погибшими в Киевской области: открыто уголовное производство. ФОТО

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства трагического ДТП, где погибли 5 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Также в результате дорожного происшествия 20 человек с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.

"Около 3:00 ночи на трассе Киев-Харьков в Бориспольском районе произошла авария с участием двух грузовых автомобилей, легковушки и маршрутного такси, где было 18 пассажиров", - сказано в сообщении.

Масштабное ДТП с пятью погибшими в Киевской области: открыто уголовное производство 01

По предварительным данным полиции, 21-летний водитель грузовика "DAF" с полуприцепом, двигаясь в правой полосе движения в направлении города, столкнулся с фургоном "Mercedes-Benz", который двигался в попутном направлении. Поэтому "DAF" выехал на встречные полосы движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ" и автомобилем "Mercedes-Benz Sprinter", которые двигались в правой полосе движения в направлении города Харьков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пять человек погибли, 20 пострадали в результате масштабного ДТП на Киевщине, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж (обновлено)

В результате ДТП два пассажира "ВАЗа", водитель и два пассажира маршрутного такси погибли. Также, в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены водителя легковушки и 19 пассажиров автомобиля "Mercedes".

Масштабное ДТП с пятью погибшими в Киевской области: открыто уголовное производство 02
Фото: сайт полиции

На месте работают спасатели, Следственное управление полиции Киевщины, патрульная полиция. Устанавливаются все обстоятельства трагической ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ДТП (7673) Киевская область (4136)


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Топ комментарии
+11
"...21-летний водитель грузовика "DAF" с полуприцепом (ФУРЫ!!!)..." - всё ясно, дальше можно не читать...((((
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11.09.2020 10:24
+6
Софія-Марія, дальнобої влітку майже у всіх країнах їздять переважно ночами тому що температурний режим! а вдень відпочивають
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11.09.2020 10:32
+3
Кто посадил 21го летнего дебила за руль грузовика? Должен сесть на скамью вместе с недоразвитым!
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11.09.2020 10:27
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"...21-летний водитель грузовика "DAF" с полуприцепом (ФУРЫ!!!)..." - всё ясно, дальше можно не читать...((((
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11.09.2020 10:24 Ответить
чего?
да хоть 18 лет.

имел право ездить. че тут спорить то?
у нас не США шоп там от 2ё-го го да управлять мона DRI, или как там фуры называют то
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11.09.2020 10:32 Ответить
с 21- одного, DRV, или как там тот лайсенз именуется то
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11.09.2020 10:33 Ответить
ПРАВО может он и имел, а вот ОПЫТА никуя!!! - 5 погибших тому результат....
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11.09.2020 10:46 Ответить
Он хотел того ДТП?
ясно що нет. поэтому, непред. убийствво или как там по закону тут.
б*же, , да я напр. ездил пьяным, но не угораздило на такое., ну нарушил чет перень, ну если даже пьян, пусть ответит по закону.
зачем срач шо есть или нет 21 год то? да хоть 18 или 27, че меняет то? ну начудил - пусть если виновен(могло быть кровоизлияние и т.д.) сидит.
бывает всякое же.
кстати, бывает и "тормоза отказали".
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11.09.2020 11:04 Ответить
Вважаю, що не можна дітей садити за кермо таких ваговозів. З 25, не раніше.
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11.09.2020 11:02 Ответить
ты еврей?
в амеров в 18 лет - дают АР, иди, бей боевиков, или летай на Хэмви.
Либо на палубе авианосца неси службочку то. Ах, да, а алкоголь(пивко), не покупай до 21-го годика
ты понял, нет?
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11.09.2020 11:07 Ответить
А с какого возраста можно в полиции служить расскажи нам, подмусарок
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11.09.2020 11:18 Ответить
а ты?
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11.09.2020 12:18 Ответить
Мы на "ти" не переходили. Це по-перше.
По-друге: моя думка незмінна - 21 рік - це вік не для керуванння 30-тонною фурою на дорогах загального користування.
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12.09.2020 01:19 Ответить
Вас там двое?
Ну ч бы сделал шоп стаж был, или как то так. Но с 21-го почему зарано? А. Македонский в таком возрасте уже командовал тысячами солдиков, а тут фура, вах.
Да много ли кто в таком возрасте чудил, и в т.ч. неплохо.
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12.09.2020 19:14 Ответить
Заснул за рулём
В ЕВРОПЕ дальнобойщикам запрещено ездить ночью
Где-то в 20.00 все машины начинают устраиваться на специальных парковках на ночлег
Парковок таких на автобанах много . Там построены туалеты, душевые, иногда кафе
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11.09.2020 10:25 Ответить
Просто надо принять закон о запрете ездить ночью дальнобойщикам
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11.09.2020 10:27 Ответить
Софія-Марія, дальнобої влітку майже у всіх країнах їздять переважно ночами тому що температурний режим! а вдень відпочивають
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11.09.2020 10:32 Ответить
Ну не пишите бред
Я часто езжу по автобанам Австрии Словакии и Венгрии и вижу как они устраиваются на ночлег .

На границах стоят комплексы для взвешивания, дальнобой обязан взвеситься при пересечении границы , ночью жти комплексы не работают
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11.09.2020 10:34 Ответить
ну той що, що бачите як влаштовуються на ночівлю? як це суперечить, тому, що я сказав - переважна більшість дальнобоїв влітку їздить вночі через температурний режим. вчора вдень було спекотно, тому і їхали вночі. якщо вдень не очікується спека - то звісно будуть спати вночі, а їхати вдень. навіщо температурний режим для вантажного транспорту встановлюється знаєте? він діє у всіх країнах Європи. https://e100.eu/ru/blog/voditelyu-na-zametku/obzor-letnie-ogranicheniya-dvizheniya-fur-v-evrope літні обмеження для фур в Європі
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11.09.2020 10:44 Ответить
А Вас не смущает , что жто пятницы и субботы ?😀😀😀
Просто на триасах много отдыхающих европейцев
Автобаны в жти дни превращаются в загруженный Крещатик
А к примеру , когда подъезжаешь к Венеции , то пробка уже за 50-100 км из легковых авто, ФУРЫ ТАМ ТОЛЬКО НЕ ХВАТАЛО
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11.09.2020 10:50 Ответить
це перелік чинних обмежень і там НЕМАЄ обмежень рухатися фурам вночі. таке обмеження - нонсенс.
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11.09.2020 10:52 Ответить
ТААК

В Швейцарии действует запрет движения в ночное время с 22:00 до 05:00 часов для всех автомобилей разрешенной максимальной массой свыше 3.5 тонн, а также для грузовых автомобилей (кроме автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров), тракторов и промышленных машин, тягачей и грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой свыше 5 тонн.
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11.09.2020 11:41 Ответить
Австрия
Действует повсеместный запрет движения в ночное время с 22:00 до 05:00 часов для грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 7.5 тонн.
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11.09.2020 11:43 Ответить
Дания

В Копенгагене действует запрет движения грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3.5 тонн в ночное время с 19:00 до 07:00 часов.
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11.09.2020 11:44 Ответить
Великобритания

Повсеместный запрет движения для грузовиков с разрешенной максимальной массой более 16.5 тонн в окрестностях Лондона, за исключением автобанов, с 13:00 часов субботы до 07:00 часов понедельника. Запрет ночного движения в этой области действует с 21:00 до 07:00 часов.
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11.09.2020 11:45 Ответить
все примеры, которые вы привели не отрицают общего посыла - в большинстве стран по большим трассам фуры в летнее время двигаются преимущественно ночью из-за температурного режима.
в ваших примерах - город Копенгаген и окрестности Лондона (кроме автобанов) - так и у нас тоже запрещено фурам ночью ездить в городах, более того, во многих городах ВООБЩЕ запрещено ездить фурам транзитно - для них окружные дороги. Отдельно взятые Швейцария и Австрия (туда же видимо будет отнесена и Словения) - не показательны, т.к. это горные альпийские страны, там своя специфика.
это уж никак не похоже на повсеместный запрет в ЕС ездить фурам в ночное время по междугородним трассам.
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11.09.2020 14:55 Ответить
Бред - это ездить дальнобоям только днем.
Лучше уж пассажиров ночью не возить.
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11.09.2020 11:29 Ответить
Уявіть собі, що тоді буде на дорогах удень. Колони фур...
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11.09.2020 11:04 Ответить
А автобанів у нас немає...
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11.09.2020 11:06 Ответить
Зачем мне представлять это?

Я это вижу ЕЖЕДНЕВНО - ДА КОЛОННЫ ФУР ПО АВТОБАНУ ВЕНА( БРАТИСЛАВА) - БУДАПЕШТ , ВЕНА- БРНО, ВЕНА -МЮНХЕН
КОЛОННА В СТОРОНУ УКРАИНЫ , в БУДАПЕШТ САСТЬ КОЛОННЫ УХОДИТ НА СЕРБИЮ И ЮГ БАЛКАН , остальные движутся в сторону Украины, после поворота на Мишкольц ( туда уходят на Польшу ) , часть фур уходит на Румынию . Остальные движутся в сторону Украины
Затем идёт поворот на ЧОП ( Украина )
Должны были построить еще переход для фур БЕРЕГ ШУРАНЬ ( БЕРЕГОВО) . Венгры свою часть к границе Украины подогнали - переход готов. Украина получила деньги и третий год КОНЬ НЕ ВАЛЯЛСЯ, позор просто перед ЕС
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11.09.2020 11:35 Ответить
Я теж часто буваю в Угорщині, і все це знаю. Я веду мову про те, що у нас дороги поки не мають тієї пропускної здатності, що в ЄС і таку кількість ваговозів як там не можуть по собі "пропустити" без відчутних наслідків.
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12.09.2020 01:22 Ответить
Ночью ездить запрещено днем въезжать в город. Куда бедному водителю деваться.
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11.09.2020 10:37 Ответить
Спать надо водителю
В Европе специальные парковки
Водители останавливаются, наиболее опытные возят с собой плитку - готовят себе еду И отдыхают
Дальнобойщики , работающие в ЕС, даже не арендуют сеье жилье, т к диспетчер их из одного места разгрузки сразу отправляет их в другое место погрузки,
У меня знакомый из Закарпатья работает в Польше в транспортной фирме (1,5 тыс евро ) ,Говорит , что за 2 года побывал в таких редких местах , где не был бы никогда. Но живут водители прямо в машинах., т к с момента отправки в Польшу практически не возвращаются. Потому на парковках для них построены душевые .
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11.09.2020 10:45 Ответить
Кто посадил 21го летнего дебила за руль грузовика? Должен сесть на скамью вместе с недоразвитым!
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11.09.2020 10:27 Ответить
ужас (( RIP погибшим, выздоровления пострадавшим
--
по цифрам какие-то неточности
маршрутного такси, где было 18 пассажиров

водитель и два пассажира маршрутного такси погибли

Также, в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены водителя легковушки и 19 пассажиров автомобиля "Mercedes"

--
получается в Спринтере было 22 человека (19 в больнице и 3 погибло) либо 19 в больнице это всего из всех машин, а не только из маршрутки
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11.09.2020 10:30 Ответить
ну и шо?
спишь себе и тут - ОЙ.
понятно шо в боьницу, вдруг страховка..... ах да, это Украина же, ну тогда серьезно ударился черепом.
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11.09.2020 10:36 Ответить
а кстати, шо там у кацапов с Ефремовым - небось отмазался...в их бандитский страна законы на богатых и влиятельных не распространяются...и в этом наше цывилизацыонное отличие от макшанских дикарей - торжество закона и равноправие на всех соцыальных ривнях...
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11.09.2020 10:33 Ответить
8 лет
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11.09.2020 10:38 Ответить
8 лет?... даже не верится...разве можно таких людей сажать за смерть плебеев...в нормальных странах наверняка бы поняли и замылили разбирательство...кацапы, да что с вами не так...
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11.09.2020 11:06 Ответить
ты еврей? тут же и писало - Невзоров тоже как и я чуть не обосрался.
чо, вчера или позавчера вроде - я те че, Гугл, шо маю доносить то?
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11.09.2020 11:09 Ответить
уже донес... да не грусти ты, шо нам эти дикие кацапы,у нас-то, слава богу правовое государство...
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11.09.2020 11:13 Ответить
давай, мне тоже интересно. что получится то гггг
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11.09.2020 12:20 Ответить
На тех что называют Путине Хлом лбготы не распостраняются.
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11.09.2020 10:39 Ответить
а ну если только так...наверняка его там гнобили, не давали сниматься и играть в театре, платя как половине остальной труппы, и не награждали Заслуженным артистом...
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11.09.2020 11:10 Ответить
Было и так, но очень давно.
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11.09.2020 11:41 Ответить
а, то есть на новый крузак за 70 килоевро он за полгода заработал в переходе метро,читая стихи... я уж про недвигу не говорю, обслуживание которой стоит по полкрузака в месяц
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11.09.2020 11:59 Ответить
ну и что?
Ефремова в Рашке и то поасадили. А у нас Пашку - еле-еле.
и то отпустят
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11.09.2020 12:21 Ответить
Отбойники для красоты между встречными полосами....
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11.09.2020 11:23 Ответить
Отбойники мешают проведению военных парадов
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11.09.2020 11:30 Ответить
Дайте угадаю. 21 летний дебил хотел заработать побольше бабла, поетому и решил что сон то ерунда и спал только по 2 часа в день. Думаю так и было. (знаю такого же дебила)
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11.09.2020 12:17 Ответить
но он тупо "дбал" за семью
начудил, но типо не хотел этого.
ну что сделать то7 дать условно, людей и так не вернуть. он же нечаянно.
ну чего садить чудака - пусть отрбатывает, 50% шоб отдавал жертвам, ну, родакам, так и будут достаточно.
кому надо шоп он сидел на шее граждан то?
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11.09.2020 12:26 Ответить
21 летний дебил ничего не решал за него все решает начальство.
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11.09.2020 12:38 Ответить
в 21 я теж їздив погано. гарячий був.а зараз тихо теж погано. і бачу не так і ерекція не та.
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11.09.2020 13:24 Ответить
Жаль, что поезда отменили... Видимо чтоб пассажиры быстрее убились в маршрутках...много маршруток едут битком набитые, как седедки, коронавирус то сказки считают...все не умрут, бабы еще нарожают. Некоторые пассажиры агрессивные, под алкоголем или под наркотой обкуренные, могут и ножом пригрозить...

По скорости. Летают 100-120 даже 140, особенно междугородные маршрутки, обгон 2-3 единиц транспорта сразу, - пожалуйста, проехать на желтый, иногда даже не красный - можно. Фуры-вагоны тоже стали лихо обганять на 80-100 легковушки. Правила для лохов - выезды на встречу, на обочину, лихие повороты и развороты...на дорогах как на войне.

вообщем дома дольше сидишь, дольше проживешь.
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11.09.2020 23:34 Ответить
 
 