Масштабное ДТП с пятью погибшими в Киевской области: открыто уголовное производство. ФОТО

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства трагического ДТП, где погибли 5 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Также в результате дорожного происшествия 20 человек с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.

"Около 3:00 ночи на трассе Киев-Харьков в Бориспольском районе произошла авария с участием двух грузовых автомобилей, легковушки и маршрутного такси, где было 18 пассажиров", - сказано в сообщении.

По предварительным данным полиции, 21-летний водитель грузовика "DAF" с полуприцепом, двигаясь в правой полосе движения в направлении города, столкнулся с фургоном "Mercedes-Benz", который двигался в попутном направлении. Поэтому "DAF" выехал на встречные полосы движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ" и автомобилем "Mercedes-Benz Sprinter", которые двигались в правой полосе движения в направлении города Харьков.

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В результате ДТП два пассажира "ВАЗа", водитель и два пассажира маршрутного такси погибли. Также, в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены водителя легковушки и 19 пассажиров автомобиля "Mercedes".



Фото: сайт полиции

На месте работают спасатели, Следственное управление полиции Киевщины, патрульная полиция. Устанавливаются все обстоятельства трагической ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.