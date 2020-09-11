РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13773 посетителя онлайн
Новости Фото Силовики
11 482 72

Полиция ликвидировала на Киевщине спрятанную в лесу возле болота крупную плантацию элитной конопли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Сквирском районе Киевской области полиция ликвидировала посев элитной конопли, который был спрятан в лесу возле болота.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Как сообщается, для выращивания конопли злоумышленники обустроили четыре участка в труднодоступной части лесного массива на территории сквирского леса. Каждое растение было высажено в отдельный горшок, за коноплей тщательно ухаживали. По ценам "черного рынка" стоимость готового нарковещества из обнаруженных растений превышает пять миллионов гривен.

Посевы с "наркосодержащих урожаем" в Сквирском районе обнаружили работник управления по борьбе с наркопреступностью (УБН) в Киевской области с привлечением работников Департамента патрульной полиции во время авиаразведки района.

"Участки с коноплей находились на значительном расстоянии от населенного пункта в труднодоступной и непроходимой части лесного массива. Злоумышленники продумали все до мелочей. Коноплю высадили рядом с болотом - там, где местные обычно не ходят. Каждый куст произрастал в отдельной пластиковой емкости. Растения были аккуратно выставлены рядами со специальными опорами, которые удерживали их от падения во время сильного ветра. Деревья и высокий камыш дополнительно скрывал посев от посторонних глаз", - отметил Александр Мельник, начальник управления по борьбе с наркопреступностью в Киевской области.

Полиция ликвидировала на Киевщине спрятанную в лесу возле болота крупную плантацию элитной конопли 01

При осмотре плантации полицейские обнаружили хозяйственный инвентарь, поливалку, ведра и удобрения, которыми злоумышленник подпитывал растения. Всего правоохранители насчитали 258 кустов конопли. По ценам "черного рынка" стоимость изготовленной из них готовой наркотического вещества может превышать 5 млн гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 112 кг кокаина стоимостью 17 млн долларов обнаружили в прибывшем в Одессу контейнере с бананами, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По факту незаконного посева и выращивания растений конопли сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 310 Уголовного кодекса Украины. Отобранные с места происшествия образцы растений и другие вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертного исследования. Остальные наркосодержащие растения уничтожены.

Полиция ликвидировала на Киевщине спрятанную в лесу возле болота крупную плантацию элитной конопли 02
Фото: сайт Нацполиции

Работники полиции проводят активные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления.

наркотики (2144) Нацполиция (16468) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+32
Душат, суки, сельское хозяйство. Фермерский труд ни в грош не ставят.
показать весь комментарий
11.09.2020 11:18
+31
Полиция ликвидировала на Киевщине спрятанную в лесу возле болота крупную плантацию элитной конопли - Цензор.НЕТ 5545
показать весь комментарий
11.09.2020 11:23
+29
Чёртов зеля, опять давит малый бизнес...
показать весь комментарий
11.09.2020 11:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чёртов зеля, опять давит малый бизнес...
показать весь комментарий
11.09.2020 11:17 Ответить
Полиция ликвидировала на Киевщине спрятанную в лесу возле болота крупную плантацию элитной конопли - Цензор.НЕТ 5545
показать весь комментарий
11.09.2020 11:23 Ответить
зельц - главный иследователь урожая
показать весь комментарий
11.09.2020 12:59 Ответить
Душат, суки, сельское хозяйство. Фермерский труд ни в грош не ставят.
показать весь комментарий
11.09.2020 11:18 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2020 12:13 Ответить
Цікаво як паліция нанюхала в болоті коноплю? От не вірю що паліцаї лазять по лісах і болотах в пошуках плантацій конопель Якесь падло стукануло...
показать весь комментарий
11.09.2020 13:11 Ответить
Зачем лазить? Дроны есть. Запустили и смотрят, фотографируют, изучают.
показать весь комментарий
11.09.2020 14:16 Ответить
Ага, начальник местной полиции сыну со службы квадрик принес поиграть, и случайно такой урожай увидел.
Да к гадалке не ходи - кто-то настучал.
показать весь комментарий
11.09.2020 15:23 Ответить
лучше бы нацполиция запускала дроны над сепаратистами на Донбассе. а так пригрелись с*ки в тылу и изображают видимость работы
показать весь комментарий
11.09.2020 15:50 Ответить
Полиция обнаружила спрятанную в лесу возле болота крупную плантацию конопли на Киевщине - Цензор.НЕТ 7959
показать весь комментарий
11.09.2020 11:19 Ответить
Нецензурне слово "рассійа" пишеться з малої літери
показать весь комментарий
11.09.2020 13:35 Ответить
Продавать теперь будут мусора
показать весь комментарий
11.09.2020 11:25 Ответить
Після експертизи поліція арештувала пластикові каністри і проводить допит.
показать весь комментарий
11.09.2020 11:27 Ответить
как мусора поняли, что конопля элитная? - небось "экспертизу" всем отделом проводили ... Микола, пиши: ..ха-ха-ха, .. пиши еліііііітнааааа, ха-ха-ха
показать весь комментарий
11.09.2020 11:29 Ответить
поки спалювали, ходили як їжаки в тумані... дим розвіяло, а туман- ніт!
показать весь комментарий
11.09.2020 16:26 Ответить
На киевщине всё элитное, даже конопля!
показать весь комментарий
11.09.2020 11:29 Ответить
"Злоумышленники продумали все до мелочей." Только с рюкзаковыми забыли поделиться.
показать весь комментарий
11.09.2020 11:29 Ответить
Ну что, синяки, торгуем?

Часы у тебя?

Ну что, по полтинничку теперь!

С тебя, гнида! С тебя, сказал!

А ты как думал?

Налоги! - Так ведь я ещё...

Товар конфискую!

Я ещё ничего не продал! - Конфискую!

Так, сынок, я, я, я... ещё ничего не продал. Я не продал ещё ничего!

Какая разница! Я сказал, конфискую!
показать весь комментарий
11.09.2020 15:53 Ответить
Сама садик я садила,
Сама буду поливать.
показать весь комментарий
11.09.2020 11:31 Ответить
от придурки... висади зілля хаотично в грунт і не докажеш, що то не дикі зарослі...
показать весь комментарий
11.09.2020 11:34 Ответить
До чого агрономія дойшла. Це ж вже пальми, а не конопля.
показать весь комментарий
11.09.2020 11:34 Ответить
Конопля і є дерево, просто йому вирости не дають.
показать весь комментарий
11.09.2020 11:37 Ответить
дерево на якому ростуть які плоди, жолуді, фіники чи сливи?
показать весь комментарий
11.09.2020 11:39 Ответить
Шишки
показать весь комментарий
11.09.2020 11:43 Ответить
Ніхто не знає, не встигають дозрівати.
показать весь комментарий
11.09.2020 11:43 Ответить
такі придурки як ти нічого не знають... коноплі дають насіння в оболонці.... з нього в старину навіть конопляне молоко робили.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:51 Ответить
Відсутність почуття гумору може бути одним з індикаторів небезпечної хвороби мозку - вчені.
показать весь комментарий
11.09.2020 14:15 Ответить
А почему не успевают? Потому что скуривают))
показать весь комментарий
11.09.2020 22:32 Ответить
Что ж они делают с коноплей? Она ж их потом убьёт...
показать весь комментарий
11.09.2020 11:35 Ответить
веревки крутят
показать весь комментарий
11.09.2020 13:01 Ответить
Заголовок української версії слід виправити: "... елітних конопель". Кожна мова має свої норми. "Елітная конопля" - це в Тамбовє.
показать весь комментарий
11.09.2020 11:36 Ответить
Классно . Теперь полиция ее же. И продаст 😁😁😁😁
показать весь комментарий
11.09.2020 11:36 Ответить
Чому "ліквідують" і знаходять все коли визріло?
показать весь комментарий
11.09.2020 11:38 Ответить
Шо это за сорт новый - элитная конопля, да и высокая очень, на техническую очень смахивает. Служил в Узбекистане и видел настоящий канабис(индийскую коноплю наркосодержащую), которая 1 метр высотой с бледно-зеленными листьями, так вот с момента цветения ни одна капля дождя не должна упасть на растение иначе оно превращается в пустой бурьян.
показать весь комментарий
11.09.2020 11:44 Ответить
они не пыльцу, а листья...
показать весь комментарий
11.09.2020 12:20 Ответить
вы видели индику, а это сатива.
показать весь комментарий
11.09.2020 15:21 Ответить
А шо это такое?
показать весь комментарий
11.09.2020 15:54 Ответить
Я и не думал, что она такая высокая растет.
показать весь комментарий
11.09.2020 11:44 Ответить
Да ещё и в канистрах...
показать весь комментарий
11.09.2020 11:51 Ответить
наверно поэтому она "элитная", обычную стригут коммунальщики газонокосилками
показать весь комментарий
13.09.2020 14:47 Ответить
В початковій школі ми вчили цю пісню. Досить таки двозначна. Хто додумався її дітям включити в програму в часи СРСР це ще та загадка.
Та внадився журавель, журавель
До бабиних конопель, конопель.

Таки, таки журавель,
Таки, таки цибатий,
Таки, таки носатий!
Таки, таки дибле,
Конопельки щипле.

Ой я тому журавлю, журавлю
Києм ноги переб'ю, переб'ю.

Оце тобі, журавель, журавель,
Щоб не займав конопель, конопель.
показать весь комментарий
11.09.2020 11:52 Ответить
Ще у 50-х роках коноплі вимочували в ставках і тіпали.
Одежинку робили.
Мама розказувала, що коли вимочували, рибка спливала.
показать весь комментарий
11.09.2020 12:47 Ответить
раньше она в каждом огороде росла, отец говорит, что ее перерабатывали как лен
показать весь комментарий
13.09.2020 11:16 Ответить
Когда-то и мак везде рос спокойно.
показать весь комментарий
13.09.2020 13:57 Ответить
долбодятлам делать нехер, бандитов ловите!
показать весь комментарий
11.09.2020 12:05 Ответить
Які бандити? Зараз погода гарна,в лісах комарів нема...Якраз ходити і шашлики жерти коноплю елітну шукати А похолодає,так знову перейдуть на проституцію і інтернет-порно. І так до пенсії. А бандити можуть по рилу набити.
показать весь комментарий
11.09.2020 13:18 Ответить
Каждое растение было высажено в отдельный горшок, за коноплей тщательно ухаживали. Источник: https://censor.net/ru/p3218727

Каждый куст произрастал в отдельной пластиковой емкости. Растения были аккуратно выставлены рядами со специальными опорами, которые удерживали их от падения во время сильного ветра. Источник: https://censor.net/ru/p3218727

ВАРВАРИ ! Люди стільки праці та любові вложили .
Та й на фотографіях видно !
А тут приходять менти та нищать усе ...
Бо ваша праця - суперечить законодавству ....
Щоб їм руки повідсихали ..., разом іншим місцем ..., та і самим законодавством
показать весь комментарий
11.09.2020 12:08 Ответить
Ломать - не строить, уничтожать то зачем, можно же использовать.... Не обязательно на наркотики.
показать весь комментарий
11.09.2020 12:16 Ответить
Треба кваліфіковано утилізувати: чи то попрясти, чи - скурити усім райвідділом.
показать весь комментарий
11.09.2020 14:44 Ответить
з голландськими колегами
показать весь комментарий
11.09.2020 16:34 Ответить
Я не в темі. Але зустрічав виважені думки, що вирощування для себе можна дозволити. Ціна зілля впаде в десятки раз. Специ стверджують, що згубний вплив на здоровья менший ніж у алкоголю.
показать весь комментарий
11.09.2020 12:17 Ответить
Ага, так и разрешат! Хотя действительно от конопли вред меньше, чем от водки.
показать весь комментарий
11.09.2020 15:27 Ответить
Водяра по воздействию на психику успешно соревнуется с героином!
По укурке еще никто никого не зарезал и не застрелил.
Легализовать надо однозначно!
показать весь комментарий
12.09.2020 18:05 Ответить
кокаин тоннами идет через границу,а травку лечебную рубят,падлы
показать весь комментарий
11.09.2020 12:43 Ответить
Лікувальна вона відносно. В Україні.
показать весь комментарий
11.09.2020 12:59 Ответить
Для зрения и психики - очень даже лечебная!
показать весь комментарий
12.09.2020 18:05 Ответить
Так вот он где сказочный лес. Неравнодушные люди озеленением занимались, а эти варвары пришли и все вырубали.
показать весь комментарий
11.09.2020 12:45 Ответить
Ууууу! Какое зло удумал умышленник!
А кнопочку "Нравится" почему-то никто и не нажал...
показать весь комментарий
11.09.2020 13:55 Ответить
У ВілаСквира горить плантація конопель. У ВілаВолодарка --- свято . Той дим їх накриває.
показать весь комментарий
11.09.2020 14:14 Ответить
Целая куча долбо...в за бюджетное немалое бабло занимается херней,. половина мира разрешила, еще треть декриминализовала траву. Насильников и убийц идите ловите, в том числе в своих собственных рядах, ну гигантское же количество ментов занято розысками тех, кто с ними не поделился и захотел прибыль с вырощенной марьиванны положить только в свой карман. Потом еще и садят этих растаманов в тюрягу и опять за бюджетное бабло кормят их. Вся **** страна знает что наркоторовля и ее крышевание это чисто ментовская тема, и сидит только тот, кто не делится бабками с наркоборцами. Ни одного лайка под новостью, а была бы возможность поставить "диз" ,напхали бы по самые помидоры..... Общество давно созрело для легалайза, не созрели менты, и их лобби в Раде, чтобы такой закон не вносился и не голосовался. Нормальные государства давно получают профит с продажи, весьма недурной, государства -дебилы, тратят весьма недурной бюждет на "борьбу". Осталось решить сколько еще лет мы будем дебилами.....
показать весь комментарий
11.09.2020 15:43 Ответить
Ви що хочете шоб було як тих бездуховних Голандіях з Чехіями - суцільні содоміти тільки те й роблять шо обколюються цією маріхуаною і ....
Приблизно так пояснять в телевізорі чому неможно.
показать весь комментарий
11.09.2020 15:51 Ответить
ось це багаття, в якому поліцаї знищували врожай - мені одному здалося, що там не 256 кущів коноплі, а максимум 3?
показать весь комментарий
11.09.2020 15:47 Ответить
ілітний бур'ян а не ганджубас, посів був для статистики , елітною є біла вдова Поліція ліквідувала на Київщині заховану в лісі біля болота велику плантацію елітних конопель - Цензор.НЕТ 1781
показать весь комментарий
11.09.2020 16:04 Ответить
Зеленых логотипов там небыло?
показать весь комментарий
11.09.2020 16:35 Ответить
суперпреступление века раскрыто ...
показать весь комментарий
11.09.2020 16:45 Ответить
Экспертизу хоть сделали на наличие алкалоидов, а то у технической конопли вообще-то их "0".
показать весь комментарий
11.09.2020 17:18 Ответить
о це досягнення!!! замість того аби зардників ловити, ці в кущах лазять за травкою. Якесь гівно ігрове взаконили, а коноплю не можуть. Ще пам`ятаю як ці херої людей за флешки та камери саджали...
показать весь комментарий
11.09.2020 20:04 Ответить
Сволочи
показать весь комментарий
11.09.2020 20:22 Ответить
Які витончені листочки!
показать весь комментарий
12.09.2020 11:43 Ответить
А выглядит и правда неплохо, весьма неплохо.. Я б заценил готовый продукт, вот прям без Б
показать весь комментарий
13.09.2020 03:51 Ответить
 
 