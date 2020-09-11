Полиция ликвидировала на Киевщине спрятанную в лесу возле болота крупную плантацию элитной конопли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Сквирском районе Киевской области полиция ликвидировала посев элитной конопли, который был спрятан в лесу возле болота.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Как сообщается, для выращивания конопли злоумышленники обустроили четыре участка в труднодоступной части лесного массива на территории сквирского леса. Каждое растение было высажено в отдельный горшок, за коноплей тщательно ухаживали. По ценам "черного рынка" стоимость готового нарковещества из обнаруженных растений превышает пять миллионов гривен.

Посевы с "наркосодержащих урожаем" в Сквирском районе обнаружили работник управления по борьбе с наркопреступностью (УБН) в Киевской области с привлечением работников Департамента патрульной полиции во время авиаразведки района.

"Участки с коноплей находились на значительном расстоянии от населенного пункта в труднодоступной и непроходимой части лесного массива. Злоумышленники продумали все до мелочей. Коноплю высадили рядом с болотом - там, где местные обычно не ходят. Каждый куст произрастал в отдельной пластиковой емкости. Растения были аккуратно выставлены рядами со специальными опорами, которые удерживали их от падения во время сильного ветра. Деревья и высокий камыш дополнительно скрывал посев от посторонних глаз", - отметил Александр Мельник, начальник управления по борьбе с наркопреступностью в Киевской области.

При осмотре плантации полицейские обнаружили хозяйственный инвентарь, поливалку, ведра и удобрения, которыми злоумышленник подпитывал растения. Всего правоохранители насчитали 258 кустов конопли. По ценам "черного рынка" стоимость изготовленной из них готовой наркотического вещества может превышать 5 млн гривен.

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По факту незаконного посева и выращивания растений конопли сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 310 Уголовного кодекса Украины. Отобранные с места происшествия образцы растений и другие вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертного исследования. Остальные наркосодержащие растения уничтожены.



Фото: сайт Нацполиции

Работники полиции проводят активные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления.