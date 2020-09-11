Полиция ликвидировала на Киевщине спрятанную в лесу возле болота крупную плантацию элитной конопли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Сквирском районе Киевской области полиция ликвидировала посев элитной конопли, который был спрятан в лесу возле болота.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Как сообщается, для выращивания конопли злоумышленники обустроили четыре участка в труднодоступной части лесного массива на территории сквирского леса. Каждое растение было высажено в отдельный горшок, за коноплей тщательно ухаживали. По ценам "черного рынка" стоимость готового нарковещества из обнаруженных растений превышает пять миллионов гривен.
Посевы с "наркосодержащих урожаем" в Сквирском районе обнаружили работник управления по борьбе с наркопреступностью (УБН) в Киевской области с привлечением работников Департамента патрульной полиции во время авиаразведки района.
"Участки с коноплей находились на значительном расстоянии от населенного пункта в труднодоступной и непроходимой части лесного массива. Злоумышленники продумали все до мелочей. Коноплю высадили рядом с болотом - там, где местные обычно не ходят. Каждый куст произрастал в отдельной пластиковой емкости. Растения были аккуратно выставлены рядами со специальными опорами, которые удерживали их от падения во время сильного ветра. Деревья и высокий камыш дополнительно скрывал посев от посторонних глаз", - отметил Александр Мельник, начальник управления по борьбе с наркопреступностью в Киевской области.
При осмотре плантации полицейские обнаружили хозяйственный инвентарь, поливалку, ведра и удобрения, которыми злоумышленник подпитывал растения. Всего правоохранители насчитали 258 кустов конопли. По ценам "черного рынка" стоимость изготовленной из них готовой наркотического вещества может превышать 5 млн гривен.
По факту незаконного посева и выращивания растений конопли сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 310 Уголовного кодекса Украины. Отобранные с места происшествия образцы растений и другие вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертного исследования. Остальные наркосодержащие растения уничтожены.
Работники полиции проводят активные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления.
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Да к гадалке не ходи - кто-то настучал.
Часы у тебя?
Ну что, по полтинничку теперь!
С тебя, гнида! С тебя, сказал!
А ты как думал?
Налоги! - Так ведь я ещё...
Товар конфискую!
Я ещё ничего не продал! - Конфискую!
Так, сынок, я, я, я... ещё ничего не продал. Я не продал ещё ничего!
Какая разница! Я сказал, конфискую!
Сама буду поливать.
Та внадився журавель, журавель
До бабиних конопель, конопель.
Таки, таки журавель,
Таки, таки цибатий,
Таки, таки носатий!
Таки, таки дибле,
Конопельки щипле.
Ой я тому журавлю, журавлю
Києм ноги переб'ю, переб'ю.
Оце тобі, журавель, журавель,
Щоб не займав конопель, конопель.
Одежинку робили.
Мама розказувала, що коли вимочували, рибка спливала.
шашлики жертиконоплю елітну шукати А похолодає,так знову перейдуть на проституцію і інтернет-порно. І так до пенсії. А бандити можуть по рилу набити.
Каждый куст произрастал в отдельной пластиковой емкости. Растения были аккуратно выставлены рядами со специальными опорами, которые удерживали их от падения во время сильного ветра. Источник: https://censor.net/ru/p3218727
ВАРВАРИ ! Люди стільки праці та любові вложили .
Та й на фотографіях видно !
А тут приходять менти та нищать усе ...
Бо ваша праця - суперечить законодавству ....
Щоб їм руки повідсихали ..., разом іншим місцем ..., та і самим законодавством
По укурке еще никто никого не зарезал и не застрелил.
Легализовать надо однозначно!
А кнопочку "Нравится" почему-то никто и не нажал...
Приблизно так пояснять в телевізорі чому неможно.