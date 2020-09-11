СБУ разоблачила на Полесской таможне схему ввоза импортных автомобилей с занижением цены: ущерб превышает 100 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Полесской таможни на организации коррупционной схемы при растаможивании автомобилей на сумму свыше 100 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники и следователи спецслужбы установили, что фигуранты организовали таможенное оформление транспортных средств со значительным занижением стоимости автомобилей. По предварительным оценкам, противоправная деятельность таможенников привела к нанесению ущерба государству на сумму около 103 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБ Украины провели 23 обыска на таможенных постах "Луцк", "Ровно", "Дубно", "Сарны" Полесской таможни и местах жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли хозяйственную документацию, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерную технику, подтверждающие незаконные сделки при таможенном оформлении автомобилей и нанесенные государственному бюджету убытки.







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Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.