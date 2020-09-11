СБУ разоблачила на Полесской таможне схему ввоза импортных автомобилей с занижением цены: ущерб превышает 100 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Полесской таможни на организации коррупционной схемы при растаможивании автомобилей на сумму свыше 100 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках начатого уголовного производства оперативники и следователи спецслужбы установили, что фигуранты организовали таможенное оформление транспортных средств со значительным занижением стоимости автомобилей. По предварительным оценкам, противоправная деятельность таможенников привела к нанесению ущерба государству на сумму около 103 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники СБ Украины провели 23 обыска на таможенных постах "Луцк", "Ровно", "Дубно", "Сарны" Полесской таможни и местах жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли хозяйственную документацию, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерную технику, подтверждающие незаконные сделки при таможенном оформлении автомобилей и нанесенные государственному бюджету убытки.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
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Отмечается, что сотрудники СБ Украины провели 23 обыска на таможенных постах "Луцк", "Ровно", "Дубно", "Сарны" Полесской таможни и местах жительства фигурантов делаИсточник: https://censor.net/ru/p3218739
Красная зона:COVID-19Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;город Самбор Львовской областии;города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;
А те що НЕ ПЛАТИТИ ПОДАТКИ ТА ДУРИТИ ДЕРЖАВУ ЦЕ ЗЛОЧИН.. вони і ґадки не мають