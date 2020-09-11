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СБУ разоблачила на Полесской таможне схему ввоза импортных автомобилей с занижением цены: ущерб превышает 100 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Полесской таможни на организации коррупционной схемы при растаможивании автомобилей на сумму свыше 100 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники и следователи спецслужбы установили, что фигуранты организовали таможенное оформление транспортных средств со значительным занижением стоимости автомобилей. По предварительным оценкам, противоправная деятельность таможенников привела к нанесению ущерба государству на сумму около 103 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБ Украины провели 23 обыска на таможенных постах "Луцк", "Ровно", "Дубно", "Сарны" Полесской таможни и местах жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли хозяйственную документацию, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерную технику, подтверждающие незаконные сделки при таможенном оформлении автомобилей и нанесенные государственному бюджету убытки.

СБУ разоблачила на Полесской таможне схему ввоза импортных автомобилей с занижением цены: ущерб превышает 100 млн 01
СБУ разоблачила на Полесской таможне схему ввоза импортных автомобилей с занижением цены: ущерб превышает 100 млн 02
СБУ разоблачила на Полесской таможне схему ввоза импортных автомобилей с занижением цены: ущерб превышает 100 млн 03

Смотрите также: ГБР на Одесчине разоблачило таможенников на вымогательстве $1,1 тыс. за ввоз автомобилей из ЕС. ФОТОрепортаж

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

растаможка (178) СБУ (19901) таможня (1959)


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Топ комментарии
+3
Когда СБУ начнет заниматься своими ПРЯМЫМИ обязанностями - ловлей кацапских шпионов и диверсантов?!!!
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11.09.2020 12:27
+3
"дикие поборы" - это налоги, которые платят ВО ВСЕХ цивилизованных странах.
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11.09.2020 12:32
+2
Как обьеденить Калаш и бизнес на евробляхах ...Или вы думаете что после рехформ стали брезговать в подкидывании оружия ,которое часто СБУ находит в посадках ,никто не находит а СБУ уже 6 лет подряд стабильно раз в месяц находит ...
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11.09.2020 12:08
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Правила форума Совет форумчан
Как быстро они возместят ущерб государству?
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11.09.2020 12:02 Ответить
та СКОРО... суд-конфіскація-КОМПЕНСАЦІЯ
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11.09.2020 12:30 Ответить
А восстановление в должности?
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11.09.2020 13:22 Ответить
і не мрій
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11.09.2020 15:39 Ответить
Как обьеденить Калаш и бизнес на евробляхах ...Или вы думаете что после рехформ стали брезговать в подкидывании оружия ,которое часто СБУ находит в посадках ,никто не находит а СБУ уже 6 лет подряд стабильно раз в месяц находит ...
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11.09.2020 12:08 Ответить
2 сентября около Верховной Рады представители общественной организации (ОО) "АвтоЕвроСила" организовали митинг. Участники требуют смягчить условия растаможки автомобилей на иностранной регистрации.

Отмечается, что сотрудники СБ Украины провели 23 обыска на таможенных постах "Луцк", "Ровно", "Дубно", "Сарны" Полесской таможни и местах жительства фигурантов делаИсточник: https://censor.net/ru/p3218739

Красная зона:COVID-19Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;город Самбор Львовской областии;города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;
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11.09.2020 12:24 Ответить
Почему ущерб?люди купили автомобили по нормальной цене без диких поборов,проигравшие тут только наши шустрые казнокрады,мимо их воровских рыл протекло меньше денег.
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11.09.2020 12:26 Ответить
"дикие поборы" - это налоги, которые платят ВО ВСЕХ цивилизованных странах.
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11.09.2020 12:32 Ответить
Налогами они только называются,это дикие поборы,большинство из которых приняты парламентом с дикими нарушениями, методом кнопкодавства,совсем не как цивилстранах.
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11.09.2020 12:36 Ответить
Когда СБУ начнет заниматься своими ПРЯМЫМИ обязанностями - ловлей кацапских шпионов и диверсантов?!!!
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11.09.2020 12:27 Ответить
І заскавчали гніди крімінальні Їм як не сплачувати податки за хабар так це й"харашо"
А те що НЕ ПЛАТИТИ ПОДАТКИ ТА ДУРИТИ ДЕРЖАВУ ЦЕ ЗЛОЧИН.. вони і ґадки не мають
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11.09.2020 12:34 Ответить
какое занижение, вы же за бляхеров
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13.09.2020 08:02 Ответить
 
 