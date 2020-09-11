Пограничники под Мариуполем обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчаткой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10 сентября оперативные сотрудники Донецкого пограничного отряда совместно с бойцами подразделения специального назначения Госпогранслужбы провели осмотр заброшенных домовладений в поселке Бердянское недалеко от Мариуполя. При осмотре полуразрушенного дома пограничники обнаружили тайник с боеприпасами и взрывоопасными веществами.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Всего правоохранители достали из тайника семьдесят пять снарядов калибра 30 мм, два патрона калибра 14,5-мм, более пятнадцати килограммов артиллерийского пороха, расфасованного в пакеты, килограммовое самодельное взрывное устройство и пятнадцать взрывателей к реактивным противотанковым гранатам.









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В Нацполиции по данному факту начали уголовное производство.

Продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства правонарушения.