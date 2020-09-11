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Пограничники под Мариуполем обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчаткой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10 сентября оперативные сотрудники Донецкого пограничного отряда совместно с бойцами подразделения специального назначения Госпогранслужбы провели осмотр заброшенных домовладений в поселке Бердянское недалеко от Мариуполя. При осмотре полуразрушенного дома пограничники обнаружили тайник с боеприпасами и взрывоопасными веществами.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Всего правоохранители достали из тайника семьдесят пять снарядов калибра 30 мм, два патрона калибра 14,5-мм, более пятнадцати килограммов артиллерийского пороха, расфасованного в пакеты, килограммовое самодельное взрывное устройство и пятнадцать взрывателей к реактивным противотанковым гранатам.

Пограничники под Мариуполем обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчаткой 01
Пограничники под Мариуполем обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчаткой 02
Пограничники под Мариуполем обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчаткой 03
Пограничники под Мариуполем обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчаткой 04

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В Нацполиции по данному факту начали уголовное производство.

Продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

взрывчатка (844) Госпогранслужба (6432) Донецкая область (9656) тайник (131)


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Вот тебе и "нечем воевать"...
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11.09.2020 13:56 Ответить
Слово "Схрон" характерне для рапортів НКВД.
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11.09.2020 14:48 Ответить
А хто його організува, невже сепари?
Не ти його робив, не тобі в нього й лізти.
Бовдури, все палять.
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11.09.2020 14:55 Ответить
 
 