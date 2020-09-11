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Самое крупное в Украине захоронение воинов УГА обнаружили в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Виннице обнаружили самое большое военное кладбище Украинской Галицкой Армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Facebook-странице Командования Воздушных Сил ВСУ.

Во время эпидемии тифа на этом кладбище были похоронены до 9 тысяч воинов. Эксперты предполагают, что это самое большое кладбище галицкой армии. К примеру, во Львове похоронено 728 воинов УГА.

Самое крупное в Украине захоронение воинов УГА обнаружили в Виннице 01
Самое крупное в Украине захоронение воинов УГА обнаружили в Виннице 02

"Это - уникальная экспедиция. Уже во время первого шурфования почвы мы обнаружили могилы. А за три дня работы наткнулись на десятки захоронений. Это и гробы, в которых, вероятно, хоронили старшин и офицеров, и массовые братские могилы, предполагаем, что в них похоронены рядовые стрельцы", - рассказал Святослав Шеремета, директор Мемориально-поискового центра "Доля".

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Самое крупное в Украине захоронение воинов УГА обнаружили в Виннице 03
Самое крупное в Украине захоронение воинов УГА обнаружили в Виннице 04

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После установления точных границ кладбища, есть несколько вариантов развития событий. Это - и проведение эксгумации и установления мемориального комплекса.

Винница (726) захоронения (219) кладбище (280) УНР (84)


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Топ комментарии
+13
От це ще чекає свого дослідника.
Армія УНР, що УГА, та й РПАУ, у великій міри потерпіли поразку від Россіі, маючи величезні втрати від тифу
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11.09.2020 15:34
+6
Без знання минулого немає майбутнього «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього», - казав колись видатний український поет Максим Рильський. І з класиком не посперечаєшся.
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11.09.2020 16:00
+5
А смысл выкапывать людей из могил, тревожить их души, покоились бы себе с миром? Или на том месте хотя построить ТРЦ или еще какую-то шнягу? В лесу например, мне кажется, лежать приятней чем на кладбище, где куча народу шныряет...
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11.09.2020 15:43
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От це ще чекає свого дослідника.
Армія УНР, що УГА, та й РПАУ, у великій міри потерпіли поразку від Россіі, маючи величезні втрати від тифу
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11.09.2020 15:34 Ответить
там Англия чет запретила медичку продавать, Румыния только чет рискнула и продавала. так шо те англии - говно, ну, после рашки вестимо
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11.09.2020 15:36 Ответить
Відомо що Московія століттями застосовувала чуму, тиф та інше у військових і політичних справах. Цьому вона навчилася у Орди будучи васалом.
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11.09.2020 16:38 Ответить
Как все просто !!!!
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11.09.2020 15:37 Ответить
А смысл выкапывать людей из могил, тревожить их души, покоились бы себе с миром? Или на том месте хотя построить ТРЦ или еще какую-то шнягу? В лесу например, мне кажется, лежать приятней чем на кладбище, где куча народу шныряет...
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11.09.2020 15:43 Ответить
Слово "обнаружили"- разве непонятно?
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11.09.2020 15:56 Ответить
Там и наткнулись-то потому, что дом будут строить. Но - немного в стороне построят. А 90% захоронений уходят под цеха военного завода, построенного при совдепии на костях. Скорее всего, между заводом и будущим домом со временем установят мемориал, а переносить останки не будут - смысл?
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11.09.2020 16:01 Ответить
якби подивився відео, то не молов би нісенітниць - ніхто не збирається їх викопувати - принаймі поки що. І то не ліс, а сквер і територія заводу Укроборонпрому - цвинтар потрібно розмітити і внести до кадастру, щоб заборонити там проведення будь-якого будівництва
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11.09.2020 16:17 Ответить
якби ж то йшлося де краще відпочивати: в затінку на лісовій галявині чи на підлозі біля Маккартні, то якось би вибрати можна...,а ось таке " В лесу например, мне кажется, лежать приятней чем на кладбище, где куча народу шныряет..." , то вище за моє розуміння - покладаюсь на Ваші знання)))))))))))))))))))))))))))))...
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11.09.2020 16:58 Ответить
Вообще-то, если чья-то душа "прибита" к его же могиле ... хотя можно и не продолжать фразу, а просто спросить: Кто считает, что его душе лучше быть на века в могиле?
И охочих, после такой постановки вопроса, 100% не найдётся.
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11.09.2020 17:52 Ответить
в чем смысл этих раскопок ?
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11.09.2020 15:54 Ответить
Без знання минулого немає майбутнього «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього», - казав колись видатний український поет Максим Рильський. І з класиком не посперечаєшся.
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11.09.2020 16:00 Ответить
Пам'ятаємо, пишаємося, спочивайте в мирі.
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11.09.2020 16:21 Ответить
Військовою авіацією УНР командував бувший підполковник авіації царської армії, командир повітряної оборони ставки Верховного головнокомандуючого імператора Миколи II в м. Могилеві, Генерал-хорунжий УНР, Віктор Павленко.
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11.09.2020 16:25 Ответить
Лежали себе то пускай лежали. Еще тифа нам не хватало. А по чему бандеровцы у нас в Виннице ? Ведь кругом пишут что они били в западном регионе .
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11.09.2020 16:50 Ответить
А як щодо "мізків"? Чи, як у мене вдома кажуть про подібних тобі, "Коли людям мізки роздавали, ти коників з гімна ліпив?...". Які "бандерівці" у 1919 році?!!!
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11.09.2020 21:07 Ответить
Нащо тривожити сон мертвих, не розумію! Дайте ім спокій! Що вам дасть ексгумація і перепоховання?Знесіть будівлі і паркани, огородіть місце поховання, розрівняйте ями і горби та поставте пам"ятник, щоб нащадки знали, що в цих могилах лежать героі,які пожертвували своім життям в боротьбі за незалежність Украіни. Беріть приклад з поляків. Вони не тривожать могили своіх воінів, а ставлять пам"ятники і пам"ятні знаки.
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11.09.2020 16:56 Ответить
Так ведь надо же выявить и установить границы захоронений, да и для истории пересчитать кол-во, чтобы не бекать-мекать рассуждая с высоких трибун о величине павших той поры.
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11.09.2020 17:59 Ответить
А ми, хлопці, як ті перла!
Заспіваєм "Ще не вмерла"!
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11.09.2020 23:06 Ответить
На этом месте надо поставить памятник.
За 2 месяца Галицкая армия и Армия УНР в результате эпидемии сократилась в несколько раз. Эпидемия была главной причиной поражения в войне за независимость.
Потери украинской армии оказались запредельными.
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12.09.2020 00:36 Ответить
 
 