Самое крупное в Украине захоронение воинов УГА обнаружили в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Виннице обнаружили самое большое военное кладбище Украинской Галицкой Армии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Facebook-странице Командования Воздушных Сил ВСУ.
Во время эпидемии тифа на этом кладбище были похоронены до 9 тысяч воинов. Эксперты предполагают, что это самое большое кладбище галицкой армии. К примеру, во Львове похоронено 728 воинов УГА.
"Это - уникальная экспедиция. Уже во время первого шурфования почвы мы обнаружили могилы. А за три дня работы наткнулись на десятки захоронений. Это и гробы, в которых, вероятно, хоронили старшин и офицеров, и массовые братские могилы, предполагаем, что в них похоронены рядовые стрельцы", - рассказал Святослав Шеремета, директор Мемориально-поискового центра "Доля".
После установления точных границ кладбища, есть несколько вариантов развития событий. Это - и проведение эксгумации и установления мемориального комплекса.
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И охочих, после такой постановки вопроса, 100% не найдётся.
Заспіваєм "Ще не вмерла"!
За 2 месяца Галицкая армия и Армия УНР в результате эпидемии сократилась в несколько раз. Эпидемия была главной причиной поражения в войне за независимость.
Потери украинской армии оказались запредельными.