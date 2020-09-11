ГБР в Харькове вручило подозрение полицейскому, вымогавшему 51 тыс. за возврат водительских прав. ФОТОрепортаж
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении дознавателю Шевченковского ОП ГУ Нацполиции в Харьковской области в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
По данным предварительного расследования, в июле 2020 сотрудники патрульной полиции Харькова изъяли у местной жительницы водительское удостоверение по факту якобы подделки документа. В дальнейшем в ходе расследования этого уголовного производства дознаватель предложил за 51 000 гривен вернуть удостоверение и закрыть уголовное производство, хотя женщина категорически отрицала факт подделки.
2 сентября 2020 уже под контролем правоохранителей пострадавшая передала полицейскому всю сумму неправомерной выгоды.
По месту жительства и работы подозреваемого прошли обыски, кроме того устанавливается причастность к совершению уголовного преступления других лиц.
В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль