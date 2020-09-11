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ГБР в Харькове вручило подозрение полицейскому, вымогавшему 51 тыс. за возврат водительских прав. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении дознавателю Шевченковского ОП ГУ Нацполиции в Харьковской области в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По данным предварительного расследования, в июле 2020 сотрудники патрульной полиции Харькова изъяли у местной жительницы водительское удостоверение по факту якобы подделки документа. В дальнейшем в ходе расследования этого уголовного производства дознаватель предложил за 51 000 гривен вернуть удостоверение и закрыть уголовное производство, хотя женщина категорически отрицала факт подделки.

2 сентября 2020 уже под контролем правоохранителей пострадавшая передала полицейскому всю сумму неправомерной выгоды.

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По месту жительства и работы подозреваемого прошли обыски, кроме того устанавливается причастность к совершению уголовного преступления других лиц.

ГБР в Харькове вручило подозрение полицейскому, вымогавшему 51 тыс. за возврат водительских прав 01
ГБР в Харькове вручило подозрение полицейскому, вымогавшему 51 тыс. за возврат водительских прав 02
ГБР в Харькове вручило подозрение полицейскому, вымогавшему 51 тыс. за возврат водительских прав 03
ГБР в Харькове вручило подозрение полицейскому, вымогавшему 51 тыс. за возврат водительских прав 04
ГБР в Харькове вручило подозрение полицейскому, вымогавшему 51 тыс. за возврат водительских прав 05
ГБР в Харькове вручило подозрение полицейскому, вымогавшему 51 тыс. за возврат водительских прав 06
ГБР в Харькове вручило подозрение полицейскому, вымогавшему 51 тыс. за возврат водительских прав 07

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

взятка (6165) Нацполиция (16485) Харьков (7507) Харьковщина (5577) ГБР (2999)


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Глупый и жадный , наверное .
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11.09.2020 17:16 Ответить
Сказочний долбіооб. За таку послугу нормальна поляна в ресторані, чи кілька торб бухла з закускою на весь кабінет або пару соток зелених.
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11.09.2020 17:55 Ответить
Что это за прикол? Неужели полицейские не знают, как выглядит водительское удостоверение? по ходу, нужно закрыть и тех пид*рков, кто у барышни водительское удостоверение изъял. Полицейские - это служащие, нанятые за деньги граждан - плательщиков налогов, которые должны защищать, а не кошмарить граждан.
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11.09.2020 19:29 Ответить
Звичайний Харківський Поліціянт який не дав керівництву хабаря
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11.09.2020 21:18 Ответить
 
 