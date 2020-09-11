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Контрабандисты пытались квадрокоптером переправить в Венгрию 1400 пачек сигарет, - пограничники. ФОТОрепортаж

"Доставку" пытались организовать из села Галабор, расположенного в 1 км от границы. При виде пограничников контрабандисты сбежали, бросив сигареты, квадрокоптер, ноутбук и автомобиль "Жигули".

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Правоохранители застали на горячем контрабандистов, которые как раз собирались переправить в соседнюю Венгрию упаковки с сигаретами с помощью мощного квадрокоптера. Поняв, что их незаконная деятельность разоблачена, злоумышленники скрылись, бросив автомобиль "ВАЗ 2107" украинской регистрации, квадрокоптер, ноутбук, пульт управления и пакеты с 1400 пачками сигарет", - сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли все обнаруженное и сейчас разыскивают злоумышленников.

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Контрабандисты пытались квадрокоптером переправить в Венгрию 1400 пачек сигарет, - пограничники 01Контрабандисты пытались квадрокоптером переправить в Венгрию 1400 пачек сигарет, - пограничники 02Контрабандисты пытались квадрокоптером переправить в Венгрию 1400 пачек сигарет, - пограничники 03Контрабандисты пытались квадрокоптером переправить в Венгрию 1400 пачек сигарет, - пограничники 04
Контрабандисты пытались квадрокоптером переправить в Венгрию 1400 пачек сигарет, - пограничники 05


Контрабандисты пытались квадрокоптером переправить в Венгрию 1400 пачек сигарет, - пограничники 06

Автор: 

Госпогранслужба (6458) контрабанда (2409) дроны (3961) Закарпатская область (2587)


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А что,зелёный "гавнокомандующий" не запретил контрабандистам пользоваться беспилотниками,как запретил ВСУ?
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11.09.2020 17:11 Ответить
І не заробили і на гроші влетіли...Хто ж так організовує переправку? Якісь НУБи ,а не контрабандисти. ЗЕ-виборці мабуть.
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11.09.2020 17:21 Ответить
Навар на сигаретах 300 % ...
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11.09.2020 17:28 Ответить
Напевне новачки, дилетанти, молоді рагулики з села. Карантин, в бурси не ходять, наслухались старших пацанів і вуйків. Замість "Бон аква" пасував би "Спрайт", бо його пє верблюд.
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11.09.2020 17:45 Ответить
Беспилотник надо получше, в форм-факторе самолета. Тогда его можно будет запускать не возле самой границы а километров за 50 от нее.
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11.09.2020 17:51 Ответить
Погранцы, скорее всего, на авто, а эти сбежали пешком. Надо авакову пересадить их на предметы, похожие на лошадей.
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11.09.2020 17:52 Ответить
Должны же люди как то кормить свои семьи,все достойные места на таможнях,прокуратурах,полициях,банках и прочих взяточных налоговых-держпрацях заняты и дорого продаются.
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11.09.2020 19:15 Ответить
На ослах треба перевозити. Осли розумні, їм досить один раз дорогу показати і вони самі потім підуть хоч вдень, хоч вночі.
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11.09.2020 20:00 Ответить
 
 