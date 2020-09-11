Контрабандисты пытались квадрокоптером переправить в Венгрию 1400 пачек сигарет, - пограничники. ФОТОрепортаж

"Доставку" пытались организовать из села Галабор, расположенного в 1 км от границы. При виде пограничников контрабандисты сбежали, бросив сигареты, квадрокоптер, ноутбук и автомобиль "Жигули".

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Правоохранители застали на горячем контрабандистов, которые как раз собирались переправить в соседнюю Венгрию упаковки с сигаретами с помощью мощного квадрокоптера. Поняв, что их незаконная деятельность разоблачена, злоумышленники скрылись, бросив автомобиль "ВАЗ 2107" украинской регистрации, квадрокоптер, ноутбук, пульт управления и пакеты с 1400 пачками сигарет", - сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли все обнаруженное и сейчас разыскивают злоумышленников.

Также на Цензор.НЕТ: 112 кг кокаина стоимостью 17 млн долларов обнаружили в прибывшем в Одессу контейнере с бананами, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж









