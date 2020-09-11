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Антитеррористические учения прошли в Мариуполе: предотвращали "диверсию" и "захват судна". ФОТОрепортаж

В районе проведения операции Объединенных сил Координационная группа Антитеррористического центра провела двухдневные антитеррористические учения. Их заключительная фаза прошла в морской акватории Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Тренировка проходила на нескольких стратегических объектах города. Бойцы отработали совместные действия по нейтрализации "преступников", которые по легенде учений планировали диверсию в городе и захват судна в Мариупольском морском порту.

Участие в учениях приняли представители региональных подразделений Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.

Антитеррористические учения прошли в Мариуполе: предотвращали диверсию и захват судна 01
Антитеррористические учения прошли в Мариуполе: предотвращали диверсию и захват судна 02
Антитеррористические учения прошли в Мариуполе: предотвращали диверсию и захват судна 03
Антитеррористические учения прошли в Мариуполе: предотвращали диверсию и захват судна 04

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Мариуполь (5717) СБУ (19920) военные учения (3458)


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Коли кацапы снова попрут. Эти снова станут им помогать. В чем смысл учений если те кто должен противодействовать врагу им же помогает
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11.09.2020 17:38 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !
Антитеррористические учения прошли в Мариуполе: предотвращали "диверсию" и "захват судна" - Цензор.НЕТ 6989
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11.09.2020 17:39 Ответить
Антитеррористические учения это полезно, в каждой области бы так. Мариуполь должен быть закрыт наглухо для русскомирной дичи, однако не слышу работы по городской власти, которая в 2014 тихонько, как крысы, сидела, ничего не делала и ждала когда "зелёные человечки" зайдут. У них всё там нормально, мэрия и горсовет?
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11.09.2020 17:41 Ответить
 
 