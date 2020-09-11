Антитеррористические учения прошли в Мариуполе: предотвращали "диверсию" и "захват судна". ФОТОрепортаж
В районе проведения операции Объединенных сил Координационная группа Антитеррористического центра провела двухдневные антитеррористические учения. Их заключительная фаза прошла в морской акватории Мариуполя.
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Тренировка проходила на нескольких стратегических объектах города. Бойцы отработали совместные действия по нейтрализации "преступников", которые по легенде учений планировали диверсию в городе и захват судна в Мариупольском морском порту.
Участие в учениях приняли представители региональных подразделений Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.
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