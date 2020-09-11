Жители села в Ивано-Франковской области перекрывали дорогу, чтобы не присоединяться к ОТГ. ФОТО

Жители села Боднарь Калушского района Ивано-Франковской области перекрыли дорогу, требуя отменить решение ОГА о присоединении их села к Калушской ОТГ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Участники акции протеста хотят образовать свою собственную общину - Боднаревскую. Кроме Боднаря, в нее могло бы выйти село Репьянка. Но комиссия ОГА решила, что такая община будет несостоятельной.

"В 2015 году были какие-то решения, и до сегодняшнего дня их нам не показали. Их, фактически, нет, потому что на наши запросы область сказала, что нет такого. Хотя они обязаны были и консультации делать, и многое другое. Подали в суд, потому что сказали автоматом, мы уже в Калуше. Ну как автоматом? Это же не камень бросить в огород", - рассказал участник акции протеста Петр Бажанский.

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Через несколько часов к участникам акции приехали представители ОГА. Заместитель начальника управления децентрализации Любовь Остапьяк объяснила людям, что методика создания ОТГ за пять лет изменилась.

"Мы ищем документы 2015 года. Тогда была одна методика: не надо было решений сельских советов. Районные администрации делали свои видения с перспективным планом разделения района на несколько общин. В соответствии с этим в Калушском районе и образовались три общины. Первая из них - еще в 2015 году. Так кто с тех пор запрещал образоваться?", - обратилась Остапьяк к протестующим.

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По словам представителей ОГА, жители Боднаря слишком подали документы для образования отдельной ОТГ. Селяне не согласны с чиновниками. И если им не дадут образовать свою ОТГ, обещают перекрыть дорогу на круглые сутки.







