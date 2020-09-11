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Жители села в Ивано-Франковской области перекрывали дорогу, чтобы не присоединяться к ОТГ. ФОТО

Жители села Боднарь Калушского района Ивано-Франковской области перекрыли дорогу, требуя отменить решение ОГА о присоединении их села к Калушской ОТГ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Участники акции протеста хотят образовать свою собственную общину - Боднаревскую. Кроме Боднаря, в нее могло бы выйти село Репьянка. Но комиссия ОГА решила, что такая община будет несостоятельной.

"В 2015 году были какие-то решения, и до сегодняшнего дня их нам не показали. Их, фактически, нет, потому что на наши запросы область сказала, что нет такого. Хотя они обязаны были и консультации делать, и многое другое. Подали в суд, потому что сказали автоматом, мы уже в Калуше. Ну как автоматом? Это же не камень бросить в огород", - рассказал участник акции протеста Петр Бажанский.

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Через несколько часов к участникам акции приехали представители ОГА. Заместитель начальника управления децентрализации Любовь Остапьяк объяснила людям, что методика создания ОТГ за пять лет изменилась.

"Мы ищем документы 2015 года. Тогда была одна методика: не надо было решений сельских советов. Районные администрации делали свои видения с перспективным планом разделения района на несколько общин. В соответствии с этим в Калушском районе и образовались три общины. Первая из них - еще в 2015 году. Так кто с тех пор запрещал образоваться?", - обратилась Остапьяк к протестующим.

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По словам представителей ОГА, жители Боднаря слишком подали документы для образования отдельной ОТГ. Селяне не согласны с чиновниками. И если им не дадут образовать свою ОТГ, обещают перекрыть дорогу на круглые сутки.

Жители села в Ивано-Франковской области перекрывали дорогу, чтобы не присоединяться к ОТГ 01
Жители села в Ивано-Франковской области перекрывали дорогу, чтобы не присоединяться к ОТГ 02
Жители села в Ивано-Франковской области перекрывали дорогу, чтобы не присоединяться к ОТГ 03
Жители села в Ивано-Франковской области перекрывали дорогу, чтобы не присоединяться к ОТГ 04

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дороги (2512) протест (5858) Ивано-Франковская область (923) ОТГ (117)


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Топ комментарии
+4
Цензор !!!! Не наймайте неуків !!! = "села Боднарь Калушского района Ивано-Франковской области" Источник: https://censor.net/ru/p3218842
Повинно бути так = Бо́днарів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Калуського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківської області . Село розташоване вздовж жвавої автотраси Н 10 національного значення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9 Стрий - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Івано-Франківськ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96 Чернівці - пропускний пункт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E) Мамалига .
Схоже що ту акцію замутив сільський голова, мобілізував завжди "прєданний до гроба" електорат пенсіонерів з безграмотними плакатами на підручних матеріалах. Молодь хоче до м.Івано-Франківська - це транспорт, медицина, навчання.
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11.09.2020 19:04
+3
. ЗАМІСТЬ ДОБРОВІЛЬНОГО об"єднання Громадян - як Конституційне ПРАВО ... здійснюють ДИКУ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ПРИМУСОВО .. Ви що творите ? .. руйнуєте Україну ..спочатку мають бути ПРОГОЛОСОВАНІ зміни до Конституції України ... ШАНОВНІ і Дорогі ...форсоване виконання плану ліквідації адміністративно-територіального устрою України як невід'ємної складової її конституційного ладу - НЕ ПРОЙДЕ .. за топтання Конституції України БУДЕТЕ притягнуті до Суду Людського і Божого ...
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11.09.2020 21:28
+2
Краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти. Це про банду зеленськийх при владі.
Поки це сволота не буде відірвана від державного корита, не буде спокою для людей.
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11.09.2020 18:56
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Правила форума Совет форумчан
Краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти. Це про банду зеленськийх при владі.
Поки це сволота не буде відірвана від державного корита, не буде спокою для людей.
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11.09.2020 18:56 Ответить
Цензор !!!! Не наймайте неуків !!! = "села Боднарь Калушского района Ивано-Франковской области" Источник: https://censor.net/ru/p3218842
Повинно бути так = Бо́днарів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Калуського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківської області . Село розташоване вздовж жвавої автотраси Н 10 національного значення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9 Стрий - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Івано-Франківськ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96 Чернівці - пропускний пункт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E) Мамалига .
Схоже що ту акцію замутив сільський голова, мобілізував завжди "прєданний до гроба" електорат пенсіонерів з безграмотними плакатами на підручних матеріалах. Молодь хоче до м.Івано-Франківська - це транспорт, медицина, навчання.
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11.09.2020 19:04 Ответить
вот "постачальників" газа без труб хз откуда и хз где с виртуальной доставкой за миллионы км, при наличии только листочков бумаги (те хоть с печатью?) - меняй как хочешь, главное бабло плати (кому и за что? и чем они отличаются - жадностью?). а вот отг с реальными людьми, перекрытием дорог и (неужели прям вечным?) сельским головой - только раз куда кому нужно прилепить и больше никуда... крепостное право?
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11.09.2020 21:39 Ответить
Развелось сепаратистов. Больших и маленьких.
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11.09.2020 19:59 Ответить
Що таке ОТГ ? Жодного пояснення. Я собі знаю а ви собі думайте.
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11.09.2020 20:15 Ответить
Калхоз по старому.
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11.09.2020 20:18 Ответить
. ЗАМІСТЬ ДОБРОВІЛЬНОГО об"єднання Громадян - як Конституційне ПРАВО ... здійснюють ДИКУ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ПРИМУСОВО .. Ви що творите ? .. руйнуєте Україну ..спочатку мають бути ПРОГОЛОСОВАНІ зміни до Конституції України ... ШАНОВНІ і Дорогі ...форсоване виконання плану ліквідації адміністративно-територіального устрою України як невід'ємної складової її конституційного ладу - НЕ ПРОЙДЕ .. за топтання Конституції України БУДЕТЕ притягнуті до Суду Людського і Божого ...
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11.09.2020 21:28 Ответить
народ совсем за идиотов держат... а ведь 21 век.
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11.09.2020 21:32 Ответить
Уголовники. Это 279-я статья УК. Почему их не пакуют и не отправляют в сизо?
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11.09.2020 23:48 Ответить
біда з обмеженими, невже й плакат без помилки написати нікому? Кров до мозку перекрийте... ви ж ним не користуєтесь?
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12.09.2020 09:54 Ответить
Сподіваюсь мешканці села Боднарів, а також села Ріп'янка зрозуміли, що не можна давати на місцевих виборах жодного голосу слугам урода?
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12.09.2020 10:00 Ответить
 
 