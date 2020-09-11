Совместное инспектирование, кровавый таракан, концерт для путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Зе!Новые лица
Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова представила нового замгенпрокурора Якубовского, который работает юристом у Медведчука: "Он усилит наши профессиональные ряды". ФОТОрепортаж
Совместное инспектирование
Читайте на "Цензор.НЕТ": Инспекция позиций ВСУ в районе поселка Шумы временно отменяется, - источник в Офисе президента
Читайте на "Цензор.НЕТ": "На 7-м году войны договориться о совместном патрулировании с боевиками, это как на 7-м году изнасилований договориться с насильником о совместном походе к психологу", - "слуга народа" Наталуха
Коалиция
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кум Путина Медведчук на своих телеканалах требует посадить Порошенко и Турчинова. ВИДЕО
Сюр ... але саме так воно виглядає
Логично...
Штирлиц был близок к провалу
Правильный финал
Президентские страсти
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой"
Кровавый таракан
Концерт для путина
Велике добудівництво
Ты только жди...
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Там багато ще є чого, але вся Україна дізналась, що Пєця - російський шпигун під час Іловайська. Як Пєця з незворушливим спокоєм відправив дві тисячі найбільш мотивованих бійців на гарантований розстріл і смерть, треба було бачити на параді.
Ну а тролю "владиславу" буде рошенка. Обов'язково буде.
І давай ти не будеш писати херню по типу "вся Україна дізналась...". Це прийом настільки дешевий, що вже ніде не проходить.
"Всі на цензорі знають, що сулима іван є зрадником України, і є штатним ботом ЮВТ, що є соратницею та подругою Коломойського".
Так де докази того, що Порох шпигун нарасєї?)))
Рано или поздно мы придем к осознанию, что Минские соглашения были гениальным решением Порошенко, которое с одной стороны дало нам возможность выиграть время на восстановление армии, с другой - мы их и не собирались выполнять.
Богдан в интервью Гордону четко сказал - Россия продержится в нынешних условиях максимум еще 3 года. Затем - экономический крах.
Порошенко не хватило нескольких лет…
Украинцы выбрали того, кто пообещал им «просто перестать стрелять
Приближается время, когда украинцы убедятся наконец-то, что не существует выхода иного, чем найденный Порошенко - коалиция союзников и санкционное давление, параллельно с развитием войска.
Доречі достатніх свідоцтв російської військової присутності на Донбасі Пєця в Гаагу так і не надав. Захід ввів санкції скоріше за власної ініциативи, попри зростаючий відсоток торгових відносин України і Росії.
Твоя брехня може пройти лише там, де люди не мають доступу до інформації.
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Впоследствии он стал самым молодым следователем по особо важным делам в украинской прокуратуре.
В Генеральной прокуратуре он занимал должности от следователя до начальника следственного отдела.
В 2014 году был инициатором воссоздания системы военных прокуратур.
Работал в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры, был заместителем Главного военного прокурора, военным прокурором Южного региона Украины.
В 2014-2015 годах непосредственно выполнял задачи в зоне проведения антитеррористической операции.
Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
В 2015 году ему присвоено воинское звание "генерал-майор юстиции".
С 2018 по 2020 годы продолжил военную службу в одной из украинских спецслужб.
Петя Пятый Якубовскому звание генерала дал, орден вручил и ЧЕМ он свиноферме теперь не угодил?
Петя не может предателя награждать, или МОЖЕТ?
У тебя мозгов нет, только рефлексы. Увидишь что то на свою свиноматку, сразу рефлекс срабатывает кучу наложить, даже не понимая что там написано.
Це говорить про те, що соє-гетьман набрав кацапів