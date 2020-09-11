Совместное инспектирование, кровавый таракан, концерт для путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зе!Новые лица

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова представила нового замгенпрокурора Якубовского, который работает юристом у Медведчука: "Он усилит наши профессиональные ряды". ФОТОрепортаж

Совместное инспектирование

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инспекция позиций ВСУ в районе поселка Шумы временно отменяется, - источник в Офисе президента

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На 7-м году войны договориться о совместном патрулировании с боевиками, это как на 7-м году изнасилований договориться с насильником о совместном походе к психологу", - "слуга народа" Наталуха

Коалиция

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кум Путина Медведчук на своих телеканалах требует посадить Порошенко и Турчинова. ВИДЕО

Сюр ... але саме так воно виглядає

Логично...

Штирлиц был близок к провалу

Правильный финал





Президентские страсти

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой"

Кровавый таракан

Концерт для путина

Велике добудівництво

Ты только жди...

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