Журналист "Схем" Ткач: Неизвестные проникли на опечатанный чердак моего дома, над квартирой был шум. ФОТО
Журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач заявил, что этой ночью кто-то проник на чердак его дома, а над самой квартирой слышался шум.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Около двух ночи я вернулся с работы. Когда стоял на кухне у окна услышал у себя над головой шум на чердаке. Вышел во двор чтобы контролировать выходы из четырех подъездов ведущих на чердак. Вызвал полицию. Люки на чердак были опечатаны скотчем в рамках уголовного производства. Полиция обнаружила сорванные "пломбы" в одном из подъездов и сейчас осматривает чердак", - сообщил Ткач.
Ранее Ткач заявлял об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома. После этого в Броварах у подъезда его дома неизвестные подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".
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Так що вибач, кицю, мені до сраки.
раньше чувствовали себя востребованными политическими киллерами, денег на это давали. а щас никому не нужны и внимание нужно привлекать хоть как
Ещё бывают домовички, лешие, баба Яга, кашей бессмертный и Зеленский с ермаком.
А к ткачу могла забежать ещё и белочка.
То там ПетуШария в очко два черножопых баловали.