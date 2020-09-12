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Журналист "Схем" Ткач: Неизвестные проникли на опечатанный чердак моего дома, над квартирой был шум. ФОТО

Журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач заявил, что этой ночью кто-то проник на чердак его дома, а над самой квартирой слышался шум.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Около двух ночи я вернулся с работы. Когда стоял на кухне у окна услышал у себя над головой шум на чердаке. Вышел во двор чтобы контролировать выходы из четырех подъездов ведущих на чердак. Вызвал полицию. Люки на чердак были опечатаны скотчем в рамках уголовного производства. Полиция обнаружила сорванные "пломбы" в одном из подъездов и сейчас осматривает чердак", - сообщил Ткач.

Читайте также: Сегодня, на десятый день, Нацполиция и СБУ придут осмотреть мою квартиру на предмет "прослушки". А можно было не ждать, когда сожгут машину? - журналист Ткач

Журналист Схем Ткач: Неизвестные проникли на опечатанный чердак моего дома, над квартирой был шум 01
Журналист Схем Ткач: Неизвестные проникли на опечатанный чердак моего дома, над квартирой был шум 02

Ранее Ткач заявлял об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома. После этого в Броварах у подъезда его дома неизвестные подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Журналист Схем Ткач: Неизвестные проникли на опечатанный чердак моего дома, над квартирой был шум 03

журналистика (3301) прослушка (348) Ткач Михаил (134)


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Топ комментарии
+12
Міша, ти істерив через звернення Порошенка до твоєї колеги ;Дорогенька;, але із задоволенням заковтнув ;Тупая Овца; від Слуґі народа Бужанського.
Так що вибач, кицю, мені до сраки.
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12.09.2020 09:49
+9
Кловун президент це як наркоман у тюремній камері - нікому спокою не буде.
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12.09.2020 09:44
+8
за что боролся на то и напоролся. наслаждайся результатом своей деятельности
раньше чувствовали себя востребованными политическими киллерами, денег на это давали. а щас никому не нужны и внимание нужно привлекать хоть как
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12.09.2020 09:56
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Борьба за право установить прослушку.
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12.09.2020 09:43 Ответить
неиЗвЕстные ?..
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12.09.2020 10:38 Ответить
Кловун президент це як наркоман у тюремній камері - нікому спокою не буде.
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12.09.2020 09:44 Ответить
Это вам не на Мародёра делать материал
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12.09.2020 09:44 Ответить
ЗЕ не мародер?
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12.09.2020 09:48 Ответить
Паранойя звичайна.

Журналист "Схем" Ткач: Неизвестные проникли на опечатанный чердак моего дома, над квартирой был шум - Цензор.НЕТ 502
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12.09.2020 09:48 Ответить
это абынепорох гуляет
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12.09.2020 09:49 Ответить
Міша, ти істерив через звернення Порошенка до твоєї колеги ;Дорогенька;, але із задоволенням заковтнув ;Тупая Овца; від Слуґі народа Бужанського.
Так що вибач, кицю, мені до сраки.
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12.09.2020 09:49 Ответить
Это были мыши, пардон, крисы.
Журналист "Схем" Ткач: Неизвестные проникли на опечатанный чердак моего дома, над квартирой был шум - Цензор.НЕТ 5207
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12.09.2020 09:51 Ответить
В цій хрущовці є хоч горище, а я бачив хрущовку взагалі без нього. Плити стелі верхнього поверху це вже плити даху.
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12.09.2020 09:51 Ответить
Влітку на верхньому поверсі пекло.
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12.09.2020 11:44 Ответить
"чердак его дома"
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12.09.2020 09:56 Ответить
за что боролся на то и напоролся. наслаждайся результатом своей деятельности
раньше чувствовали себя востребованными политическими киллерами, денег на это давали. а щас никому не нужны и внимание нужно привлекать хоть как
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12.09.2020 09:56 Ответить
лучше б разобрался со схемой проводки под люком...
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12.09.2020 09:57 Ответить
То жесть от "проффесиАналов".
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12.09.2020 10:08 Ответить
И что, у нас каждый день лазят, то пацаны то бомжи.
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12.09.2020 10:04 Ответить
может, просто у чердака его дома крыша ехать начала? потому и шум. )
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12.09.2020 10:05 Ответить
То был барабашка.
Ещё бывают домовички, лешие, баба Яга, кашей бессмертный и Зеленский с ермаком.
А к ткачу могла забежать ещё и белочка.
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12.09.2020 10:11 Ответить
Ще мерівпопенс із зонтом на мосту.
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12.09.2020 10:13 Ответить
Що, так допестівся, що "свої" почали "розробляти"? Може то торчок малолітній курнути тихенько хотів.
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12.09.2020 10:12 Ответить
#томушонемародьор
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12.09.2020 10:12 Ответить
Скоро не прослушку будешь искать ,а нору куда бы спрятаться ,это тебе не ПОрошенко ,брехню за деньги без наказано писать,эти взялись за вас писюнов ,так что скоро ,схемы про себя выдумывать будете под их диктовку.Продажные писюны.
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12.09.2020 10:17 Ответить
То там не то шо вы подумали!
То там ПетуШария в очко два черножопых баловали.
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12.09.2020 10:18 Ответить
Хочете співчуття і підтримки? Починайте працювати. Не мочити, задля рейтингу, а правду. Факти. Не боячись наслідків. Вперед.
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12.09.2020 10:37 Ответить
Юлька Тімошенчиха шарилась? З готелю на Карпатах заїхала? Вирішила походити, послідкувати за Ткачом, як він слідкував за нею? Бо Юлька не хоче продавати землю Соросу, а Ткач у Сороса в підніжках. Нафіга Ткачу Україна? Ткач дозволяє її з молотка запустити. У нього буде все гаразд і без українців в Україні.
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12.09.2020 10:58 Ответить
Бомжи? Белочка? Паранойя?
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12.09.2020 11:05 Ответить
Вопрос из зала: "Схемы" оснащены подсматривающей аппаратурой и что, трудно видеоаппаратуру у Ткача установить? Или будете ждать, когда "новичок" впрыснут? Лучше менять квартиру.
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12.09.2020 11:09 Ответить
У них хватает ресурсов круглосуточно следить за всеми ключевыми фигурами государства, включая президента Украины, а за чердаком своего спикера не могут. Похоже у парня проблемы с чердаком на голове.
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12.09.2020 11:27 Ответить
То Саак. Дахи і стрихи вотчина карлсона.
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12.09.2020 12:28 Ответить
У страху очі великі. Може то бомжі пробирались, бо ночі вже холодні стали. А Ткачу можна лише поспівчувати. При Порошенку відчувши свою безкарність, тільки ледачий із журналістської братії не пинав Порошенка. Усі скопом допомогли Блазню, щоб через рік, власної тіні лякатись.
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12.09.2020 13:30 Ответить
Портнов и Татров, помощники гауляйтера Украины Ермака-Козыря, гадят.
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12.09.2020 17:08 Ответить
 
 