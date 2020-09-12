Журналист "Схем" Ткач: Неизвестные проникли на опечатанный чердак моего дома, над квартирой был шум. ФОТО

Журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач заявил, что этой ночью кто-то проник на чердак его дома, а над самой квартирой слышался шум.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Около двух ночи я вернулся с работы. Когда стоял на кухне у окна услышал у себя над головой шум на чердаке. Вышел во двор чтобы контролировать выходы из четырех подъездов ведущих на чердак. Вызвал полицию. Люки на чердак были опечатаны скотчем в рамках уголовного производства. Полиция обнаружила сорванные "пломбы" в одном из подъездов и сейчас осматривает чердак", - сообщил Ткач.

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Ранее Ткач заявлял об обнаружении признаков прослушивающего устройства у себя дома. После этого в Броварах у подъезда его дома неизвестные подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".