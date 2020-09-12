Памятную доску санинструктору Ирине Шевченко, погибшей при обстреле наемников РФ под Водяным, открыли на Херсонщине. ФОТО

В четверг, 10 сентября, в селе Дарьевка Белозерского района Херсонской области, во дворе Дарьевской школы имени Андрея Шульги состоялось торжественное открытие мемориальной доски Ирине Шевченко (позывной Бешеная), сержанту, санитарному инструктору медицинского пункта батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая погибла 01.07.2019 года в районе села Водяное Волновахского района Донецкой области. в санитарный автомобиль, направлявшийся на эвакуацию раненого, попала противотанковая управляемая ракета наемников РФ. Водитель Сергей Майборода погиб сразу, Ирина Шевченко получила тяжелые ранения и ожоги, была эвакуирована в больницу города Мариуполь, где умерла в тот же день.

Об этом говорится на сайте "Суспильного", сообщает Цензор.НЕТ.

"Она была первым медицинским работником, который был на "нуле" в горячий момент. Она не смогла усидеть. Как землячку, взял на себя ответственность и взял к себе на позицию. Была веселая. Подразделение всегда было сыто. Не знали, что такое сухпай. Всегда был борщ, всегда было вкусно. Как женщина, гоняла как мать и из других подразделений приходили и знали, что Викторовна - просто Викторовна. Это был символ нашего батальона. Так он и остался. Она в 16-м году вытаскивала меня, и ребят вытаскивала. И меня настояла в госпиталь отправила. Многих ребят спасла. Всегда рвалась в самое пекло. Только успевали прикрывать", - вспоминает бывший командир десантно-штурмового отделения десантно-штурмового батальона 36-й бригады морской пехоты Андрей Ярковый.

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В Дарьевской школе Ирина Шевченко училась с 1977 по 1987 год. Владимир Коваленко 35 лет преподает здесь физкультуру. Его первый урок был в 7-м классе, где училась Ирина.

"Она была спортивная, ответственная, честная. Очень любила спорт и детей. Во всех соревнованиях, которые у нас были, а у нас их было много. Хотя была и маленькая, толстенькая, но была ловкая и находчивая", - рассказал Коваленко.

Ирина Шевченко состояла в Херсонской самообороне, впоследствии перешла в сектор медицинского обеспечения, который стал волонтерским отрядом "Влад". В 2015 году подписала контракт и попала в зону боевых действий.

Похоронена 3 июля 2019 года на Аллее Славы кладбища Геологов города Херсона. У нее осталась сестра.







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Указом Президента Украины № 578/2016 от 29 декабря 2016 года "за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга" Ирина Шевченко награждена орденом "За мужество" III степени.

Указом Президента Украины № 625/2019 от 23 августа 2019 года "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" Шевченко также награждена орденом "За мужество" II степени (посмертно).