Мемориальную доску пулеметчику НГУ Сергею Михальчуку, погибшему при обстреле оккупантов на Светлодарской дуге, открыли на Харьковщине. ФОТОрепортаж

10 сентября в селе Великие Проходы Дергачевского района Харьковской области во дворе коммунального учреждения "Великопроходовский лицей" состоялось торжественное открытие мемориальной доски Сергею Михальчуку (позывной Миха), 1998 года рождения, сержанту, старшему пулеметчику бронеавтомобиля 2-го взвода разведки специального назначения роты специального назначения 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, погибшего 14.12.2019 года в районе пгт Новолуганское Бахмутского района Донецкой области во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ на Светлодарской дуге. При разрыве трех мин Михальчук прикрыл своим телом побратима, а сам получил смертельные ранения.

Об этом говорится на фейсбук-странице Великопроходовского лицея, сообщает Цензор.НЕТ.

"Низкий поклон и слова искренней благодарности Наталье Ивановне Михальчук за настоящего сына, патриота своего государства, который стоял на страже Свободы и Независимости и самоотверженно боролся за Украину", - отмечается в сообщении.











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Сергей Михальчук похоронен 18 декабря 2019 на Аллее Славы 18-го кладбища г. Харькова. У него остались родители, трое братьев и трое сестер.

Указом Президента Украины №111/2020 от 25 марта 2020 года "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" Сергею Михальчуку присвоено звание "Герой Украины" (посмертно).