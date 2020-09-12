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Мемориальную доску пулеметчику НГУ Сергею Михальчуку, погибшему при обстреле оккупантов на Светлодарской дуге, открыли на Харьковщине. ФОТОрепортаж

10 сентября в селе Великие Проходы Дергачевского района Харьковской области во дворе коммунального учреждения "Великопроходовский лицей" состоялось торжественное открытие мемориальной доски Сергею Михальчуку (позывной Миха), 1998 года рождения, сержанту, старшему пулеметчику бронеавтомобиля 2-го взвода разведки специального назначения роты специального назначения 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, погибшего 14.12.2019 года в районе пгт Новолуганское Бахмутского района Донецкой области во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ на Светлодарской дуге. При разрыве трех мин Михальчук прикрыл своим телом побратима, а сам получил смертельные ранения.

Об этом говорится на фейсбук-странице Великопроходовского лицея, сообщает Цензор.НЕТ.

"Низкий поклон и слова искренней благодарности Наталье Ивановне Михальчук за настоящего сына, патриота своего государства, который стоял на страже Свободы и Независимости и самоотверженно боролся за Украину", - отмечается в сообщении.

Мемориальную доску пулеметчику НГУ Сергею Михальчуку, погибшему при обстреле оккупантов на Светлодарской дуге, открыли на Харьковщине 01
Мемориальную доску пулеметчику НГУ Сергею Михальчуку, погибшему при обстреле оккупантов на Светлодарской дуге, открыли на Харьковщине 02
Мемориальную доску пулеметчику НГУ Сергею Михальчуку, погибшему при обстреле оккупантов на Светлодарской дуге, открыли на Харьковщине 03
Мемориальную доску пулеметчику НГУ Сергею Михальчуку, погибшему при обстреле оккупантов на Светлодарской дуге, открыли на Харьковщине 04
Мемориальную доску пулеметчику НГУ Сергею Михальчуку, погибшему при обстреле оккупантов на Светлодарской дуге, открыли на Харьковщине 05

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Сергей Михальчук похоронен 18 декабря 2019 на Аллее Славы 18-го кладбища г. Харькова. У него остались родители, трое братьев и трое сестер.

Указом Президента Украины №111/2020 от 25 марта 2020 года "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" Сергею Михальчуку присвоено звание "Герой Украины" (посмертно).

Харьковщина (5577) мемориальная доска (219) Национальная гвардия (2131) Ян Осока (1501)


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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ ! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!
Мемориальную доску пулеметчику НГУ Сергею Михальчуку, погибшему при обстреле оккупантов на Светлодарской дуге, открыли на Харьковщине - Цензор.НЕТ 7064

пам"ятаємо...
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12.09.2020 14:07 Ответить
Герої не вмирають! Світла пам'ять всім , хто загинув, захищаючи Україну! Слава нації! Смерть ворогам!
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12.09.2020 14:15 Ответить
Спи спокійно синку, земля тобі пухом.
Всі хлопці, мужі, жінки, дівчата, які віддали своє життя за любов до нашої країни, за нас, вони зараз біля Господа в раю.
А ми назавжди збережемо про них пам'ять в історії України.
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!!!!
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12.09.2020 14:37 Ответить
Мемориальную доску пулеметчику НГУ Сергею Михальчуку, погибшему при обстреле оккупантов на Светлодарской дуге, открыли на Харьковщине - Цензор.НЕТ 8448
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12.09.2020 14:39 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮМеморіальну дошку кулеметникові НГУ Сергію Михальчуку, загиблому під час обстрілу окупантів на Світлодарській дузі, відкрили на Харківщині - Цензор.НЕТ 4041
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12.09.2020 15:19 Ответить
Слава Герою-кулеметнику.
Він захищав усю Харківщину, щоб там не було ХНР.
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12.09.2020 23:50 Ответить
 
 