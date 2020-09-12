Мужчина подорвался на самодельной взрывчатке, идя по улице в Днепре. ФОТО
В Днепре мужчина подорвался на самодельном взрывном устройстве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, взрыв произошел 11 сентября около 21:00, когда пострадавший шел по улице.
В результате 37-летний местный житель получил травмы рук и ног, с которыми был госпитализирован в больницу.
Предварительно, сдетонировало самодельное взрывное устройство на основе гранаты "РГД-5".
На место происшествия выезжали полицейские следственно-оперативной группы и взрывотехники.
По данному факту следователями полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полиция принимает меры для установления личности злоумышленника и всех обстоятельств происшествия.
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