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Мужчина подорвался на самодельной взрывчатке, идя по улице в Днепре. ФОТО

В Днепре мужчина подорвался на самодельном взрывном устройстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, взрыв произошел 11 сентября около 21:00, когда пострадавший шел по улице.

В результате 37-летний местный житель получил травмы рук и ног, с которыми был госпитализирован в больницу.

Предварительно, сдетонировало самодельное взрывное устройство на основе гранаты "РГД-5".

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На место происшествия выезжали полицейские следственно-оперативной группы и взрывотехники.

По данному факту следователями полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полиция принимает меры для установления личности злоумышленника и всех обстоятельств происшествия.

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Мужчина подорвался на самодельной взрывчатке, идя по улице в Днепре 01
Мужчина подорвался на самодельной взрывчатке, идя по улице в Днепре 02

взрывчатка (844) Днепр (4426) Нацполиция (16492)


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Топ комментарии
+5
взрыв РГД-5 это уже хулиганство... неприцельное, несистемное хулиганство... А мужика просто резко ухудшилось здоровье.
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12.09.2020 15:46
+5
атамстил за поруганную матрьошку...
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12.09.2020 15:58
+5
Вообще-то это уже терроризм, а не хулиганство, пора все называть своими именами.
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12.09.2020 16:05
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взрыв РГД-5 это уже хулиганство... неприцельное, несистемное хулиганство... А мужика просто резко ухудшилось здоровье.
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12.09.2020 15:46 Ответить
А в Миколая Коперника погіршилося здоров'я внаслідок підвищення температури тіла. А в Марії-Антуанети порушився кровообіг у судинах голови.
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12.09.2020 23:39 Ответить
растяжка что ли?
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12.09.2020 15:47 Ответить
Работал сепар местного разлива,коих в Днепре тысячи.
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12.09.2020 15:52 Ответить
атамстил за поруганную матрьошку...
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12.09.2020 15:58 Ответить
Вообще-то это уже терроризм, а не хулиганство, пора все называть своими именами.
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12.09.2020 16:05 Ответить
дыхнул перегаром на гранатку - она и бахнула.
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12.09.2020 16:12 Ответить
это "перемерие" переместилось уже вглубь тыла
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12.09.2020 16:41 Ответить
Чоловік підірвався на саморобній вибухівці, йдучи вулицею Дніпра - Цензор.НЕТ 9165
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12.09.2020 17:11 Ответить
Поедьте в больницу и спросите,как его зовут.Принимают они меня для установления личности...
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12.09.2020 17:25 Ответить
Меры...
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12.09.2020 17:30 Ответить
Статья написана малограмотным человеком...
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12.09.2020 17:53 Ответить
Как на той стороне. Хлопок неустановленой хлопушки.
Истинное хулиганство.
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12.09.2020 19:40 Ответить
Какое на хрен хулиганство, это прямое покушение на жизнь, а хулиганство может быть только для лохов!
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12.09.2020 20:04 Ответить
Не писал ли взорванный человек комментарии против Зеленского на цензоре?
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12.09.2020 21:47 Ответить
 
 