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Полицейский на BMW протаранил ограждение и повис на заборе в Черновцах. ФОТО

Сотрудник полиции был не при исполнении служебных обязанностей. Проходить тест на алкогольное опьянение он отказался.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Сотрудник полиции не справился с управлением, наехал на светофор и протаранил забор.

За рулем был 31-летний сотрудник одного из территориальных отделений ГУНП в Черновицкой области. Полиция начала служебное расследование.

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"По результатам служебного расследования будет дана оценка действиям полицейского. В случае подтверждения причастности полицейского к ДТП, будет принято решение о его безальтернативное увольнения из рядов полиции", - сообщили в отделе коммуникации.

Полицейский на BMW протаранил ограждение и повис на заборе в Черновцах 01
Фото: УНИАН
 
Полицейский на BMW протаранил ограждение и повис на заборе в Черновцах 02
Фото: УНИАН
 
Полицейский на BMW протаранил ограждение и повис на заборе в Черновцах 03
Фото: УНИАН
 

Автор: 

ДТП (7677) Нацполиция (16492) Черновцы (677)


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Топ комментарии
+28
бмв літають, але низенько низенько...
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12.09.2020 16:03
+14
"В случае подтверждения причастности полицейского к ДТП, будет принято решение о его безальтернативное увольнения из рядов полиции", - сообщили в отделе коммуникации.

...
Агов! Редактори! Ви хоч перевіряєте текст після гугл транслейту?
Це ж філологічні борошна таке читати!
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12.09.2020 16:45
+13
Так он же уволился год назад.. Или два? Суки.
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12.09.2020 16:04
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Страница 2 из 2
Изетта - исключение из модельного ряда БМВ. В послевоенное время у немцем были деньги только на такое авто. Как говорится - "На безбабье и рыба раком"😉.
Но в этих старых, маленьких машинках есть что-то притягательное. Они какие-то душевные...
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12.09.2020 19:39 Ответить
Полицейский, на автомобиле своей бабушки.
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12.09.2020 17:28 Ответить
У меня питания с каких пор в нашем законе стало наказание уволить с полиции?
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12.09.2020 17:43 Ответить
Павел,какое наказание предлагаешь лично ты?Водила был не на службе и не в мундире,никого не убил Слава Богу.Забор и дом отремонтирует без напоминаний.Страховая компания "поможет" с машиной.И да,увольнение с "хлебного" места в Черновцах,где граница,контрабанда,крупнейший базар,это наказание...
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12.09.2020 18:26 Ответить
Это все путин виноват и евробляхеры...
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12.09.2020 17:58 Ответить
п если єто действительно евробляха-отморозишься?
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12.09.2020 18:38 Ответить
В случае подтверждения причастности полицейского к ДТП

а ведь, далеко не факт, что причастность подтвердится. Придет следствие к выводу, что ДТП было совершено "неустановленым лицом" и мусора полицейского увольнять не нужно, и бабушка забор как-нибудь сама поправит
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12.09.2020 18:08 Ответить
Да, бабушка сама и забор поправит, и машину отремонтирует, и еще штраф заплатит что забор не той высоты возвела.
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12.09.2020 20:02 Ответить
Никакого подтверждения причастности не будет, он сидел на заднем сидении, автомобиль двигался сам, такие случаи не единичны
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12.09.2020 18:23 Ответить
хорошо,мля
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12.09.2020 18:36 Ответить
Судячи по траєкторії - це не водій, це пілот! Судячи по авто - заможній, судячі по інформації - керівник, судячі по небажанню проходження тесту - пьяний, сумуючи все, що зараз відбувається у поліції - дитячі пустощі, зрозуміють та вибачать...
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12.09.2020 18:40 Ответить
Поліцейський на BMW протаранив огорожу та повис на паркані в Чернівцях - Цензор.НЕТ 8298
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12.09.2020 18:43 Ответить
Непонятен сам физический процесс напрыгивания на забор.. Полицейский не виноват. Наверное кто то на дороге поставил передвижной трамплин, а потом его убрал.
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12.09.2020 19:14 Ответить
Помню свои детские шалости, ночью через дорогу от столба к столбу натягивали нитку. В свете фар, тень от нитки водителям казалась толстым тросом. Они от неожиданности резко тормозили и вылетали в кювет.
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12.09.2020 19:19 Ответить
Ну молодец, умница...
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22.10.2020 19:21 Ответить
Это я и сам знаю.
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24.10.2020 20:38 Ответить
А ему не говорили что он не Бэтмен ! А просто идиот..
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12.09.2020 19:24 Ответить
Ай,маладес,****.
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12.09.2020 20:14 Ответить
Поліцейський на BMW протаранив огорожу та повис на паркані в Чернівцях - Цензор.НЕТ 367 эх, ему бы на вираж уйти...
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12.09.2020 20:21 Ответить
Забор жалко.
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12.09.2020 20:25 Ответить
А в этой новости прекрасно всё!
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12.09.2020 20:51 Ответить
хотел увековечить себя как памятник, но **** живой остался.
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12.09.2020 21:17 Ответить
МЕНТАМИ не народжуються
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12.09.2020 22:10 Ответить
Шумахєр!
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12.09.2020 23:57 Ответить
Дивно, чому ще ніхто не виклав фотку, де на паркані вісить расп'ятий мальчік в трусіках. По сюжету ж підходить.
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13.09.2020 00:00 Ответить
и ту пеною монтажною згвалтовану..
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13.09.2020 00:04 Ответить
Можна зробити світлиноропуху (кац. "фотожабу") з тією страшною шаболдою і підписом "сама видела - бендеры мальчика-полицейского в машине распяли на заборе"
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13.09.2020 05:05 Ответить
BMW - АКРОБАТ, КРАСОТА - ПТИЧКА НА ЗАБОРЕ!!!
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13.09.2020 12:02 Ответить
то лансер
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13.09.2020 13:09 Ответить
а голливуд таоке только рисовать умеет. Черновцы - родина супермэнов и летающих бумеров
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13.09.2020 14:25 Ответить
Дякую за фото
Не зовсім зрозумів , як машина може так літати , але красиво
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13.09.2020 19:48 Ответить
Как видно, идиотов и пьяниц тоже полно в полиции, это заслуга Авакьяна.
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22.10.2020 19:28 Ответить
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