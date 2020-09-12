Полицейский на BMW протаранил ограждение и повис на заборе в Черновцах. ФОТО
Сотрудник полиции был не при исполнении служебных обязанностей. Проходить тест на алкогольное опьянение он отказался.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Сотрудник полиции не справился с управлением, наехал на светофор и протаранил забор.
За рулем был 31-летний сотрудник одного из территориальных отделений ГУНП в Черновицкой области. Полиция начала служебное расследование.
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"По результатам служебного расследования будет дана оценка действиям полицейского. В случае подтверждения причастности полицейского к ДТП, будет принято решение о его безальтернативное увольнения из рядов полиции", - сообщили в отделе коммуникации.
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Но в этих старых, маленьких машинках есть что-то притягательное. Они какие-то душевные...
а ведь, далеко не факт, что причастность подтвердится. Придет следствие к выводу, что ДТП было совершено "неустановленым лицом" и
мусораполицейского увольнять не нужно, и бабушка забор как-нибудь сама поправит
Не зовсім зрозумів , як машина може так літати , але красиво