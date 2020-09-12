Полицейский на BMW протаранил ограждение и повис на заборе в Черновцах. ФОТО

Сотрудник полиции был не при исполнении служебных обязанностей. Проходить тест на алкогольное опьянение он отказался.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Сотрудник полиции не справился с управлением, наехал на светофор и протаранил забор.

За рулем был 31-летний сотрудник одного из территориальных отделений ГУНП в Черновицкой области. Полиция начала служебное расследование.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Масштабное ДТП на Киевщине: число жертв возросло до шести человек, трое в очень тяжелом состоянии. ВИДЕО

"По результатам служебного расследования будет дана оценка действиям полицейского. В случае подтверждения причастности полицейского к ДТП, будет принято решение о его безальтернативное увольнения из рядов полиции", - сообщили в отделе коммуникации.