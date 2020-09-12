За сутки открыто два уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА
За прошедшие сутки в полицию поступило 35 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 171 сообщение, связанное с избирательным процессом.
В Киеве зарегистрировано 31 сообщение, 26 - в Донецкой области, 16 - в Днепропетровской, 13 - в Луганской, по 11 - в Волынской и Кировоградской, по 10 - в Сумской и Херсонской, 7 - в Полтавской, 5 - в Одесской, по 4 - в Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской и Львовской, по 3 - в Житомирской, Запорожской и Черниговской, по 2 - в Винницкой и Черновицкой, по одному - в Николаевской и Харьковской областях.
В основном сообщения связанные с подкупом избирателей (29), нарушением порядка ведения агитации (28) и порчей агитационных материалов (12).
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о двух уголовных правонарушениях - в Винницкой и Киевской областях.
Всего с начала избирательного процесса полицейские начали 17 уголовных производств. Из них 13 - связаны с нарушением избирательного законодательства.
Также полицейские составили три протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.
Напомним, 5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс местных выборов - 2020. День голосования - 25 октября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это реальное нарушение
Аваков , не спи
ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ
ничего нового...
В Кривом Роге народный депутат Юрий Корявченков, более известный в народе, как Юзик из «Квартала 95» вышел к митингующим шахтерам и их семьям. Представитель фракции «Слуга народа» в ВР вышел к возмущенным людям, но … что-то пошло не так.
Здание администрации Криворожского железорудного комбината в Кривом Роге окружили митингующие. На месте событий появились автомобильные шины. Ситуация накалена до предела. Уже несколько дней под землей остаются шахтеры четырех шахт предприятия. Люди отказываются подниматься на поверхность, требуют выплаты своих тяжким трудом заработанных денег за несколько месяцев.
Поговорить с народом решился народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков. Большой и грозный Юзик, который так умело десятилетиями смешил украинцев с экранов телевизоров и со сцены концертных залов, взял в руки микрофон. Однако, все что он сумел сказать в поддержку возмущенного социальной и экономической несправедливостью народа, это: «Продолжаются переговоры, люди из шахт приехали сюда, я не участник стороны переговоров»
Правда, перед этим Юзик поинтересовался у народа, кто инициатор митинга. На что услышал ответ, что инициаторами в данном случае являют все. После прозвучала еще одна фраза, которая, вероятно, и выбила Юрия Корявченкова из колеи. "Люди сидят в шахтах, а вы договориться не можете!" - урезонили нардепа криворожцы.
В то же время, стоит отметить, что ситуация начала приобретать угрожающий оборот, собравшиеся становятся все более обозленными. Они не понимают, почему за столько дней руководство предприятия и власти страны не способны решить проблему с выплатой зарплат шахтерам.
На помощь растерявшемуся Юзику к протестующим вышел председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
«Там продолжаются переговоры. Сложно все. Туда делегировали именно таких, у которых эмоции накипели. Мы должны выслушать каждого. Мне даже стыдно слушать то, что в такой большой компании рабочие рассказывают, что инструмент, шланги они покупают из своей зарплаты. Мы это сейчас слушаем. С полным терпением это происходит», - рассказал Волынец собравшимся.
Отметим, что с начала сентября 2020 года шахты Кривого Рога начали объявлять подземный протест. На поверхность отказываются подниматься 393 шахтера Криворожского железорудного комбината. В связи с чем, более недели простаивают шахты «Гвардейская», «Терновская», «Батькивщина», «Октябрьская». Коллеги и семьи протестующих горняков поддерживают их на поверхности. У администрации комбината появились шины и палатки....