За сутки открыто два уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки в полицию поступило 35 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 171 сообщение, связанное с избирательным процессом.

В Киеве зарегистрировано 31 сообщение, 26 - в Донецкой области, 16 - в Днепропетровской, 13 - в Луганской, по 11 - в Волынской и Кировоградской, по 10 - в Сумской и Херсонской, 7 - в Полтавской, 5 - в Одесской, по 4 - в Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской и Львовской, по 3 - в Житомирской, Запорожской и Черниговской, по 2 - в Винницкой и Черновицкой, по одному - в Николаевской и Харьковской областях.

В основном сообщения связанные с подкупом избирателей (29), нарушением порядка ведения агитации (28) и порчей агитационных материалов (12).

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В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о двух уголовных правонарушениях - в Винницкой и Киевской областях.

Всего с начала избирательного процесса полицейские начали 17 уголовных производств. Из них 13 - связаны с нарушением избирательного законодательства.

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Также полицейские составили три протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, 5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс местных выборов - 2020. День голосования - 25 октября.