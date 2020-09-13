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СБУ в зоне ООС разоблачила производство элитного каннабиса: изъято "товара" на 4,5 млн грн. ФОТО

СБУ в зоне ООС разоблачила производство элитного каннабиса: изъято

В районе проведения операции Объединенных сил сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили нарколаборатории с полным циклом выращивания и обработки элитных сортов марихуаны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, наркобизнес организовали двое жителей Луганщины, один из которых - бывший боец одного из добровольческих батальонов. Подпольные плантации располагались на территории их домохозяйств в Приволье и Золотом. Наркотики выращивались в теплицах методом гидропоники, их обрабатывали и фасовали для сбыта заказчикам из Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей. Клиентов подыскивали через интернет, наркотическую продукцию доставляли по почте или через курьеров.

Обоих злоумышленников правоохранители задержали в нарколабораториях при подготовке к реализации "товара".

Смотрите также: В Херсоне у двух местных "наркоплантаторов" изъято канабиса на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

СБУ в зоне ООС разоблачила производство элитного каннабиса: изъято товара на 4,5 млн грн 01
СБУ в зоне ООС разоблачила производство элитного каннабиса: изъято товара на 4,5 млн грн 02

В ходе проведения обысков оперативники изъяли оборудование для выращивания наркосодержащих растений, более тысячи саженцев, 10 килограммов посевного материала, полторы сотни кустов конопли и уже подготовленный к сбыту "товар". Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет 4,5 млн грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2. ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса, задержанным сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также: Скрытую плантацию конопли из 1700 кустов на 40 млн грн обнаружили на Одесчине. ФОТО

Продолжается досудебное следствие.

Разоблачение наркодельцов проводилось совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

конопля (133) наркотики (2148) СБУ (19928) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+24
А чому сбу не виловлює зрадників держави ?
Канабісом може і поліція займатись.
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13.09.2020 08:45
+19
не тем СБУ в зоне ООС занимается
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13.09.2020 08:42
+12
Гля как СБУ опустили после провала с вагнеровцами ...Сидят траву перебирают ...пху
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13.09.2020 08:52
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не тем СБУ в зоне ООС занимается
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13.09.2020 08:42 Ответить
Так еще проститутки есть,ими надо заняться.
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13.09.2020 08:49 Ответить
А на нейтральной полосе цветы , необычайной красоты ! ......((
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13.09.2020 09:18 Ответить
Что в итоге, наркопроизводителей нужно отпускать? Или отпустить только того, что в добробате был?
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13.09.2020 14:53 Ответить
А чому сбу не виловлює зрадників держави ?
Канабісом може і поліція займатись.
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13.09.2020 08:45 Ответить
Они конкурентов давят.
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13.09.2020 08:48 Ответить
Т.зв. президент займається заторами, контррозвідка ганяється за маріхуаною. Зелень працюйе.
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13.09.2020 08:50 Ответить
какая разница ! ))) ??
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13.09.2020 09:16 Ответить
Скажете таке, а раптом зрадник виявиться неадекватом і зачіску попортить СоБіУшнику.
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13.09.2020 10:24 Ответить
Тем более у них уже все и отработан весь цикл до конечного потребителя.
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13.09.2020 10:32 Ответить
Каннабис всем нужен, не токо шахтерам и волонтерам...
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13.09.2020 08:48 Ответить
С каннабисом, как с песней по жизни - он нам и строить личное счастье и пережить дебилов у власти помогает!
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13.09.2020 08:49 Ответить
Ну вот люди гербарии выращивали на экспорт , создали высокорентабельное производство , а тут на тебе приехали конкуренты и все поломали.
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13.09.2020 08:50 Ответить
Стоимость товара определяют путем продажи на вторичном рынке?
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13.09.2020 08:52 Ответить
Вот так, друзья мои....
В жизни и преступник может оказаться патриотом Украины, и ветеран АТО - преступником....
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13.09.2020 08:52 Ответить
Гля как СБУ опустили после провала с вагнеровцами ...Сидят траву перебирают ...пху
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13.09.2020 08:52 Ответить
А кто фуры на вес тогда проверяет? Не СБУ!? Непорядок!У меня в парадной кто-то насцал, кто за это возьмётся!
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13.09.2020 10:05 Ответить
Деньги не пахнут.
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13.09.2020 10:34 Ответить
СБУ стабильно раз месяц схрон оружия находит в посадках ,одного и того же каждый раз...
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13.09.2020 08:57 Ответить
И лицо закрывает, чтобы не видели, что один и тот же.
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13.09.2020 09:08 Ответить
Більше Зелене Гавно в Золоте не приїде.
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13.09.2020 09:02 Ответить
"СБУ в зоне ООС разоблачила производство элитного каннабиса: изъято "товара" на 4,5 млн грн." - и отправлено в ОП.
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13.09.2020 09:03 Ответить
элитного)))))
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13.09.2020 09:17 Ответить
для илиты
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13.09.2020 09:46 Ответить
Так он же вроде на коксе!? Или вы про подчинённых?)))
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13.09.2020 10:06 Ответить
Я так зрозумів, що СБУ не дождалось Клоуна, і вирішили написати "отчёт об очередной успешно проделанной работе". От мені інтересно - яким чином канабіс впливає на безпеку України, що цим під час війни має займатися ціла СБУ?
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13.09.2020 09:06 Ответить
Клоун этот год, без марафета не выжевет
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13.09.2020 09:49 Ответить
куда увезут элитный)))) канабис? где его будут хранить как вещдок?))) и как долго? ))))
потом какой-то бурьян спалят привселюдно и скажут - уничтожили ? )))))
и элита получила элитный и лохторат не понял, что легализировали "изъятое" )))))
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13.09.2020 09:20 Ответить
Надо срочно отправить его на экспертизу.
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13.09.2020 09:49 Ответить
в охфис преЗЕдента? )))
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13.09.2020 10:11 Ответить
Підє дим з труби, усі подумають що папу переобрали.
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13.09.2020 10:26 Ответить
ні... навряд... подумають що знову "пихнув-курнув" (мать до виступу готується))))
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13.09.2020 10:31 Ответить
Тіпа вдохновєніє посєтіло?
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13.09.2020 10:35 Ответить
Я могу проверить, элитный от простого точно отличу😁 Главное, пре экспертизе, ненакурится в хлам🤔
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13.09.2020 10:13 Ответить
Состояние в хлам это отличительный знак качества.
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13.09.2020 10:20 Ответить
Злі ви. Чому тільки наркота та проституція? Ось ще одна сфера впливу СБУ.https://agravery.com/uk/posts/show/sbu-kontroluvatime-vagu-vantazivok
СБУ контролюватиме вагу вантажівок - Agravery.com

Ну не дерьмака ж з зеленським, та всією ригівсько- кацапською владою, ловити?
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13.09.2020 09:47 Ответить
они петьку из рыговских не могут никак поймать, а ты предлагаешь петькину смену ловить, смена только начала....
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13.09.2020 13:53 Ответить
Та ти сьо? Сказати що планувало?
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13.09.2020 15:05 Ответить
Интересно,а в вологде гонджибас вызревает?
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13.09.2020 10:01 Ответить
Вологде где где(с)? Не вызревает, поэтому на москву самолётами завозят, аж с Аргентины🙄
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13.09.2020 10:17 Ответить
У цензорят якщо коноплі, то виключно елітні.
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13.09.2020 10:10 Ответить
Когда будете уничтожать, дождитесь ветра за поребрик, может нанюхаются и перестреляют друг друга, нашим Воинам меньше работы будет.
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13.09.2020 10:23 Ответить
***
в Вилларибо снова день не задался - спалили два стога элитной конопли.
зато в деревне Виллабаджо опять праздник - ветер дует в их сторону.
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13.09.2020 10:29 Ответить
Чуть безопасность Украины не пострадала из-за этой растишки... Хорошо что вовремя сработала служба безопасности Украины, а так бы все..капут..
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13.09.2020 10:30 Ответить
ошибочка вышла, это сотрудники фирмы "СБУт",
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13.09.2020 10:37 Ответить
А когда будет "конопляное перемирие"?))
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13.09.2020 11:16 Ответить
а как они отличают элитный от простого?
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13.09.2020 11:20 Ответить
Елітний для "представників еліти", а простий для простих громадян.
СБУ хвилюючись за "еліту" , перекрила канал не сертификованної дурі, а "сертифікат" частка не мала від прибутку.
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13.09.2020 11:38 Ответить
Я не про те. Вони самі пробували, чи їм надавали єкспертний висновок місцеві планокури?
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13.09.2020 14:14 Ответить
А хіба в компетенції СБУ контроль за не законний обіг наркотиків?
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13.09.2020 11:41 Ответить
Даавно падазреаал шо 23%% Ылита не толька шакалад курит..
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13.09.2020 11:43 Ответить
Ты если и дальше будешь жрать с жареной картошкой, то шо обычно в Азии курят - биполярное расстройство головного мозга обеспечено.
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13.09.2020 12:24 Ответить
Вам с Опасной Зоны виднее))
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13.09.2020 12:25 Ответить
А ви пане маєте звичку шоколад курити, а не їсти? Чи ви 23% тримаєте за дурнів? Їжте шоколад - це вам не зашкодить.
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13.09.2020 14:23 Ответить
🍫🍫
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13.09.2020 14:35 Ответить
Авакову конкуренты не нужны.
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13.09.2020 11:49 Ответить
Все расяяни - опущенные в два ствола петушары, очком рабочие и объявленные!
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13.09.2020 11:58 Ответить
Я смотрю сейчас по все территории взялись за выращивание элитной конопли - не давно, по моему на сумщине, тоже элитную делянку нашли - ну да, на обычной конопли мери верещук и Ко не летается.
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13.09.2020 12:22 Ответить
оо, настолько элитного, што заинтриговали сбу: они говна не курят , наверное, изменой родине попахивает
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13.09.2020 13:48 Ответить
Конопля зло, дружба с расейнцами важнее. Народ все никак не вкурит, что они никто и звать никак. Придут, все отберут, скажут водил дружбу с расеей и еще и коноплю выращивал. Умные люди идут в ученые, а тупые идут в мусора, что бы отбирать и делить.
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13.09.2020 14:35 Ответить
СБУ проплатили! Дискридитация от Зеленского! Не может ветеран АТО выращивать коноплю!
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13.09.2020 15:01 Ответить
 
 