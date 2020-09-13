СБУ в зоне ООС разоблачила производство элитного каннабиса: изъято "товара" на 4,5 млн грн. ФОТО
В районе проведения операции Объединенных сил сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили нарколаборатории с полным циклом выращивания и обработки элитных сортов марихуаны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, наркобизнес организовали двое жителей Луганщины, один из которых - бывший боец одного из добровольческих батальонов. Подпольные плантации располагались на территории их домохозяйств в Приволье и Золотом. Наркотики выращивались в теплицах методом гидропоники, их обрабатывали и фасовали для сбыта заказчикам из Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей. Клиентов подыскивали через интернет, наркотическую продукцию доставляли по почте или через курьеров.
Обоих злоумышленников правоохранители задержали в нарколабораториях при подготовке к реализации "товара".
В ходе проведения обысков оперативники изъяли оборудование для выращивания наркосодержащих растений, более тысячи саженцев, 10 килограммов посевного материала, полторы сотни кустов конопли и уже подготовленный к сбыту "товар". Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет 4,5 млн грн.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2. ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса, задержанным сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное следствие.
Разоблачение наркодельцов проводилось совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.
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Канабісом може і поліція займатись.
В жизни и преступник может оказаться патриотом Украины, и ветеран АТО - преступником....
потом какой-то бурьян спалят привселюдно и скажут - уничтожили ? )))))
и элита получила элитный и лохторат не понял, что легализировали "изъятое" )))))
СБУ контролюватиме вагу вантажівок - Agravery.com
Ну не дерьмака ж з зеленським, та всією ригівсько- кацапською владою, ловити?
в Вилларибо снова день не задался - спалили два стога элитной конопли.
зато в деревне Виллабаджо опять праздник - ветер дует в их сторону.
СБУ хвилюючись за "еліту" , перекрила канал не сертификованної дурі, а "сертифікат" частка не мала від прибутку.