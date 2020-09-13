СБУ в зоне ООС разоблачила производство элитного каннабиса: изъято "товара" на 4,5 млн грн. ФОТО

В районе проведения операции Объединенных сил сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили нарколаборатории с полным циклом выращивания и обработки элитных сортов марихуаны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, наркобизнес организовали двое жителей Луганщины, один из которых - бывший боец одного из добровольческих батальонов. Подпольные плантации располагались на территории их домохозяйств в Приволье и Золотом. Наркотики выращивались в теплицах методом гидропоники, их обрабатывали и фасовали для сбыта заказчикам из Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей. Клиентов подыскивали через интернет, наркотическую продукцию доставляли по почте или через курьеров.

Обоих злоумышленников правоохранители задержали в нарколабораториях при подготовке к реализации "товара".

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В ходе проведения обысков оперативники изъяли оборудование для выращивания наркосодержащих растений, более тысячи саженцев, 10 килограммов посевного материала, полторы сотни кустов конопли и уже подготовленный к сбыту "товар". Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет 4,5 млн грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2. ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса, задержанным сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Продолжается досудебное следствие.

Разоблачение наркодельцов проводилось совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.