Белорусская пенсионерка обращается к силовикам в оцеплении: Чего вы, как олухи, стоите? А потом будете бить молодежь. ВИДЕО

Во время "Марша героев" в Минске пенсионерка взывала к разуму силовиков, стоящих в оцеплении на проспекте Победителей.

Видео эмоционального обращения обнародовали журналисты TUT.BY, передает Цензор.НЕТ.

"Будем что-то делать или вот так стоять? Любой так может. Они зарабатывают нам деньги (указывая на протестующих. - Ред.). Понимаете? Вы бы хоть их поддержали, а вы - этого старого узурпатора, которому можно пойти министром сельского хозяйства - и поднимать. Вы в интернете разбираетесь? Чего вы, как олухи, стоите? А потом будете бить молодежь. А мы - матери, их вырастили. Так же, как и ваши. Ржачно тебе? А у меня пенсия - мизер. 37 лет стажа, полжизни в судебной системе", - говорила женщина, обращаясь к силовикам из оцепления.

"Позор! Позор", - поддержали ее криками собравшиеся.

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Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходит "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста.