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Белорусская пенсионерка обращается к силовикам в оцеплении: Чего вы, как олухи, стоите? А потом будете бить молодежь. ВИДЕО

Во время "Марша героев" в Минске пенсионерка взывала к разуму силовиков, стоящих в оцеплении на проспекте Победителей.

Видео эмоционального обращения обнародовали журналисты TUT.BY, передает Цензор.НЕТ.

"Будем что-то делать или вот так стоять? Любой так может. Они зарабатывают нам деньги (указывая на протестующих. - Ред.). Понимаете? Вы бы хоть их поддержали, а вы - этого старого узурпатора, которому можно пойти министром сельского хозяйства - и поднимать. Вы в интернете разбираетесь? Чего вы, как олухи, стоите? А потом будете бить молодежь. А мы - матери, их вырастили. Так же, как и ваши. Ржачно тебе? А у меня пенсия - мизер. 37 лет стажа, полжизни в судебной системе", - говорила женщина, обращаясь к силовикам из оцепления.

"Позор! Позор", - поддержали ее криками собравшиеся.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В белорусском Новополоцке горожане загнали силовиков в микроавтобусы, на которых те приехали. ВИДЕО

Напомним, в Минске и других городах Беларуси 13 сентября проходит "Марш героев". По подсчетам СМИ в столице на улицы вышли более 150 тысяч человек. Везде идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста.

Автор: 

Беларусь (7893) пенсионеры (837) Минск (1562)


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Топ комментарии
+22
Собака никогда не укусит того, кто её кормит (с). Спецназ - сторожевые прикормленные псы на службе власти.
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13.09.2020 20:26
+14
Собака це друг людини. Сотні тисяч років людина й собака йдуть поруч. Собака ніколи не предає людину.
Не порівнюй інтелектуально відсталих ОМОНівців - садистів з собаками.
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13.09.2020 20:30
+12
Терпіли...
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13.09.2020 20:26
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А якщо таке прочитає мент з Херсону?
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14.09.2020 15:00 Ответить
То й що ?
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14.09.2020 15:03 Ответить
Обуриться і кави більше не принесе.
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14.09.2020 15:35 Ответить
То так і буде значить
В мене ще є ви та інші хлопці
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14.09.2020 15:38 Ответить
Так тому й бути.
Мені вже байдуже його думки. Час покаже.
Я зазирнув на хвилинку, побіг, ще є справи.
До побачення.
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14.09.2020 15:47 Ответить
бабка, ты почему без цветов сегодня??
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14.09.2020 17:45 Ответить
А у меня пенсия - мизер. 37 лет стажа, полжизни в судебной системе....

=====
Слава богу у нас этого беспредела нет...полгода в судебной системе и внукам можно всю жизнь не работать....
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15.09.2020 16:33 Ответить
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