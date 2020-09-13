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Память принудительно выселенных в 1944-1951 годах украинцев почтили на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Мероприятия по случаю Дня памяти принудительного выселения автохтонных украинцев с Лемковщины, Надсанья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах прошли в воскресенье на Львовщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской облгосадминистрации.

Траурные мероприятия состоялись в с. Сокольники. Присутствующие представители власти и общественности, Объединение обществ депортированных украинцев "Закерзонье" и все неравнодушные возложили цветы к памятнику "Без вины наказанным" и зажгли лампадки.

Также прошел молебен и памятное вече.

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Отмечается, что около 700 тысяч украинцев принудительно переселили в УССР в 1944-1951 годах. Это жестоко осуществили коммунистические режимы СССР и Польши с применением террора, репрессий, конфискации имущества, ограничения политических, социальных, экономических и культурных прав людей. Выселяли украинцев в разные регионы УССР - от Галичины до Причерноморья, Слобожанщины и Донбасса. "Тысячи невинных мужчин, женщин и детей были собраны в определенных местах, брошены в переполненные грузовые вагоны, предназначавшиеся для перевозки скота. Процесс депортации украинцев в 1944-1951 годах имел форму военных операций против мирного населения, сопровождался грубым нарушением основных прав и свобод человека и гражданина, полным запретом возвращения на родные земли, изъятием имущества, безальтернативным закреплением на новых местах поселения, оставлять которые было запрещено, ограничением политических, социальных, экономических и культурных прав, что привело к разрушению украинского культурного и исторического наследия, поставило под угрозу уничтожения ряд этнографических групп украинского народа. Депортация имела целью приостановление тысячелетнего существования самой западной ветви украинцев", - говорится в сообщении.

К 75-й годовщине депортации украинцев с этнических земель в 2019 году Постановлением Верховной Рады Украины было утверждено отмечание на государственном уровне во второе воскресенье сентября Дня памяти принудительного выселения автохтонных украинцев с Лемковщины, Надсанья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах.

Память принудительно выселенных в 1944-1951 годах украинцев почтили на Львовщине, - ОГА 01
Фото: ЛОГА
 

Также смотрите: В Перещепино на Днепропетровщине открыли мемориал погибшим за Украину воинам. ФОТОрепортаж

Память принудительно выселенных в 1944-1951 годах украинцев почтили на Львовщине, - ОГА 02
Фото: ЛОГА
 
Память принудительно выселенных в 1944-1951 годах украинцев почтили на Львовщине, - ОГА 03
Фото: ЛОГА
 
Память принудительно выселенных в 1944-1951 годах украинцев почтили на Львовщине, - ОГА 04
Фото: ЛОГА
 
Память принудительно выселенных в 1944-1951 годах украинцев почтили на Львовщине, - ОГА 05
Фото: ЛОГА
 
Память принудительно выселенных в 1944-1951 годах украинцев почтили на Львовщине, - ОГА 06
Фото: ЛОГА
 

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Память принудительно выселенных в 1944-1951 годах украинцев почтили на Львовщине, - ОГА 07
Фото: ЛОГА
 
Память принудительно выселенных в 1944-1951 годах украинцев почтили на Львовщине, - ОГА 08
Фото: ЛОГА
 

Автор: 

выселение (52) история (2017) ОГА (2392) память (1495) Львовская область (2905)


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Топ комментарии
+13
Советсько- кацапська звіряча суть.
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13.09.2020 23:29
+8
Ну ты и мразь, русский.
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13.09.2020 23:51
+5
Акт геноциду.

І україноненависники ще не лишили ні Україну, ні українців у спокої.
А виродки-манкурти їм всіляко допомагають.
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14.09.2020 01:08
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Правила форума Совет форумчан
прям событие за событием... и старые отметить и новые придумать...работать то когда все эти "активисты" начнут?
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13.09.2020 23:19 Ответить
Ты обычная конченная ***********, трезсветное гавно, а не жовтоблакитний...
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14.09.2020 01:10 Ответить
ты - типичный представитель рыго-соевой шоблы профессиональных троллей-патрийотофф (ну, или просто - полезный для них идиот), причем, как обычно - полуграмотное и хамовитое, а я - украинец, которому поднадоели ваши псевдопатриотические визги
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14.09.2020 09:01 Ответить
Я коренной одессит, поляк а ты обычная *************, тролль фсбешный
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18.09.2020 18:08 Ответить
О, на смену вышло? то, что ты - троль фсбешный, понятно и так, мог и не подписываться.
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18.09.2020 20:26 Ответить
Какую смену, ******* кацапское?
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19.09.2020 20:32 Ответить
ты тварь не жовтоблакиное, ты мразь не представляещь, что такое - пришли, все забрали выкинули из твоего дома, а мои пробабушка и ее дети, мыкались, тикали с возыком по этой сраной недоимперии!!!
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14.09.2020 09:21 Ответить
Це кацапський троль. Він вже давно на сайті тусується. Вони ********** прикриватися "патріотичними" ніками. Нащадки бидла, яке захопило оселі, департованих хазяїв
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14.09.2020 09:35 Ответить
ой, кто бы про быдло говорил - соевый троль, весь измазанный говном из облизываемой им задницы главного шоколадного патрийота
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14.09.2020 10:12 Ответить
Ватан, вас цікавить хоч якась тема, окрім анальної?
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14.09.2020 10:17 Ответить
анальной эту тему ты сделало (я и не сомневался никогда, что большинство соевых троллей - бывшие рыгокацапы)- я говорил об оправлении естественных физиологических надобностях вашего барыги и о услугах гигиенического свойства, которые ему оказывают его верные песики.
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14.09.2020 10:39 Ответить
о, еще один яркий представитель Ылиты патрийотофф, не обремененных культурой и интеллектом
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14.09.2020 09:59 Ответить
Давно замечено: с самыми "патриотическими" именами тут чаще всего встречаются кремлеботы и тролли.
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14.09.2020 17:16 Ответить
Несчастные люди. Сейчас бы были поляками и жили в Европе. Даже их потомкам приходится страдать в Украине.
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13.09.2020 23:21 Ответить
Свалили кто мог. В основном это специалисты. В 90е в Польше было хуже чем в Украине!
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14.09.2020 08:09 Ответить
Ну ты и мразь, русский.
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13.09.2020 23:51 Ответить
Советсько- кацапська звіряча суть.
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13.09.2020 23:29 Ответить
Если посчитать сколько жидов было в НКВД то правильнее сказать "жидовсько-советська"
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14.09.2020 08:03 Ответить
Акт геноциду.

І україноненависники ще не лишили ні Україну, ні українців у спокої.
А виродки-манкурти їм всіляко допомагають.
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14.09.2020 01:08 Ответить
А Польша не только не считает это преступлением до сих пор, а даже карта поляка депортированным не положена
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14.09.2020 01:11 Ответить
бо можуть приїхати назад на землі звідки депортували їхніх предків і вимагати назад майно, компенсацію, землю, і доведеться віддавати.
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14.09.2020 07:52 Ответить
На основании Карты Поляка?
Прекрати выдумывать!
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14.09.2020 08:00 Ответить
Карта Поляка это приличный документ, так что называть его словом "даже" это чересчур.
Карту Поляка выдают тем кто имеет отношение к Полякам, какое отношение имеют те кого оттуда выпердолили??? Все притензии к сталину и его банде, уверен если разобраться то в ВОХре который конвоировал депортированных было не мало самих же украинцев!
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14.09.2020 07:59 Ответить
випердолили тебе, перд тим як на роботу взяти
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14.09.2020 10:17 Ответить
кацапа це дзеркальна відповідь тобі на твої слова, чи ти будеш лайно лити, а тобі чемно відповідати, ні, ти шмат лайна, тому й отримуй те що заслуговуєш.
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14.09.2020 11:03 Ответить
а слабо сказать мне это лично опущеный?
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14.09.2020 12:28 Ответить
так тобі билу кацапському особисто й кажу, ти шмат лайна
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15.09.2020 07:35 Ответить
пнх гандон. Мне похер что говорит такой гандон как ты!
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15.09.2020 11:16 Ответить
випердолений кацапа, ти ж хотіло,щоб я скав тобі особисто, я сказаав, і ще раз кажу - ти лайно.
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15.09.2020 12:48 Ответить
пнх гандонище тупорылое!
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15.09.2020 13:07 Ответить
випердолений кацапський шмат лайна, ти можеш писати що хочеш, але той факт, що пише випердолений кацапа, зводить нанівець всі твої жалюгідні потуги, ти не перестаєш бути шматом лайна. а ображатись на випердоленоно кацапа, гріх, тебе й так життя покарало, ти лайно, тебе випердолили і ти кацапа, що може бути гірше, ну хіба ваш сцарь х...ло.
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15.09.2020 15:17 Ответить
випердоленмй кацапа, про опущених це тобі наболіле, то опущені тут тільки кацапи типа тебе і ти випердолений шмат лайна.
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15.09.2020 07:37 Ответить
Приличный документ)), это издевательство над поляками, прилично гражданство давать иирепатриировать, как в Румынии, Болгарии, Чехии, Израиле, Венгрии, Германии и тд а карта ещё существует только одна, наряду с картой поляка карта россиянина, почему Польша не признает факт сталинских репрессий, а мало того депортированных ещё и десриминирует, лишив даже, при чем специально, карты поляка
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18.09.2020 17:59 Ответить
А нам до цієї пори втриють,що добрий Сралін забрав у поляків для нас багато землі. Нелюди, знищили народи і їх культуру. Стравили ненависть поляків до українців, а українців до поляків.
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14.09.2020 07:47 Ответить
А ВИ ПРО ЦЕ ЗНАЛИ?
Вже років з десять нам відомо,
Як влада із Москви свідомо,
Татар депортували з Криму,
У ту страшну для всіх годину.
Коли їх родичі ще воювали,
Та про ці злочини не знали.
Ганяли німців в Другій Світовій,
Щоб мирно жити на землі своїй.
В Середній Азії їм жити наказали,
Бувші для них з московії васали.
Везли туди в вагонах для худоби,
Та скинули в пустелю і «трущоби».
Багато їх померло по дорозі,
Бо без води жити були не в змозі.
Їх трупи з потягів скидали,
Похоронити навіть не давали.
Розправився з хазяїном так раб,
Коли прийшла нагода й він ослаб.
Колись вони татарам дань платили,
І поцілунками чоботи мили.
Пропагандисти із Москви сказали,
Що з німцями ті дружбу зав'язали.
Три дні просили німців дати,
Щоб росіян в Криму повирізати.
«А німці не дозволили татарам,
Росіян вбити отим яничарам!»
Так із народу зрадників зробили,
Та цілій нації так поплатились.
Ніхто не думав там нікого вирізати,
При німцях самі мали виживати.
За Власова не пишуть і Краснова,
Та «братія» була на це готова.
Мільйони росіян німцю служили,
Їх вбивства трибуналом засудили.
Брехнею злочини свої прикрили,
Від «зрадників» татар Крим оголили.
А знали Ви про українців,
Як їм у тій війні дісталось від ординців?
Де також з їх земель переселили,
Ось так кордони з Польщею змінили.
З Московії посіяли війни насіння
Полякам відійшли землі Надсяння.
Погнали українців із Холмщини,
За ними також всіх із Лемківщини.
І Любачивщини землі віддали,
Так за УПА з цих земель українців гнали.
Прибрали нас з Південного Підляшшя,
Й Західна Бойківщина вже не наша.
Народ залишив все, що там було,
Навік пропали їхні міста і село.
Де їх народи і родини народились,
В своїх церквах молились і хрестились.
Там прадіди на цвинтарях лежать,
А їхні діти й правнуки кудись біжать.
Залишивши свої традиції, культуру,
Вічну русинську ще з Русі натуру.
Поляків тоді також всіх переселили,
Українську частину від них оголили.
Вони своїх забрали із Галичини,
Пішли з людьми і всі їхні чини.
А московити довго нам «втирали»,
Що у поляків для нас землю взяли.
А скільки нашої землі їм віддали?
Та скільки горя цим народам завдали?
Про це вони ніколи не казали,
А хто хотів щось знати, тих в'язали!
Всіх українців за Поволжя мали гнати!!!
Але держава не змогла вагони дати.
Та ще злякалися отих з війни солдатів,
Що їм могли пінка і в зуби дати.
Правдиву знай історію свого народу,
Не довіряй словам з Московії уроду.
Кримських татар у зрадники всіх записали,
А українцям, мов кордони так рівняли.
Все знищене ніколи не відродять,
По цей день нація з брехнею ходять!
08.09.2019
Анатолій Березенський
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14.09.2020 07:56 Ответить
Вообщето татары воевали на стороне Адольфа!
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14.09.2020 08:01 Ответить
А Власов на чиїй стороні воював, а Краснов, а мільйони росіян????
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14.09.2020 08:05 Ответить
Толик ты Вася... Ты же стишок не про Краснова и Власова написал, а про татар...
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14.09.2020 08:06 Ответить
Вірш написаний за народи, який депортували. Правда та, що від кожного народу: росіян, українців, татар, білорусів, поляків, та інших були колаборанти, але найбільше їх було серед росіян, хоча територорія, де мешкали росіяни не вся була під німцями. І ці народи не пересиляли і не вбивали і не вбивають пропагандою. Ось в чому різниця. Правду почули тільки недавно. Чому так добре засекретили ці архиви, чому раніше не було інформації про ці події? А тому, що то був злочин проти цих народів, а нас дурили, який хороший був сралін і славна компартія.
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14.09.2020 08:13 Ответить
В твоем стишке написано что Татары гоняли немцев, но это не так. Татары воевали на стороне немцев (как по мне то правильно делали!!!)
Почитай в интернете...
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14.09.2020 08:17 Ответить
Не читайте радянську і російську пропаганду.
Міф 35. Кримські татари масово дезертирували на початку війни
Після початку Великої Вітчизняної війни багато кримських татар призвали в Червону армію. Однак служба їхня виявилася недовгою. Варто було фронту наблизитися до Криму, як дезертирство і здача в полон серед них набули масового характеру. Стало очевидним, що кримські татари чекають приходу німецької армії і не хочуть воювати… Як ми бачимо, дезертирство кримських татар було практично поголовним.
Ігор Пихалов, «За что Сталин выселял народы», 2008 рік
Суть міфу
Влітку 1941 року радянська влада розпочала мобілізацію у Криму, яка охопила 20 тисяч кримських татар. Після прориву нацистів за Перекоп усі мобілізовані татари кинули зброю та розбіглися по домівках.
Факти стисло
Понад 17 тисяч кримських татар на той момент уже перебували у складі Червоної армії та чесно пройшли всю війну, подарувавши країні кількох Героїв Радянського Союзу та одного двічі Героя - Амет-Хана Султана. Після розгрому в Криму 51-ї армії з неї розбігалися призовники усіх національностей, а не лише кримські татари, які складали в ній меншість.
Факти докладніше
Своїй появі цей міф «завдячує» доповідній записці заступника наркома держбезпеки СРСР Богдана Кобулова і заступника наркома внутрішніх справ СРСР Івана Сєрова на ім'я Лаврентія Берії:
«…Усі призвані до Червоної армії складали 90 тисяч осіб, у тому числі 20 тисяч кримських татар… 20 тисяч кримських татар дезертирували в 1941 році з 51-ї армії під час її відступу з Криму…»
Проте сама записка була створена 22 квітня 1944 року - набагато пізніше описаних подій, але близько до дати депортації кримських татар. Її зміст виправдовує насильницьке переселення цілого народу.
Наведена кількість у 20 тисяч кримців-«дезертирів» перекочувала до іще одної доповідної записки від 10 травня 1944 року: вже самого Берії - Сталіну, в якій і пропонувалося депортувати кримських татар до Узбекської РСР (про це докладніше у міфах 36 та 37).
На момент початку німецько-радянської війни 21 тисяча мешканців Криму вже перебувала у лавах Червоної армії. Кілька нових хвиль призову додали до тієї кількості ще 72 тисячі кримчан. Так з'явилася згадана у першій записці кількість у 90 тисяч мешканців Криму, яких мобілізували у 1941 році.
Мобілізаційний потенціал місцевого населення становив 10-12%, справді, кримських татар влітку 1941 року могли призвати близько 18-20 тисяч. Але дві третини з них мужньо билися в складі радянських військ і часто - поза Кримом. Про це відомо, наприклад, із довідки Головного командування німецьких сухопутних військ від 20 березня 1942 року, де ішлося про 10 тисяч кримських татар на службі в Червоній армії.
У серпні 1941 року на півострові почали створювати 51-у армію, більша частина якої складалася з жителів інших регіонів, а кримчан було лише 29 тисяч. З цього числа кримських татар нараховувалося трохи більше 5 тисяч. Тобто дезертирувати з 51-ї армії могла кількість учетверо менша, ніж доповідав Берія Сталіну.
А враховуючи тотальний розгром, який вчинили війська Еріха фон Манштейна радянським захисникам півострова, ні про яке особливе чи масове дезертирство лише одного народу не може бути і мови. Ненавчені та необстріляні новачки усіх національностей однаково розбігалися, потрапивши під удар Вермахту. Тому 20 тисячам кримських татар-«зрадників» там взятися було просто нізвідки.
Натомість відомо, що у 1944 році вирішено відправити на спецпоселення прямо з військових частин 8 995 кримських татар-учасників війни. Серед них - 524 офіцерів і 1 392 сержантів, які пройшли усю війну.
Іншими словами, тих кримців, хто влітку 1941 року дезертирував з радянського війська, було пропорційно не набагато більше, ніж представників інших народів СРСР у подібних умовах, і так само не більше, ніж кількість тих киримли, хто продовжував боротьбу у Червоній армії до самого кінця війни.
Усього на підставі звинувачень у зрадництві в травні 1944 року з Криму депортували більше 190 тисяч кримських татар - і тих, хто склав зброю, і тих, хто воював протягом усієї війни. А також і тих, хто зброю тримати не міг: діти, жінки, старші люди.http://www.ww2.memory.gov.ua/mif-35-krymski-tatary-masovo-dezertyruvaly-na-pochatku-vijny/
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14.09.2020 08:26 Ответить
тільки дурнуваті українці після голодоморів не зрозуміли хто такі "совєти" і воювали на їх стороні.
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14.09.2020 08:05 Ответить
А тут правда. І саме головне, що і в ці дні воюють за "ДНР" "ЛНР" в Сирії, в Білорусь поперлися і в інші місця. В Україні роблять диверсії і ненавидять країну в якій живуть.
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14.09.2020 08:20 Ответить
і Голодомор в 2033-му від руSSкого міра на них чекає...а потім 2037...2039...2041-45... і так далі....
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14.09.2020 09:01 Ответить
Все это хорошо. Очень жаль выселенных с родной земли лемкив, но по большей части их выселяли в разные районы Украины. Но почему очень редко, или почти не вспоминается высылка населения 21 октября 1647 года. Их выслали не в Украину, а в Казахстан, в Сибирь (Омск, и др.). У 1947 роцi нас з мамою вивезли в Казахстан. 21Жовтня випали дуже глiбокi снiги. То прийшли НКВД дали нам 10-15 мiнут на збори, забирали старих, жiнок та дiтей, бо чоловiки були або в УПА, або вбитi, або в тюрмах або були слугами влади, затiм привели до сiльради, а звiдти до Косова, а с Косова до Заболотова. Там запакували в товарнi вагони, якi мали настеленi прiчi у 2 поверхи. Набили у товарний вагон так, що повернутися нiде було i десь повезли.. На третий день помер якийсь дiдо, то его забрали. По дорозi до нашого состава чипляли ще вагони з других областей. Наш вагон був за № 53, а казали що були № 84,та бiльше. По Уралу наш состав тягнули 4 паровоза. 2спередi, а 2 ззадi. Продуктiв майже не давали, води також, що було найгiрше. У Куйбишевi нашi люди запросили хлопцiв якi крутилися на станцii, аби вони принесли води, то вони принесли, але солдат ногою вдарив по вiдру i розлив воду. Везли нас троха не цiлий мiсяць. За той час в нашiм вагонi померло ще двое старих людей, але вони лежали на пiдлозi вагона до кiнця нашоi подорожi. Вони були вкритi вушами. Винесли мерцiв уже в Карагандi на станцii Мiхайловка. Затiм нас розмiстили в зонi, котра була звiльнена вiд заключених. Нас було дуже багато. Розселили по баракам, яких було 8. Кожен барак мав в довжину вiд 25 до 50 метрiв. В бараках були прiчi у 3 поверхи. На барак була 1 невеличка пiч. Морози, та снiговii були дуже сильнi А всi родини були з дiтьми, майже роздягненi, бо на збори давали обмаль часу.
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14.09.2020 08:23 Ответить
Ви мабуть мали на увазі 1947 рік?
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14.09.2020 08:28 Ответить
Ранiще досить часто були передачi про репрессii Кримских татар, Грекiв, нiмцiв, Болгар, Караiмiв, i др., а про репресованих с Захiдноi Украiни ни разу ни чув. Ни чув про це в речах Президента В. А. Ющенко. В червнi пан Президент Укриiни у Криму виразив спiвчуття Кримско- татарскому народу та другим народам Криму, якi були депортованi у Казахстан, Узбекiстан та другi мiсця. Вiн доручив СБУ та ГПУ розiбратися в тому питанню, а про Украiнський нарiд який був депортований чомусь анi слова. Я уже ни говорю про «дуже шустру премьерку з бубликом на головi», про «певца Россii Януковича». Для них це не бажана тема. Не було цего в речах представника "Управлiння з питань закордонного украiнства МЗС Украiни», не було згадки про репресованних в iнтервью голови ОУН пана Миколи Плав'юка, яке вiн дав кореспондентови «Украiнськоi газети» №29 вiд 24.08.2006р, в iнтервью пана I. Драча Украiнському Форуму 17 серпня 2006року, в «Державнiй програмi спiвпрацi iз закордонними украiнцями на перiод до 2010 року». Там, чомусь iшлося тiльки про эмiграцiю, а репресованих (а вони аж нiяк ни емiгранти) якби i не було (а може вони не Украiнцi?).06.01.2010 року на вечiрнi службi в храмi Василя Виликого служитиль церкви сказав, що вони будут молитися за заробiтчан, а про риприсованих анi слова.
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14.09.2020 08:29 Ответить
Ви праві. Незнаємо ми своєї історії. І нам не дають часу її прочитати, постійно нападають і переписують, спалюють, вивозять. Але тут є вина наших українських істориків, які б мали давно вичитати архіви, хоча їх мало, і написати правду, а не підтакувати радянській пропаганді. Кому служимо істоприки за українські гроші?
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14.09.2020 08:36 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/354575-***********-viselenim-z-polshchi-v-1944-1951-rokah-hochut-nadati-status-deportovanih
Не вигадуйте казки!
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14.09.2020 10:30 Ответить
Пусть теперь любители совка расскажут, как коммуняки подарили Украине территории.
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14.09.2020 17:17 Ответить
 
 