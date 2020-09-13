Память принудительно выселенных в 1944-1951 годах украинцев почтили на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Мероприятия по случаю Дня памяти принудительного выселения автохтонных украинцев с Лемковщины, Надсанья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах прошли в воскресенье на Львовщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской облгосадминистрации.

Траурные мероприятия состоялись в с. Сокольники. Присутствующие представители власти и общественности, Объединение обществ депортированных украинцев "Закерзонье" и все неравнодушные возложили цветы к памятнику "Без вины наказанным" и зажгли лампадки.

Также прошел молебен и памятное вече.

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Отмечается, что около 700 тысяч украинцев принудительно переселили в УССР в 1944-1951 годах. Это жестоко осуществили коммунистические режимы СССР и Польши с применением террора, репрессий, конфискации имущества, ограничения политических, социальных, экономических и культурных прав людей. Выселяли украинцев в разные регионы УССР - от Галичины до Причерноморья, Слобожанщины и Донбасса. "Тысячи невинных мужчин, женщин и детей были собраны в определенных местах, брошены в переполненные грузовые вагоны, предназначавшиеся для перевозки скота. Процесс депортации украинцев в 1944-1951 годах имел форму военных операций против мирного населения, сопровождался грубым нарушением основных прав и свобод человека и гражданина, полным запретом возвращения на родные земли, изъятием имущества, безальтернативным закреплением на новых местах поселения, оставлять которые было запрещено, ограничением политических, социальных, экономических и культурных прав, что привело к разрушению украинского культурного и исторического наследия, поставило под угрозу уничтожения ряд этнографических групп украинского народа. Депортация имела целью приостановление тысячелетнего существования самой западной ветви украинцев", - говорится в сообщении.

К 75-й годовщине депортации украинцев с этнических земель в 2019 году Постановлением Верховной Рады Украины было утверждено отмечание на государственном уровне во второе воскресенье сентября Дня памяти принудительного выселения автохтонных украинцев с Лемковщины, Надсанья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах.

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