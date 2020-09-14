В течение прошедшей недели во время пожаров в Украине погибли 19 человек, на водоемах - 15, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В течение прошедшей недели с 07.09 по 13.09 во время пожаров в Украине погибли 19 человек, на водных объектах - 15.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным спасателей, с начала недели зарегистрировано 3 тыс. 656 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 40 человек.
Ликвидировано 3 тыс. 150 пожаров, спасены во время пожаров 28 человек и не допущено уничтожение огнем 623 здания и 47 ед. техники. Во время пожаров погибли 19 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн. 326 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 271 выезд, в ходе которого обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 724 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 15 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль